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В Италии открыли Аллею памяти героев, сражавшихся с нацизмом - РИА Новости, 03.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
20:57 03.05.2025 (обновлено: 21:13 03.05.2025)
https://ria.ru/20250503/italija-2014812760.html
В Италии открыли Аллею памяти героев, сражавшихся с нацизмом
В Италии открыли Аллею памяти героев, сражавшихся с нацизмом - РИА Новости, 03.05.2025
В Италии открыли Аллею памяти героев, сражавшихся с нацизмом
Церемония открытия Аллеи памяти и закладного камня монумента героям, сражавшимся с нацизмом и фашизмом в XX-XXI веках, прошла на территории резиденции посла... РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T20:57:00+03:00
2025-05-03T21:13:00+03:00
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РИМ, 3 мая - РИА Новости. Церемония открытия Аллеи памяти и закладного камня монумента героям, сражавшимся с нацизмом и фашизмом в XX-XXI веках, прошла на территории резиденции посла России в Италии вилле Абамелек, передает корреспондент РИА Новости. Как заявил на мероприятии посол России Алексей Парамонов, монумент работы художницы Натальи Царьковой будет установлен в ближайшие годы, высадка деревьев на ведущей к нему аллее "символически выбрана для того, чтобы отметить юбилей победы над нацистским культом смерти и подчинения грубой силе". На месте будущего памятника в рамках церемонии открыт закладной камень, который является обломком древнеримской колонны из египетского гранита, выточенной около 2 тысяч лет назад. "Два тысячелетия - очень большой срок, если мерить его масштабами человеческой жизни, это почти вечность. Пусть такой же вечной, как эта колонна, будет и память о всех тех, кто в 1945 году избавил мир от коричневой чумы, и сегодня, в наши дни, продолжает священную борьбу с идейными наследниками Гитлера и Геббельса, Бандеры и Шухевича", - сказал Парамонов. После открытия закладного камня участники церемонии, послы России, СНГ и дружественных государств, а также высокопоставленные представители их дипмиссий лично высадили почти 20 деревьев на аллее, ведущей к памятнику. Надев садовые перчатки и взяв в руки лопаты, послы Армении, Казахстана, Китая, Монголии, Киргизии, Узбекистана, Туркмении, посол России при Ватикане и постпред РФ при ФАО дали жизнь саженцам сосны, орешника и кипариса. Говоря о появлении на исторической вилле новых деревьев, Парамонов выразил надежду, что поколения иностранных дипломатов и итальянских граждан будут с радостью посещать место, где воедино сплелись природа, история, культура, политика и дипломатия. Посол отметил, что вместе с коллегами постпредства при ФАО и посольства в Ватикане они посадили три сосны, привезенные из Крыма. "Не сомневаюсь, что они хорошо приживутся здесь, на итальянской земле, как в свое время очень хорошо прижились в Крыму итальянские поселения в XIII-XV веках. И я убежден, что очень скоро мир признает, наконец, очевидную историческую принадлежность Крыма России", - заявил посол. Автор будущего памятника Наталья Царькова в разговоре с РИА Новости рассказала, что в основу ее идеи лег образ двуглавого орла как символа России, который "со всей своей мощью нападает и разрывает зло на кусочки" "Вокруг четыре элемента жизни, четыре стихии. Вода, земля, огонь, воздух - это олицетворяет жизнь. То есть вся вселенная вместе с нами, вместе с этим орлом низвергают зло и нацизм", - сказала Царькова. После открытия Аллеи памяти для гостей вечера состоялся концерт классической музыки с участием российских лауреатов международных конкурсов и солистки Большого театра Анны Аглатовой. На сцене театра виллы Абамелек к концерту была установлена картина Царьковой с изображением святого Георгия. "Ее работа удивительно полно передает смысл древнего образа святого Георгия, поражающего змия - знамение победы добра над злом. Как никогда актуален этот образ в канун 80-летия исторической победы в Великой Отечественной войне", - заявил Парамонов.
https://ria.ru/20250501/rossija-2014591108.html
https://ria.ru/20250429/italiya-2013967004.html
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Церемония открытия Аллеи памяти
Церемония открытия Аллеи памяти и закладного камня монумента героям, сражавшимся с нацизмом и фашизмом в XX-XXI веках, прошла на территории резиденции посла России в Италии вилле Абамелек, передает корреспондент РИА Новости. После открытия закладного камня, который является обломком древнеримской колонны из египетского гранита, выточенной около 2 тысяч лет назад, послы Армении, Казахстана, Китая, Монголии, Киргизии, Узбекистана и Туркмении, а также российские дипломаты, лично высадили
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россия, ватикан, армения, алексей парамонов, фао, снг, большой театр, италия, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Ватикан, Армения, Алексей Парамонов, ФАО, СНГ, Большой театр, Италия, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Италии открыли Аллею памяти героев, сражавшихся с нацизмом

В Италии открыли Аллею памяти и закладной камень памятника героям войны

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РИМ, 3 мая - РИА Новости. Церемония открытия Аллеи памяти и закладного камня монумента героям, сражавшимся с нацизмом и фашизмом в XX-XXI веках, прошла на территории резиденции посла России в Италии вилле Абамелек, передает корреспондент РИА Новости.
Как заявил на мероприятии посол России Алексей Парамонов, монумент работы художницы Натальи Царьковой будет установлен в ближайшие годы, высадка деревьев на ведущей к нему аллее "символически выбрана для того, чтобы отметить юбилей победы над нацистским культом смерти и подчинения грубой силе".
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На месте будущего памятника в рамках церемонии открыт закладной камень, который является обломком древнеримской колонны из египетского гранита, выточенной около 2 тысяч лет назад.
"Два тысячелетия - очень большой срок, если мерить его масштабами человеческой жизни, это почти вечность. Пусть такой же вечной, как эта колонна, будет и память о всех тех, кто в 1945 году избавил мир от коричневой чумы, и сегодня, в наши дни, продолжает священную борьбу с идейными наследниками Гитлера и Геббельса, Бандеры и Шухевича", - сказал Парамонов.
После открытия закладного камня участники церемонии, послы России, СНГ и дружественных государств, а также высокопоставленные представители их дипмиссий лично высадили почти 20 деревьев на аллее, ведущей к памятнику. Надев садовые перчатки и взяв в руки лопаты, послы Армении, Казахстана, Китая, Монголии, Киргизии, Узбекистана, Туркмении, посол России при Ватикане и постпред РФ при ФАО дали жизнь саженцам сосны, орешника и кипариса.
Говоря о появлении на исторической вилле новых деревьев, Парамонов выразил надежду, что поколения иностранных дипломатов и итальянских граждан будут с радостью посещать место, где воедино сплелись природа, история, культура, политика и дипломатия.
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Посол отметил, что вместе с коллегами постпредства при ФАО и посольства в Ватикане они посадили три сосны, привезенные из Крыма.
"Не сомневаюсь, что они хорошо приживутся здесь, на итальянской земле, как в свое время очень хорошо прижились в Крыму итальянские поселения в XIII-XV веках. И я убежден, что очень скоро мир признает, наконец, очевидную историческую принадлежность Крыма России", - заявил посол.
Автор будущего памятника Наталья Царькова в разговоре с РИА Новости рассказала, что в основу ее идеи лег образ двуглавого орла как символа России, который "со всей своей мощью нападает и разрывает зло на кусочки"
"Вокруг четыре элемента жизни, четыре стихии. Вода, земля, огонь, воздух - это олицетворяет жизнь. То есть вся вселенная вместе с нами, вместе с этим орлом низвергают зло и нацизм", - сказала Царькова.
После открытия Аллеи памяти для гостей вечера состоялся концерт классической музыки с участием российских лауреатов международных конкурсов и солистки Большого театра Анны Аглатовой. На сцене театра виллы Абамелек к концерту была установлена картина Царьковой с изображением святого Георгия.
"Ее работа удивительно полно передает смысл древнего образа святого Георгия, поражающего змия - знамение победы добра над злом. Как никогда актуален этот образ в канун 80-летия исторической победы в Великой Отечественной войне", - заявил Парамонов.
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