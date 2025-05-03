https://ria.ru/20250503/most-2014735139.html

Движение по Крымскому мосту возобновили

Движение по Крымскому мосту возобновили - РИА Новости, 03.05.2025

Движение по Крымскому мосту возобновили

Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, сообщает оперативный Telegram-канал о ситуации на автоподходах к мосту. РИА Новости, 03.05.2025

2025-05-03T05:11:00+03:00

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безопасность

республика крым

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, сообщает оперативный Telegram-канал о ситуации на автоподходах к мосту.Перекрывали движение в 0.45 мск, причины не были указаны."Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250503/sevastopol-2014733257.html

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, республика крым