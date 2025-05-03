https://ria.ru/20250503/energosistema-2014789525.html
В Калининградской области восстановили электроснабжение после сбоя
В Калининградской области восстановили электроснабжение после сбоя - РИА Новости, 03.05.2025
В Калининградской области восстановили электроснабжение после сбоя
Энергоснабжение в Калининградской области восстановлено, энергосистема региона работает в штатном режиме, сообщил губернатор субъекта РФ Алексей Беспрозванных в РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T16:26:00+03:00
2025-05-03T16:26:00+03:00
2025-05-03T16:26:00+03:00
калининградская область
россия
алексей беспрозванных
общество
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КАЛИНИНГРАД, 3 мая - РИА Новости. Энергоснабжение в Калининградской области восстановлено, энергосистема региона работает в штатном режиме, сообщил губернатор субъекта РФ Алексей Беспрозванных в своем Telegram-канале. Около 12.00 (13.00 мск) в субботу в Калининградской области произошел сбой в электроснабжении. Оно отключилось в нескольких муниципалитетах региона. "Энергосистема Калининградской области работает в штатном режиме. Сейчас питание потребителей обеспечено в полном объеме. По информации энергетиков, штатно сработала противоаварийная автоматика. Параметры электроэнергетического режима уже приведены в нормативные значения", - написал Беспрозванных.Глава региона добавил, что ситуация находится под контролем.
https://ria.ru/20250208/energosistema-1998123030.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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калининградская область, россия, алексей беспрозванных, общество
Калининградская область, Россия, Алексей Беспрозванных, Общество
В Калининградской области восстановили электроснабжение после сбоя
Беспрозванных: энергосистема Калининградской области работает штатно после сбоя