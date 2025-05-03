https://ria.ru/20250503/obstrely-2014727426.html

Украинские войска 15 раз за сутки обстреляли территорию ДНР

Украинские войска 15 раз за сутки обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 03.05.2025

Украинские войска 15 раз за сутки обстреляли территорию ДНР

Украинские войска 15 раз за минувшие сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив 42 боеприпаса, сообщает управление правительства республики по вопросам... РИА Новости, 03.05.2025

2025-05-03T01:23:00+03:00

2025-05-03T01:23:00+03:00

2025-05-03T01:23:00+03:00

специальная военная операция на украине

украина

донецкая народная республика

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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ДОНЕЦК, 3 мая - РИА Новости. Украинские войска 15 раз за минувшие сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив 42 боеприпаса, сообщает управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины в Telegram-канале. "Пятнадцать фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) ... Пятнадцать вооруженных атак - на горловском направлении. Всего выпущено 42 единицы различных боеприпасов", - говорится в сообщении управления. Поступили сведения о восьми пострадавших сотрудниках МЧС России. За предыдущие сутки было зафиксировано 26 обстрелов.

https://ria.ru/20250502/zelenskiy-2014687068.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

донецкая народная республика

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, донецкая народная республика, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия