https://ria.ru/20250503/parad-2014746404.html
Парад Победы в Астане покажут в прямом эфире на республиканских телеканалах
Парад Победы в Астане покажут в прямом эфире на республиканских телеканалах - РИА Новости, 03.05.2025
Парад Победы в Астане покажут в прямом эфире на республиканских телеканалах
Военный парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Астане будет транслироваться в прямом эфире на республиканских телеканалах и LED-экранах... РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T08:54:00+03:00
2025-05-03T08:54:00+03:00
2025-05-03T08:54:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие победы в великой отечественной войне
астана
казахстан
алма-ата
касым-жомарт токаев
снг
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АЛМА-АТА, 3 мая - РИА Новости. Военный парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Астане будет транслироваться в прямом эфире на республиканских телеканалах и LED-экранах по всей стране, сообщает в субботу пресс-служба министерства обороны Казахстана. Лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев в начале января заявил, что центральным событием празднования юбилея Победы в Великой Отечественной войне в республике станет военный парад в Астане, который пройдет 7 мая впервые с 2019 года. "Праздничное шествие пройдет 7 мая в Астане, на площади Независимости у монумента - "Казак ели" (Страна казахов - ред.). Парад будет транслироваться в прямом эфире: на республиканских телеканалах, на LED-экранах в городах по всей стране, на официальном YouTube-канале министерства обороны", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Ранее в минобороны республики сообщили, что в этом году в параде примут участие 24 расчета. В общей сложности на площади в Астане соберется более 4 тысяч участников, среди которых более 200 женщин-военнослужащих. Механизированную колонну представят 300 единиц боевой, специальной и исторической техники. В воздушном параде примут участие 66 летательных аппаратов различных типов. Генеральная тренировка военного парада состоится 3 и 5 мая. В среду стало известно, что власти Алма-Аты после двухлетнего запрета одобрили проведение 9 мая акции-шествия "Батырларга тагзым" ("Поклонимся героям"), ставшей казахстанским аналогом "Бессмертного полка". Также в Астане 9 мая состоится праздничный салют в честь 80-летия Победы. Всего в юбилейный год Победы в Казахстане пройдет около 2 тысяч памятных мероприятий, посвященных героической борьбе советского народа с нацизмом. Во вторник сообщалось, что главы девяти стран СНГ, в том числе Токаев, примут участие в торжествах в Москве по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. По данным минобороны, Казахстан на параде на Красной площади представит парадный расчет военнослужащих 37-й десантно-штурмовой бригады десантно-штурмовых войск имени Героя Советского Союза генерал-майора Ивана Панфилова. За время Великой Отечественной войны на фронт из Казахской ССР были призваны более 1,2 миллиона человек. Около 500 казахстанцев стали Героями Советского Союза, четверо из них дважды становились героями, 110 воинов были награждены орденом Славы трех степеней. Каждый второй казахстанец, взявший в руки оружие, отдал жизнь за Победу. Из плена не вернулись 630 тысяч человек. По данным минтруда Казахстана, в республике 111 ветеранов Великой Отечественной войны встретят 80-летие Победы.
https://ria.ru/20250502/aktsija-2014690139.html
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80-летие победы в великой отечественной войне, астана, казахстан, алма-ата, касым-жомарт токаев, снг
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Астана, Казахстан, Алма-Ата, Касым-Жомарт Токаев, СНГ
Парад Победы в Астане покажут в прямом эфире на республиканских телеканалах
Парад Победы в Астане покажут на телеканалах и LED-экранах по всему Казахстану
АЛМА-АТА, 3 мая - РИА Новости. Военный парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Астане будет транслироваться в прямом эфире на республиканских телеканалах и LED-экранах по всей стране, сообщает в субботу пресс-служба министерства обороны Казахстана.
Лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев
в начале января заявил, что центральным событием празднования юбилея Победы в Великой Отечественной войне в республике станет военный парад в Астане
, который пройдет 7 мая впервые с 2019 года.
"Праздничное шествие пройдет 7 мая в Астане, на площади Независимости у монумента - "Казак ели" (Страна казахов - ред.). Парад будет транслироваться в прямом эфире: на республиканских телеканалах, на LED-экранах в городах по всей стране, на официальном YouTube-канале министерства обороны", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Ранее в минобороны республики сообщили, что в этом году в параде примут участие 24 расчета. В общей сложности на площади в Астане соберется более 4 тысяч участников, среди которых более 200 женщин-военнослужащих. Механизированную колонну представят 300 единиц боевой, специальной и исторической техники. В воздушном параде примут участие 66 летательных аппаратов различных типов. Генеральная тренировка военного парада состоится 3 и 5 мая.
В среду стало известно, что власти Алма-Аты
после двухлетнего запрета одобрили проведение 9 мая акции-шествия "Батырларга тагзым" ("Поклонимся героям"), ставшей казахстанским аналогом "Бессмертного полка". Также в Астане 9 мая состоится праздничный салют в честь 80-летия Победы. Всего в юбилейный год Победы в Казахстане пройдет около 2 тысяч памятных мероприятий, посвященных героической борьбе советского народа с нацизмом.
Во вторник сообщалось, что главы девяти стран СНГ
, в том числе Токаев, примут участие в торжествах в Москве
по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. По данным минобороны, Казахстан на параде на Красной площади представит парадный расчет военнослужащих 37-й десантно-штурмовой бригады десантно-штурмовых войск имени Героя Советского Союза генерал-майора Ивана Панфилова.
За время Великой Отечественной войны на фронт из Казахской ССР были призваны более 1,2 миллиона человек. Около 500 казахстанцев стали Героями Советского Союза, четверо из них дважды становились героями, 110 воинов были награждены орденом Славы трех степеней. Каждый второй казахстанец, взявший в руки оружие, отдал жизнь за Победу. Из плена не вернулись 630 тысяч человек. По данным минтруда Казахстана, в республике 111 ветеранов Великой Отечественной войны встретят 80-летие Победы.