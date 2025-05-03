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Умер российско-американский политолог Эдуард Лозанский
Умер российско-американский политолог Эдуард Лозанский - РИА Новости, 03.05.2025
Умер российско-американский политолог Эдуард Лозанский
Российско-американский политолог, физик и диссидент Эдуард Лозанский скончался в возрасте 84 лет, сообщает Международный совет российских соотечественников... РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T01:16:00+03:00
2025-05-03T01:16:00+03:00
2025-05-03T01:42:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 3 мая - РИА Новости. Российско-американский политолог, физик и диссидент Эдуард Лозанский скончался в возрасте 84 лет, сообщает Международный совет российских соотечественников (МСРС)."МСРС с глубоким прискорбием извещает о скоропостижной кончине члена правления МСРС, члена Координационного совета российских соотечественников в США, директора Русского дома в Вашингтоне, президента Американского университета в Москве, известного общественного деятеля, публициста и политолога Эдуарда Дмитриевича Лозанского", - говорится в заявлении совета.Лозанский родился в еврейской семье в Киеве. Окончил МИФИ и работал в Институте атомной энергии имени И.В. Курчатова. В 1976 году он переехал в США и получил американское гражданство.Много занимался общественной и политической деятельностью, направленной на развитие российского-американского политического и общественного диалога. В частности, он ежегодно проводил в Вашингтоне Всемирный русский форум.
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, эдуард лозанский, сша, вашингтон (штат), москва
В мире, Эдуард Лозанский, США, Вашингтон (штат), Москва
Умер российско-американский политолог Эдуард Лозанский
Умер российско-американский политолог, физик и диссидент Эдуард Лозанский