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ЦАХАЛ заявила о готовности к защите друзских деревень
ЦАХАЛ заявила о готовности к защите друзских деревень - РИА Новости, 03.05.2025
ЦАХАЛ заявила о готовности к защите друзских деревень
Войска Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), развернутые на юге Сирии, готовы предотвратить возможный заход "враждебных сил" в деревни с друзским населением, сообщила... РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T13:22:00+03:00
2025-05-03T13:22:00+03:00
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ТЕЛЬ-АВИВ, 3 мая - РИА Новости. Войска Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), развернутые на юге Сирии, готовы предотвратить возможный заход "враждебных сил" в деревни с друзским населением, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ в субботу. "Армия обороны Израиля развернута на юге Сирии и готова предотвратить проникновение враждебных сил в район друзских деревень. Армия обороны Израиля продолжает следить за развитием событий, готовясь к обороне и различным сценариям", - говорится в сообщении. Военные добавили, что минувшей ночью еще пятеро сирийских друзов были эвакуированы для получения медицинской помощи в Израиле. В четверг вечером Израиль нанес удары по цели рядом с президентским дворцом в Дамаске. Нетаньяху объяснил это необходимостью послать новым властям Сирии четкий сигнал о том, что Израиль допустит развертывания каких-либо вооруженных сил к югу от Дамаска и любой угрозы для друзской общины. Ранее на этой неделе в ряде сирийских городов вблизи Дамаска, в которых проживает преимущественно друзское населения, произошли вооруженные столкновения между вооруженными отрядами и бойцами друзской самообороны. МВД Сирии позднее сообщало о взятии ситуации под контроль. Друзы являются этноконфессиональной группой арабов, которые проживают в Ливане, Сирии, Израиле и Иордании. После смены власти в Дамаске в конце прошлого года руководство Израиля не раз заявляло о приверженности защите сирийских друзов.
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израиль, сирия, дамаск (город), в мире
Израиль, Сирия, Дамаск (город), В мире
ЦАХАЛ заявила о готовности к защите друзских деревень
ЦАХАЛ заявила о готовности к защите друзских деревень от сил на юге Сирии
ТЕЛЬ-АВИВ, 3 мая - РИА Новости. Войска Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), развернутые на юге Сирии, готовы предотвратить возможный заход "враждебных сил" в деревни с друзским населением, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ в субботу.
«
"Армия обороны Израиля развернута на юге Сирии и готова предотвратить проникновение враждебных сил в район друзских деревень. Армия обороны Израиля продолжает следить за развитием событий, готовясь к обороне и различным сценариям", - говорится в сообщении.
Военные добавили, что минувшей ночью еще пятеро сирийских друзов были эвакуированы для получения медицинской помощи в Израиле.
В четверг вечером Израиль нанес удары по цели рядом с президентским дворцом в Дамаске. Нетаньяху объяснил это необходимостью послать новым властям Сирии четкий сигнал о том, что Израиль допустит развертывания каких-либо вооруженных сил к югу от Дамаска и любой угрозы для друзской общины.
Ранее на этой неделе в ряде сирийских городов вблизи Дамаска, в которых проживает преимущественно друзское населения, произошли вооруженные столкновения между вооруженными отрядами и бойцами друзской самообороны. МВД Сирии позднее сообщало о взятии ситуации под контроль.
Друзы являются этноконфессиональной группой арабов, которые проживают в Ливане, Сирии, Израиле и Иордании. После смены власти в Дамаске в конце прошлого года руководство Израиля не раз заявляло о приверженности защите сирийских друзов.