https://ria.ru/20250503/gelendzhik-2014805194.html

Трое человек попали под завалы на стройке в Геленджике, где сошел грунт

Трое человек попали под завалы на стройке в Геленджике, где сошел грунт - РИА Новости, 03.05.2025

Трое человек попали под завалы на стройке в Геленджике, где сошел грунт

Трое человек попали под завалы на стройке в Геленджике, где сошёл грунт, их ищут, сообщили в администрации города. РИА Новости, 03.05.2025

2025-05-03T19:33:00+03:00

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2025-05-03T19:39:00+03:00

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геленджик

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КРАСНОДАР, 3 мая - РИА Новости. Трое человек попали под завалы на стройке в Геленджике, где сошёл грунт, их ищут, сообщили в администрации города. По информации властей, в инциденте пострадали четверо рабочих, один из них госпитализирован с переломами, угрозы для жизни нет. "Трое других человек остаются под завалом. На месте работают спасатели, полиция, медики и представители администрации", - говорится в сообщении. Ранее в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что один человек погиб в результате обвала грунта на строительных работах в Геленджике, ещё трое пострадали. Как уточнили в прокуратуре края, в Геленджике на Портовой улице при проведении строительно-монтажных работ "произошел каменно-скальный обвал грунта", есть пострадавшие. Организована проверка.

https://ria.ru/20250121/arest-1994731872.html

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Кадры с места обвала грунта при строительных работах в Геленджике Кадры с места обвала грунта при строительных работах в Геленджике 2025-05-03T19:33 true PT0M04S

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происшествия, геленджик, россия, краснодарский край