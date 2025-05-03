https://ria.ru/20250503/liksutov-2014465327.html

Ликсутов: образцы "клеточных" медикаментов начали производить в ОЭЗ Москвы

Ликсутов: образцы "клеточных" медикаментов начали производить в ОЭЗ Москвы - РИА Новости, 03.05.2025

Ликсутов: образцы "клеточных" медикаментов начали производить в ОЭЗ Москвы

Компания-резидент ОЭЗ столицы "Акрус Биомед" начала производство образцов высокотехнологичных препаратов для клинических исследований, сообщил заммэра Москвы по РИА Новости, 03.05.2025

2025-05-03T13:13:00+03:00

2025-05-03T13:13:00+03:00

2025-05-03T13:13:00+03:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

анатолий гарбузов

москва

россия

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МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Компания-резидент ОЭЗ столицы "Акрус Биомед" начала производство образцов высокотехнологичных препаратов для клинических исследований, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов."По распоряжению мэра Москвы в особой экономической зоне столицы активно развиваются биотехнологии. Инновационные решения в этой области реализует более 20 предприятий. В ОЭЗ заключено восемь офсетных контрактов с городом по выпуску инновационных лекарственных препаратов. Один из резидентов, специализирующийся на создании препаратов на основе соматических клеток человека, приступил к производству образцов для клинических исследований в интересах трех разработчиков — ведущих научных биомедицинских центров страны. Это важный этап в развитии высокотехнологичных методов лечения, в том числе тканевой инженерии в России — прорывного направления персонифицированной регенеративной медицины", – пояснил Ликсутов, его слова привели в пресс-службе департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) города.Сейчас на территории РФ работают только несколько компаний, у которых есть лицензии на выпуск высокотехнологичных лекарственных препаратов (ВТЛП). Данные медикаменты будут применяться для терапии широкого круга тяжелых заболеваний и состояний – критических ожогов, пролежней, трофических язв, в том числе, диабетической стопы, хронических ран, скелетно-мышечных расстройств, повреждений нервной системы, онкологических заболеваний.В пресс-службе департамента подчеркнули, что первым лицензиатом Минпромторга в Москве стала компания "Акрус Биомед". Это предприятие год назад получило право на выпуск ВТЛП, пока для клинических исследований, так как ни один такой препарат не получил разрешение на применение в стране.Выпуск продукции организован по стандарту GMP. Это позволяет российским разработчикам клеточных, в том числе тканеинженерных препаратов, создавать на мощностях резидента ОЭЗ Москвы образцы своей продукции для всех фаз клинических исследований."Также компания готовится к выпуску образцов биологического и дермального эквивалентов кожи, созданных на основе разработок Института биологии развития имени Н.К. Кольцова Российской академии наук, и ожидает получения разрешения на клинические исследования для них. Выращенная кожа будет поставляться в столичные клиники и клиники других российских городов. Мощность производства составит до 70 тысяч единиц в год. Инвестиции в проект — свыше 470 миллионов рублей", – рассказал министр правительства Москвы, глава городского ДИПП Анатолий Гарбузов.Первые произведенные образцы ВТЛП сейчас находятся на стадии клинических исследований.По словам замдиректора компании "Акрус Биомед" Юрия Суханова, клинические исследования начались по трем клеточным препаратам, которые предназначены для лечения последствий травм позвоночника, суставов, критических ожогов."Образцы препаратов для исследований произведены в ОЭЗ "Технополис Москва" компанией "Акрус Биомед". Это первые подобные испытания в России. Также сотрудники нашей компании делятся опытом новых биотехнологий со студентами РНИМУ им. Н.И. Пирогова, где на единственной в России кафедре клеточной биомедицины читают лекции. Также на базе нашего предприятия проводятся циклы повышения квалификации по клеточной и генной терапии для специалистов государственных учреждений", – сказал Суханов.Производственная база находится на площадке "Печатники" ОЭЗ "Технополис Москва". Она была создана шесть лет назад.Как отметил гендиректор ОЭЗ "Технополис Москва" Геннадий Дегтев, предприятие решило разместить свое производство на этой площадке из-за возможностей, которые предоставляет зона. Речь идет о готовой инфраструктуре с подключением к инженерным сетям. Данную инфраструктуру можно использовать для создания производства по международным стандартам GMP.Кроме того, компания, обладающая статусом резидента ОЭЗ, имеет ряд налоговых льгот."Компания продолжает разработку новых "клеточных" продуктов – наиболее перспективных средств лечения постинфарктных и постинсультных состояний, полиорганной недостаточности, реабилитации химиотерапии, а также препаратов для активного долголетия", – подчеркнул Дегтев.

https://ria.ru/20250425/liksutov-2013331875.html

https://ria.ru/20250424/liksutov-2013057831.html

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анатолий гарбузов, москва, россия