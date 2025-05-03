Британские самолеты 80 лет назад расстреляли советских пленных
ФСБ: британские самолеты 80 лет назад расстреляли на Балтике советских пленных
Узники концентрационного лагеря. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Британские военные самолеты 80 лет назад хладнокровно бомбили и расстреливали на Балтике пароходы с несколькими тысячами советских военнопленных - узников нацистских концлагерей, хотя с кораблей просили прекратить нападение, следует из опубликованного рассекреченного архивного документа ФСБ России.
ФСБ опубликовала документы о том, как британские военные 3 мая 1945 года жестоко убили в Любекской бухте в Балтийском море узников нацистских концлагерей, разбомбив и расстреляв три германских судна: "Кап Аркона", "Тильбек" и "Дойчланд", на которых немцы перевозили заключенных в Норвегию. Все корабли затонули. Пытавшихся уцелеть британцы расстреливали с катеров. По разным подсчетам, тогда погибло от 7 тысяч до 12 тысяч человек. Подавляющее большинство погибших составляли советские граждане. Спаслись лишь 300 человек.
Среди опубликованных документов - справка начальника 2-го Главного управления (контрразведка) министерства государственной безопасности СССР генерал-майора Евгения Питовранова "О результатах расследования заявления В.Ф.Саломаткина о потоплении английской авиацией 3 мая 1945 года немецких пароходов с советскими военнопленными". В этом документе от 24 сентября 1949 года приводились результаты трагедии, произошедшей 3 мая 1945-го. Поводом для расследования послужило заявление гражданина СССР Василия Саломаткина - спасшегося свидетеля произошедшего.
Было установлено, что в 15 часов 3 мая 1945 года над местом погрузки заключенных на пароходы "появилась группа самолетов в количестве 15-16 штук с английскими опознавательными знаками, которые стали бомбить пароходы с военнопленными".
"Несмотря на то, что немцы подняли белый флаг, давая знать о своей капитуляции, а военнопленные, сняв с себя нижние белые рубашки, махали ими в воздухе, английские летчики продолжали бомбить и обстреливать из пулеметов пароход", - говорилось в справке.