https://ria.ru/20250503/moskva-2014725379.html

Ефимов: 76 старых домов в Москве расселили в рамках реновации в 2025 году

Ефимов: 76 старых домов в Москве расселили в рамках реновации в 2025 году - РИА Новости, 03.05.2025

Ефимов: 76 старых домов в Москве расселили в рамках реновации в 2025 году

В январе-апреле 2025 года в Москве в рамках программы реновации расселили 76 старых домов, их жители переехали в новые квартиры, рассказал заммэра столицы по... РИА Новости, 03.05.2025

2025-05-03T12:12:00+03:00

2025-05-03T12:12:00+03:00

2025-05-03T12:12:00+03:00

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

владислав овчинский

сергей собянин

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. В январе-апреле 2025 года в Москве в рамках программы реновации расселили 76 старых домов, их жители переехали в новые квартиры, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."С начала года жители 76 старых домов переехали в новые просторные квартиры, которые город построил в рамках реализации программы реновации", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.Заммэра уточнил, что больше всего зданий расселили на востоке столицы - 19. На юго-востоке было расселено 14 домов, на западе – 13.Расселенные здания демонтируют, а на их месте будет возведено новое жилье с сопутствующей инфраструктурой, заключил Ефимов.Министр правительства Москвы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский дополнил, что с начала года дома по реновации были расселены в 37 районах города.По словам министра правительства Москвы, главы департамента городского имущества Екатерины Соловьевой, в расселенных домах проживали более 12 тысяч москвичей.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о переселении по реновации в Тимирязевском районе.

https://ria.ru/20250502/renovatsiya-2014625892.html

https://ria.ru/20250430/efimov-2014168703.html

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Дарья Буймова

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , владислав овчинский, сергей собянин, градостроительный комплекс москвы