https://ria.ru/20250503/himki-2014785324.html
Подачу тепла в дома обсудили на оперативном штабе по отоплению в Химках
Подачу тепла в дома обсудили на оперативном штабе по отоплению в Химках - РИА Новости, 03.05.2025
Подачу тепла в дома обсудили на оперативном штабе по отоплению в Химках
На очередном штабе по отоплению в подмосковных Химках обсудили подачу тепла в дома, сообщает пресс-служба администрации городского округа. РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T15:29:00+03:00
2025-05-03T15:29:00+03:00
2025-05-03T15:29:00+03:00
химки (городской округ в московской области)
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. На очередном штабе по отоплению в подмосковных Химках обсудили подачу тепла в дома, сообщает пресс-служба администрации городского округа. Два раза в день в Химках проводится штаб по отоплению, в котором принимают участие представители профильных служб города во главе с Еленой Земляковой. В ходе штаба составляют план работ, детально прорабатывают все адреса, по которым поступили обращения жителей. Полностью завершены работы в микрорайоне Подрезково, отопление там подается в полном объеме. Сейчас специалисты проводят поквартирные обходы на улицах Московская, Маяковского, Ленинский проспект в микрорайоне Клязьма-Старбеево, на улицах Молодежная, Юбилейный проспект, Дружбы в микрорайоне Новогорск-Планерная, а также по другим адресам, откуда поступали заявки. В пресс-службе напомнили, что с 1 мая в Химках возобновили отопительный сезон. В настоящий момент в городе запущены все 163 источника теплоснабжения: 1 ТЭЦ, 59 котельных и 103 ЦТП. Отопительный период продлится до устойчивого повышения среднесуточной температуры выше +8ºС.
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химки (городской округ в московской области)
Химки (городской округ в Московской области)
Подачу тепла в дома обсудили на оперативном штабе по отоплению в Химках
В Химках состоялся штаб по отоплению, где обсудили подачу тепла в дома
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. На очередном штабе по отоплению в подмосковных Химках обсудили подачу тепла в дома, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Два раза в день в Химках проводится штаб по отоплению, в котором принимают участие представители профильных служб города во главе с Еленой Земляковой. В ходе штаба составляют план работ, детально прорабатывают все адреса, по которым поступили обращения жителей.
Полностью завершены работы в микрорайоне Подрезково, отопление там подается в полном объеме. Сейчас специалисты проводят поквартирные обходы на улицах Московская, Маяковского, Ленинский проспект в микрорайоне Клязьма-Старбеево, на улицах Молодежная, Юбилейный проспект, Дружбы в микрорайоне Новогорск-Планерная, а также по другим адресам, откуда поступали заявки.
В пресс-службе напомнили, что с 1 мая в Химках возобновили отопительный сезон. В настоящий момент в городе запущены все 163 источника теплоснабжения: 1 ТЭЦ, 59 котельных и 103 ЦТП. Отопительный период продлится до устойчивого повышения среднесуточной температуры выше +8ºС.