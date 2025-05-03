Ефимов: 76 старых домов в Москве расселили в рамках реновации в 2025 году
Ефимов: с начала года в Москве в рамках реновации было расселено 76 старых домов
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. В январе-апреле 2025 года в Москве в рамках программы реновации расселили 76 старых домов, их жители переехали в новые квартиры, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"С начала года жители 76 старых домов переехали в новые просторные квартиры, которые город построил в рамках реализации программы реновации", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
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Заммэра уточнил, что больше всего зданий расселили на востоке столицы - 19. На юго-востоке было расселено 14 домов, на западе – 13.
Расселенные здания демонтируют, а на их месте будет возведено новое жилье с сопутствующей инфраструктурой, заключил Ефимов.
Министр правительства Москвы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский дополнил, что с начала года дома по реновации были расселены в 37 районах города.
По словам министра правительства Москвы, главы департамента городского имущества Екатерины Соловьевой, в расселенных домах проживали более 12 тысяч москвичей.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о переселении по реновации в Тимирязевском районе.