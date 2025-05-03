https://ria.ru/20250503/istoriya-2014722674.html

Британские самолеты 80 лет назад расстреляли советских пленных

Британские самолеты 80 лет назад расстреляли советских пленных - РИА Новости, 03.05.2025

Британские самолеты 80 лет назад расстреляли советских пленных

Британские военные самолеты 80 лет назад хладнокровно бомбили и расстреливали на Балтике пароходы с несколькими тысячами советских военнопленных - узников... РИА Новости, 03.05.2025

2025-05-03T00:10:00+03:00

2025-05-03T00:10:00+03:00

2025-05-03T00:10:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

в мире

ссср

россия

балтийское море

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

великая отечественная война (1941-1945)

80-летие победы в великой отечественной войне

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1a/1847619575_0:0:3292:1852_1920x0_80_0_0_96dfe23e2ffbc416f6af8fe665c0ef19.jpg

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Британские военные самолеты 80 лет назад хладнокровно бомбили и расстреливали на Балтике пароходы с несколькими тысячами советских военнопленных - узников нацистских концлагерей, хотя с кораблей просили прекратить нападение, следует из опубликованного рассекреченного архивного документа ФСБ России. ФСБ опубликовала документы о том, как британские военные 3 мая 1945 года жестоко убили в Любекской бухте в Балтийском море узников нацистских концлагерей, разбомбив и расстреляв три германских судна: "Кап Аркона", "Тильбек" и "Дойчланд", на которых немцы перевозили заключенных в Норвегию. Все корабли затонули. Пытавшихся уцелеть британцы расстреливали с катеров. По разным подсчетам, тогда погибло от 7 тысяч до 12 тысяч человек. Подавляющее большинство погибших составляли советские граждане. Спаслись лишь 300 человек. Среди опубликованных документов - справка начальника 2-го Главного управления (контрразведка) министерства государственной безопасности СССР генерал-майора Евгения Питовранова "О результатах расследования заявления В.Ф.Саломаткина о потоплении английской авиацией 3 мая 1945 года немецких пароходов с советскими военнопленными". В этом документе от 24 сентября 1949 года приводились результаты трагедии, произошедшей 3 мая 1945-го. Поводом для расследования послужило заявление гражданина СССР Василия Саломаткина - спасшегося свидетеля произошедшего. Было установлено, что в 15 часов 3 мая 1945 года над местом погрузки заключенных на пароходы "появилась группа самолетов в количестве 15-16 штук с английскими опознавательными знаками, которые стали бомбить пароходы с военнопленными". "Несмотря на то, что немцы подняли белый флаг, давая знать о своей капитуляции, а военнопленные, сняв с себя нижние белые рубашки, махали ими в воздухе, английские летчики продолжали бомбить и обстреливать из пулеметов пароход", - говорилось в справке.

https://ria.ru/20250503/istoriya-2014722445.html

https://ria.ru/20250116/arkhiv-1993931168.html

ссср

россия

балтийское море

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, ссср, россия, балтийское море, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), великая отечественная война (1941-1945), 80-летие победы в великой отечественной войне