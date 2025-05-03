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После схода грунта на стройке в Геленджике завели дело - РИА Новости, 03.05.2025
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21:24 03.05.2025
https://ria.ru/20250503/gelendzhik-2014815020.html
После схода грунта на стройке в Геленджике завели дело
После схода грунта на стройке в Геленджике завели дело - РИА Новости, 03.05.2025
После схода грунта на стройке в Геленджике завели дело
Уголовное дело возбудили по факту нарушения правил безопасности на стройке в Геленджике, где из-за схода грунта пострадали люди, сообщили в СУСК России по... РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T21:24:00+03:00
2025-05-03T21:24:00+03:00
происшествия
геленджик
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краснодарский край
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КРАСНОДАР, 3 мая - РИА Новости. Уголовное дело возбудили по факту нарушения правил безопасности на стройке в Геленджике, где из-за схода грунта пострадали люди, сообщили в СУСК России по Кубани.В субботу в краевой прокуратуре информировали, что в Геленджике на Портовой улице при проведении строительно-монтажных работ "произошел каменно-скальный обвал грунта", есть пострадавшие. Организована проверка."Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ (статья 216 УК РФ)", - говорится в сообщении.По информации администрации Геленджика, в инциденте пострадали четверо рабочих, один из них госпитализирован с переломами, угрозы для жизни нет, еще трое остаются под завалами. При этом в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что в результате инцидента пострадали четверо рабочих из Киргизии, один из них погиб.
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происшествия, геленджик, россия, краснодарский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Геленджик, Россия, Краснодарский край, Следственный комитет России (СК РФ)
После схода грунта на стройке в Геленджике завели дело

СК завел дело после схода грунта на стройке в Геленджике, где пострадали рабочие

© Геленджик | Пресс-служба администрации/TelegramОбвал грунта в Геленджике
Обвал грунта в Геленджике - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
© Геленджик | Пресс-служба администрации/Telegram
Обвал грунта в Геленджике. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 3 мая - РИА Новости. Уголовное дело возбудили по факту нарушения правил безопасности на стройке в Геленджике, где из-за схода грунта пострадали люди, сообщили в СУСК России по Кубани.
В субботу в краевой прокуратуре информировали, что в Геленджике на Портовой улице при проведении строительно-монтажных работ "произошел каменно-скальный обвал грунта", есть пострадавшие. Организована проверка.
"Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ (статья 216 УК РФ)", - говорится в сообщении.
По информации администрации Геленджика, в инциденте пострадали четверо рабочих, один из них госпитализирован с переломами, угрозы для жизни нет, еще трое остаются под завалами. При этом в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что в результате инцидента пострадали четверо рабочих из Киргизии, один из них погиб.
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ПроисшествияГеленджикРоссияКраснодарский крайСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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