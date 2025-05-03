https://ria.ru/20250503/gelendzhik-2014815020.html

После схода грунта на стройке в Геленджике завели дело

После схода грунта на стройке в Геленджике завели дело - РИА Новости, 03.05.2025

После схода грунта на стройке в Геленджике завели дело

Уголовное дело возбудили по факту нарушения правил безопасности на стройке в Геленджике, где из-за схода грунта пострадали люди, сообщили в СУСК России по... РИА Новости, 03.05.2025

2025-05-03T21:24:00+03:00

2025-05-03T21:24:00+03:00

2025-05-03T21:24:00+03:00

происшествия

геленджик

россия

краснодарский край

следственный комитет россии (ск рф)

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КРАСНОДАР, 3 мая - РИА Новости. Уголовное дело возбудили по факту нарушения правил безопасности на стройке в Геленджике, где из-за схода грунта пострадали люди, сообщили в СУСК России по Кубани.В субботу в краевой прокуратуре информировали, что в Геленджике на Портовой улице при проведении строительно-монтажных работ "произошел каменно-скальный обвал грунта", есть пострадавшие. Организована проверка."Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ (статья 216 УК РФ)", - говорится в сообщении.По информации администрации Геленджика, в инциденте пострадали четверо рабочих, один из них госпитализирован с переломами, угрозы для жизни нет, еще трое остаются под завалами. При этом в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что в результате инцидента пострадали четверо рабочих из Киргизии, один из них погиб.

https://ria.ru/20250121/arest-1994731872.html

геленджик

россия

краснодарский край

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происшествия, геленджик, россия, краснодарский край, следственный комитет россии (ск рф)