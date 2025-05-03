https://ria.ru/20250503/most-2014735139.html
Движение по Крымскому мосту возобновили
Движение по Крымскому мосту возобновили - РИА Новости, 03.05.2025
Движение по Крымскому мосту возобновили
Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, сообщает оперативный Telegram-канал о ситуации на автоподходах к мосту. РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T05:11:00+03:00
2025-05-03T05:11:00+03:00
2025-05-03T05:11:00+03:00
безопасность
республика крым
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, сообщает оперативный Telegram-канал о ситуации на автоподходах к мосту.Перекрывали движение в 0.45 мск, причины не были указаны."Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250503/sevastopol-2014733257.html
республика крым
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, республика крым
Безопасность, Республика Крым
Движение по Крымскому мосту возобновили
Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили