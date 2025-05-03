https://ria.ru/20250503/pamyatniki-2014735943.html

В Запорожской области завершают работы по восстановлению памятников

В Запорожской области завершают работы по восстановлению памятников - РИА Новости, 03.05.2025

В Запорожской области завершают работы по восстановлению памятников

Военнослужащие группировки войск "Днепр" завершают работы по восстановлению памятников героям Великой Отечественной войны в Запорожской области, сообщает... РИА Новости, 03.05.2025

2025-05-03T05:31:00+03:00

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запорожская область

день победы

80-летие победы в великой отечественной войне

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Днепр" завершают работы по восстановлению памятников героям Великой Отечественной войны в Запорожской области, сообщает Минобороны России. "В преддверии празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне военнослужащие гвардейского мотострелкового соединения группировки войск "Днепр" провели работы по облагораживанию памятников и мемориалов, посвященных советским воинам, павшим в борьбе против фашизма", - сказали в министерстве. Военнослужащие привели в порядок территории вокруг мемориальных комплексов, очистили памятники от загрязнений и возложили цветы в знак уважения и благодарности героям, отдавшим свои жизни за мирное будущее. "Приурочено это к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Наш священный долг - чтить память предков, павших в Великой Отечественной войне против фашизма," - рассказал боец с позывным "Фин". Эта акция демонстрирует преемственность поколений и незыблемость памяти о подвиге советского народа, отметили в ведомстве. "Военнослужащие мотострелковой дивизии, находясь на передовой, находят время и силы для сохранения исторического наследия, проявляя заботу о памяти о героях Великой Отечественной войны", - заключили в МО РФ.

https://ria.ru/20250115/vyplata-1993849577.html

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Дарья Буймова

общество, россия, запорожская область, день победы, 80-летие победы в великой отечественной войне