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В Запорожской области завершают работы по восстановлению памятников - РИА Новости, 03.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
05:31 03.05.2025 (обновлено: 05:37 03.05.2025)
https://ria.ru/20250503/pamyatniki-2014735943.html
В Запорожской области завершают работы по восстановлению памятников
В Запорожской области завершают работы по восстановлению памятников - РИА Новости, 03.05.2025
В Запорожской области завершают работы по восстановлению памятников
Военнослужащие группировки войск "Днепр" завершают работы по восстановлению памятников героям Великой Отечественной войны в Запорожской области, сообщает... РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T05:31:00+03:00
2025-05-03T05:37:00+03:00
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запорожская область
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80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Днепр" завершают работы по восстановлению памятников героям Великой Отечественной войны в Запорожской области, сообщает Минобороны России. "В преддверии празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне военнослужащие гвардейского мотострелкового соединения группировки войск "Днепр" провели работы по облагораживанию памятников и мемориалов, посвященных советским воинам, павшим в борьбе против фашизма", - сказали в министерстве. Военнослужащие привели в порядок территории вокруг мемориальных комплексов, очистили памятники от загрязнений и возложили цветы в знак уважения и благодарности героям, отдавшим свои жизни за мирное будущее. "Приурочено это к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Наш священный долг - чтить память предков, павших в Великой Отечественной войне против фашизма," - рассказал боец с позывным "Фин". Эта акция демонстрирует преемственность поколений и незыблемость памяти о подвиге советского народа, отметили в ведомстве. "Военнослужащие мотострелковой дивизии, находясь на передовой, находят время и силы для сохранения исторического наследия, проявляя заботу о памяти о героях Великой Отечественной войны", - заключили в МО РФ.
https://ria.ru/20250115/vyplata-1993849577.html
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общество, россия, запорожская область, день победы, 80-летие победы в великой отечественной войне
Общество, Россия, Запорожская область, День Победы, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Запорожской области завершают работы по восстановлению памятников

Военные группы Днепр восстановили памятники героям войны в Запорожской области

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкБердянск
Бердянск - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
© РИА Новости / Сергей Батурин
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Днепр" завершают работы по восстановлению памятников героям Великой Отечественной войны в Запорожской области, сообщает Минобороны России.
"В преддверии празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне военнослужащие гвардейского мотострелкового соединения группировки войск "Днепр" провели работы по облагораживанию памятников и мемориалов, посвященных советским воинам, павшим в борьбе против фашизма", - сказали в министерстве.
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Военнослужащие привели в порядок территории вокруг мемориальных комплексов, очистили памятники от загрязнений и возложили цветы в знак уважения и благодарности героям, отдавшим свои жизни за мирное будущее.
"Приурочено это к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Наш священный долг - чтить память предков, павших в Великой Отечественной войне против фашизма," - рассказал боец с позывным "Фин".
Эта акция демонстрирует преемственность поколений и незыблемость памяти о подвиге советского народа, отметили в ведомстве.
"Военнослужащие мотострелковой дивизии, находясь на передовой, находят время и силы для сохранения исторического наследия, проявляя заботу о памяти о героях Великой Отечественной войны", - заключили в МО РФ.
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