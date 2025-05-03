Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: 76 старых домов в Москве расселили в рамках реновации в 2025 году - РИА Новости, 03.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:12 03.05.2025
https://ria.ru/20250503/moskva-2014725379.html
Ефимов: 76 старых домов в Москве расселили в рамках реновации в 2025 году
Ефимов: 76 старых домов в Москве расселили в рамках реновации в 2025 году - РИА Новости, 03.05.2025
Ефимов: 76 старых домов в Москве расселили в рамках реновации в 2025 году
В январе-апреле 2025 года в Москве в рамках программы реновации расселили 76 старых домов, их жители переехали в новые квартиры, рассказал заммэра столицы по... РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T12:12:00+03:00
2025-05-03T12:12:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
владислав овчинский
сергей собянин
градостроительный комплекс москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/01/1969806509_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_82140019a5808a2c244f4290cf20996f.jpg
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. В январе-апреле 2025 года в Москве в рамках программы реновации расселили 76 старых домов, их жители переехали в новые квартиры, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."С начала года жители 76 старых домов переехали в новые просторные квартиры, которые город построил в рамках реализации программы реновации", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.Заммэра уточнил, что больше всего зданий расселили на востоке столицы - 19. На юго-востоке было расселено 14 домов, на западе – 13.Расселенные здания демонтируют, а на их месте будет возведено новое жилье с сопутствующей инфраструктурой, заключил Ефимов.Министр правительства Москвы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский дополнил, что с начала года дома по реновации были расселены в 37 районах города.По словам министра правительства Москвы, главы департамента городского имущества Екатерины Соловьевой, в расселенных домах проживали более 12 тысяч москвичей.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о переселении по реновации в Тимирязевском районе.
https://ria.ru/20250502/renovatsiya-2014625892.html
https://ria.ru/20250430/efimov-2014168703.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/01/1969806509_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_767aa058922109b844c434e00219bb26.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, владимир ефимов (правительство москвы) , владислав овчинский, сергей собянин, градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Владислав Овчинский, Сергей Собянин, Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: 76 старых домов в Москве расселили в рамках реновации в 2025 году

Ефимов: с начала года в Москве в рамках реновации было расселено 76 старых домов

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. В январе-апреле 2025 года в Москве в рамках программы реновации расселили 76 старых домов, их жители переехали в новые квартиры, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"С начала года жители 76 старых домов переехали в новые просторные квартиры, которые город построил в рамках реализации программы реновации", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
Дом по реновации в районе Богородское готов на 70%
2 мая, 09:55
Заммэра уточнил, что больше всего зданий расселили на востоке столицы - 19. На юго-востоке было расселено 14 домов, на западе – 13.
Расселенные здания демонтируют, а на их месте будет возведено новое жилье с сопутствующей инфраструктурой, заключил Ефимов.
Министр правительства Москвы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский дополнил, что с начала года дома по реновации были расселены в 37 районах города.
По словам министра правительства Москвы, главы департамента городского имущества Екатерины Соловьевой, в расселенных домах проживали более 12 тысяч москвичей.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о переселении по реновации в Тимирязевском районе.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
Ефимов: жители района Бутырский начали осмотр квартир в рамках реновации
30 апреля, 09:12
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Владислав ОвчинскийСергей СобянинГрадостроительный комплекс Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала