https://ria.ru/20250503/pamyatniki-2014735943.html
В Запорожской области завершают работы по восстановлению памятников
В Запорожской области завершают работы по восстановлению памятников - РИА Новости, 03.05.2025
В Запорожской области завершают работы по восстановлению памятников
Военнослужащие группировки войск "Днепр" завершают работы по восстановлению памятников героям Великой Отечественной войны в Запорожской области, сообщает... РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T05:31:00+03:00
2025-05-03T05:31:00+03:00
2025-05-03T05:37:00+03:00
общество
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запорожская область
день победы
80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Днепр" завершают работы по восстановлению памятников героям Великой Отечественной войны в Запорожской области, сообщает Минобороны России. "В преддверии празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне военнослужащие гвардейского мотострелкового соединения группировки войск "Днепр" провели работы по облагораживанию памятников и мемориалов, посвященных советским воинам, павшим в борьбе против фашизма", - сказали в министерстве. Военнослужащие привели в порядок территории вокруг мемориальных комплексов, очистили памятники от загрязнений и возложили цветы в знак уважения и благодарности героям, отдавшим свои жизни за мирное будущее. "Приурочено это к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Наш священный долг - чтить память предков, павших в Великой Отечественной войне против фашизма," - рассказал боец с позывным "Фин". Эта акция демонстрирует преемственность поколений и незыблемость памяти о подвиге советского народа, отметили в ведомстве. "Военнослужащие мотострелковой дивизии, находясь на передовой, находят время и силы для сохранения исторического наследия, проявляя заботу о памяти о героях Великой Отечественной войны", - заключили в МО РФ.
https://ria.ru/20250115/vyplata-1993849577.html
https://ria.ru/20250429/evropa-2014042103.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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общество, россия, запорожская область, день победы, 80-летие победы в великой отечественной войне
Общество, Россия, Запорожская область, День Победы, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Запорожской области завершают работы по восстановлению памятников
Военные группы Днепр восстановили памятники героям войны в Запорожской области
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Днепр" завершают работы по восстановлению памятников героям Великой Отечественной войны в Запорожской области, сообщает Минобороны России.
"В преддверии празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне военнослужащие гвардейского мотострелкового соединения группировки войск "Днепр" провели работы по облагораживанию памятников и мемориалов, посвященных советским воинам, павшим в борьбе против фашизма", - сказали в министерстве.
Военнослужащие привели в порядок территории вокруг мемориальных комплексов, очистили памятники от загрязнений и возложили цветы в знак уважения и благодарности героям, отдавшим свои жизни за мирное будущее.
"Приурочено это к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Наш священный долг - чтить память предков, павших в Великой Отечественной войне против фашизма," - рассказал боец с позывным "Фин".
Эта акция демонстрирует преемственность поколений и незыблемость памяти о подвиге советского народа, отметили в ведомстве.
"Военнослужащие мотострелковой дивизии, находясь на передовой, находят время и силы для сохранения исторического наследия, проявляя заботу о памяти о героях Великой Отечественной войны", - заключили в МО РФ
.