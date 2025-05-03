Рейтинг@Mail.ru
В Калининградской области восстановили электроснабжение после сбоя - РИА Новости, 03.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:26 03.05.2025
https://ria.ru/20250503/energosistema-2014789525.html
В Калининградской области восстановили электроснабжение после сбоя
В Калининградской области восстановили электроснабжение после сбоя - РИА Новости, 03.05.2025
В Калининградской области восстановили электроснабжение после сбоя
Энергоснабжение в Калининградской области восстановлено, энергосистема региона работает в штатном режиме, сообщил губернатор субъекта РФ Алексей Беспрозванных в РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T16:26:00+03:00
2025-05-03T16:26:00+03:00
калининградская область
россия
алексей беспрозванных
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/01/2008676598_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_fcf4482634d8f49535584d31312ee578.jpg
КАЛИНИНГРАД, 3 мая - РИА Новости. Энергоснабжение в Калининградской области восстановлено, энергосистема региона работает в штатном режиме, сообщил губернатор субъекта РФ Алексей Беспрозванных в своем Telegram-канале. Около 12.00 (13.00 мск) в субботу в Калининградской области произошел сбой в электроснабжении. Оно отключилось в нескольких муниципалитетах региона. "Энергосистема Калининградской области работает в штатном режиме. Сейчас питание потребителей обеспечено в полном объеме. По информации энергетиков, штатно сработала противоаварийная автоматика. Параметры электроэнергетического режима уже приведены в нормативные значения", - написал Беспрозванных.Глава региона добавил, что ситуация находится под контролем.
https://ria.ru/20250208/energosistema-1998123030.html
калининградская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/01/2008676598_80:0:2809:2047_1920x0_80_0_0_df9943bd114940f184b2349c0468522e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
калининградская область, россия, алексей беспрозванных, общество
Калининградская область, Россия, Алексей Беспрозванных, Общество
В Калининградской области восстановили электроснабжение после сбоя

Беспрозванных: энергосистема Калининградской области работает штатно после сбоя

© РИА Новости / Сергей МальгавкоЛинии электропередач
Линии электропередач - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Линии электропередач . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КАЛИНИНГРАД, 3 мая - РИА Новости. Энергоснабжение в Калининградской области восстановлено, энергосистема региона работает в штатном режиме, сообщил губернатор субъекта РФ Алексей Беспрозванных в своем Telegram-канале.
Около 12.00 (13.00 мск) в субботу в Калининградской области произошел сбой в электроснабжении. Оно отключилось в нескольких муниципалитетах региона.
"Энергосистема Калининградской области работает в штатном режиме. Сейчас питание потребителей обеспечено в полном объеме. По информации энергетиков, штатно сработала противоаварийная автоматика. Параметры электроэнергетического режима уже приведены в нормативные значения", - написал Беспрозванных.
Глава региона добавил, что ситуация находится под контролем.
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
Калининградская энергетическая система перешла в автономный режим
8 февраля, 11:27
 
Калининградская областьРоссияАлексей БеспрозванныхОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала