https://ria.ru/20250503/himki-2014784730.html
В Химках устраняют последствия непогоды
В Химках устраняют последствия непогоды - РИА Новости, 03.05.2025
В Химках устраняют последствия непогоды
Профильные службы подмосковных Химок продолжают устранять последствия непогоды, уже отработано 132 адреса во всех микрорайонах города, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T15:25:00+03:00
2025-05-03T15:25:00+03:00
2025-05-03T15:25:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
россети
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
химки (городской округ в московской области)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/03/2014783903_0:162:3066:1887_1920x0_80_0_0_31fd8d5378bf1819126e3f139b70d2b9.jpg
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Профильные службы подмосковных Химок продолжают устранять последствия непогоды, уже отработано 132 адреса во всех микрорайонах города, сообщает пресс-служба администрации городского округа. В работах задействованы сотрудники "Объединенного городского хозяйства", управляющих компаний, МЧС, Химспас, "Россетей", "Мособлэнерго", "Светогора", "Светосервиса". Специалисты 2 мая отработали экстренные заявки по адресам, где деревья мешали проезду автотранспорта или влияли на подачу электроэнергии. В субботу продолжают уборку, распил и вывоз поваленных деревьев во всех микрорайонах Химок. Для устранения последствий непогоды в городе действует оперативный штаб под руководством главы Химок Елены Земляковой. "В ходе работы штаба мы аккумулируем данные мониторинга территориальных управлений, обращений жителей, составляем план работ, который ежечасно обновляется", — приводит пресс-служба слова Земляковой. Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что жители более 90 населенных пунктов Подмосковья остались без электричества в результате циклона с мокрым снегом и ветром. При этом по всей области были обесточены 237 линий электропередачи, 4,4 тысячи трансформаторных подстанций, что затронуло 26 тысяч человек. Губернатор отмечал, что ликвидацией последствий непогоды, расчисткой дорог, в том числе железнодорожных занимаются более 200 аварийных бригад. Бригады "Россетей", "Мособлэнерго" и специалисты аварийной-восстановительной службы занимаются восстановлением электроснабжения. Планировалось, что все работы будут завершены до 23.00 мск пятницы. Утром в субботу Воробьев сообщил, что работа по восстановлению электроснабжения в районах Подмосковья продолжалась всю ночь.
https://ria.ru/20250503/nepogoda-2014750976.html
https://ria.ru/20250503/podmoskove-2014764307.html
московская область (подмосковье)
химки (городской округ в московской области)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/03/2014783903_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_dcb920e6a6dd4060d8939da74e1125d0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, московская область (подмосковье), андрей воробьев, россети, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), химки (городской округ в московской области)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев, Россети, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Химки (городской округ в Московской области)
В Химках устраняют последствия непогоды
В Химках коммунальщики устранили последствия непогоды по 132 адресам