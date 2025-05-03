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Украинские войска 15 раз за сутки обстреляли территорию ДНР
Украинские войска 15 раз за сутки обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 03.05.2025
Украинские войска 15 раз за сутки обстреляли территорию ДНР
Украинские войска 15 раз за минувшие сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив 42 боеприпаса, сообщает управление правительства республики по вопросам... РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T01:23:00+03:00
2025-05-03T01:23:00+03:00
2025-05-03T01:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
донецкая народная республика
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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ДОНЕЦК, 3 мая - РИА Новости. Украинские войска 15 раз за минувшие сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив 42 боеприпаса, сообщает управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины в Telegram-канале. "Пятнадцать фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) ... Пятнадцать вооруженных атак - на горловском направлении. Всего выпущено 42 единицы различных боеприпасов", - говорится в сообщении управления. Поступили сведения о восьми пострадавших сотрудниках МЧС России. За предыдущие сутки было зафиксировано 26 обстрелов.
https://ria.ru/20250502/zelenskiy-2014687068.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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украина, донецкая народная республика, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Украина, Донецкая Народная Республика, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
Украинские войска 15 раз за сутки обстреляли территорию ДНР
ВСУ 15 раз за сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив 42 боеприпаса