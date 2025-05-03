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Трое человек попали под завалы на стройке в Геленджике, где сошел грунт - РИА Новости, 03.05.2025
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19:33 03.05.2025 (обновлено: 19:39 03.05.2025)
https://ria.ru/20250503/gelendzhik-2014805194.html
Трое человек попали под завалы на стройке в Геленджике, где сошел грунт
Трое человек попали под завалы на стройке в Геленджике, где сошел грунт - РИА Новости, 03.05.2025
Трое человек попали под завалы на стройке в Геленджике, где сошел грунт
Трое человек попали под завалы на стройке в Геленджике, где сошёл грунт, их ищут, сообщили в администрации города. РИА Новости, 03.05.2025
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происшествия
геленджик
россия
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КРАСНОДАР, 3 мая - РИА Новости. Трое человек попали под завалы на стройке в Геленджике, где сошёл грунт, их ищут, сообщили в администрации города. По информации властей, в инциденте пострадали четверо рабочих, один из них госпитализирован с переломами, угрозы для жизни нет. "Трое других человек остаются под завалом. На месте работают спасатели, полиция, медики и представители администрации", - говорится в сообщении. Ранее в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что один человек погиб в результате обвала грунта на строительных работах в Геленджике, ещё трое пострадали. Как уточнили в прокуратуре края, в Геленджике на Портовой улице при проведении строительно-монтажных работ "произошел каменно-скальный обвал грунта", есть пострадавшие. Организована проверка.
https://ria.ru/20250121/arest-1994731872.html
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Кадры с места обвала грунта при строительных работах в Геленджике
Кадры с места обвала грунта при строительных работах в Геленджике
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происшествия, геленджик, россия, краснодарский край
Происшествия, Геленджик, Россия, Краснодарский край
Трое человек попали под завалы на стройке в Геленджике, где сошел грунт

На стройке в Геленджике, где сошел грунт, под завалами ищут троих человек

© Фото : Геленджик | Пресс-служба администрации/TelegramОбвал грунта в Геленджике
Обвал грунта в Геленджике - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
© Фото : Геленджик | Пресс-служба администрации/Telegram
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КРАСНОДАР, 3 мая - РИА Новости. Трое человек попали под завалы на стройке в Геленджике, где сошёл грунт, их ищут, сообщили в администрации города.
По информации властей, в инциденте пострадали четверо рабочих, один из них госпитализирован с переломами, угрозы для жизни нет.
"Трое других человек остаются под завалом. На месте работают спасатели, полиция, медики и представители администрации", - говорится в сообщении.
Ранее в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что один человек погиб в результате обвала грунта на строительных работах в Геленджике, ещё трое пострадали.
Как уточнили в прокуратуре края, в Геленджике на Портовой улице при проведении строительно-монтажных работ "произошел каменно-скальный обвал грунта", есть пострадавшие. Организована проверка.
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