https://ria.ru/20250503/himki-2014784730.html

В Химках устраняют последствия непогоды

В Химках устраняют последствия непогоды - РИА Новости, 03.05.2025

В Химках устраняют последствия непогоды

Профильные службы подмосковных Химок продолжают устранять последствия непогоды, уже отработано 132 адреса во всех микрорайонах города, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 03.05.2025

2025-05-03T15:25:00+03:00

2025-05-03T15:25:00+03:00

2025-05-03T15:25:00+03:00

происшествия

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

россети

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

химки (городской округ в московской области)

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Профильные службы подмосковных Химок продолжают устранять последствия непогоды, уже отработано 132 адреса во всех микрорайонах города, сообщает пресс-служба администрации городского округа. В работах задействованы сотрудники "Объединенного городского хозяйства", управляющих компаний, МЧС, Химспас, "Россетей", "Мособлэнерго", "Светогора", "Светосервиса". Специалисты 2 мая отработали экстренные заявки по адресам, где деревья мешали проезду автотранспорта или влияли на подачу электроэнергии. В субботу продолжают уборку, распил и вывоз поваленных деревьев во всех микрорайонах Химок. Для устранения последствий непогоды в городе действует оперативный штаб под руководством главы Химок Елены Земляковой. "В ходе работы штаба мы аккумулируем данные мониторинга территориальных управлений, обращений жителей, составляем план работ, который ежечасно обновляется", — приводит пресс-служба слова Земляковой. Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что жители более 90 населенных пунктов Подмосковья остались без электричества в результате циклона с мокрым снегом и ветром. При этом по всей области были обесточены 237 линий электропередачи, 4,4 тысячи трансформаторных подстанций, что затронуло 26 тысяч человек. Губернатор отмечал, что ликвидацией последствий непогоды, расчисткой дорог, в том числе железнодорожных занимаются более 200 аварийных бригад. Бригады "Россетей", "Мособлэнерго" и специалисты аварийной-восстановительной службы занимаются восстановлением электроснабжения. Планировалось, что все работы будут завершены до 23.00 мск пятницы. Утром в субботу Воробьев сообщил, что работа по восстановлению электроснабжения в районах Подмосковья продолжалась всю ночь.

https://ria.ru/20250503/nepogoda-2014750976.html

https://ria.ru/20250503/podmoskove-2014764307.html

московская область (подмосковье)

химки (городской округ в московской области)

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, московская область (подмосковье), андрей воробьев, россети, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), химки (городской округ в московской области)