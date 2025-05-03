https://ria.ru/20250503/ekspozitsii--2014793680.html

Новые экспозиции появятся к 9 мая в Парке Победы в Ташкенте

Новые экспозиции появятся к 9 мая в Парке Победы в Ташкенте - РИА Новости, 03.05.2025

Новые экспозиции появятся к 9 мая в Парке Победы в Ташкенте

Новые экспозиции появятся в мемориальном комплексе "Парк Победы" в Ташкенте к 9 мая, сообщает в субботу пресс-служба министерства обороны Узбекистана. РИА Новости, 03.05.2025

2025-05-03T17:21:00+03:00

2025-05-03T17:21:00+03:00

2025-05-03T17:21:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

80-летие победы в великой отечественной войне

ташкент

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 3 мая - РИА Новости. Новые экспозиции появятся в мемориальном комплексе "Парк Победы" в Ташкенте к 9 мая, сообщает в субботу пресс-служба министерства обороны Узбекистана. В Узбекистане с 1999 года 9 мая отмечают как День памяти и почестей. в 2020 году в Ташкенте к 75-летию Победы был построен мемориальный комплекс "Парк Победы". На территории парка разместился музей "Слава", библиотеки, Wi-Fi-зоны, сценические площадки. Здесь теперь ежегодно проводятся официальные мероприятия и торжества, приуроченные к 9 мая. "В мемориальном комплексе "Парк Победы", расположенном в Алмазарском районе нашей столицы, запланированы работы по подготовке к Дню памяти и почестей. В рамках этих мероприятий в государственном музее "Слава", входящем в состав комплекса, будут размещены новые экспозиции", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале минобороны страны. Для подготовки новых экспозиций 6-8 мая вход для посетителей в мемориальный комплекс будет временно приостановлен, добавили в пресс-службе. В республике в настоящее время проживают 82 участника войны и около 5 тысяч работников трудового фронта. По уточненным данным, в том числе из российских архивов, в Великой Отечественной войне участвовали более 1,9 миллиона жителей Узбекистана, из них более 540 тысяч погибли, почти 160 тысяч пропали без вести.

https://ria.ru/20250503/sazhenets--2014774110.html

https://ria.ru/20250503/pobeda-2014768218.html

ташкент

узбекистан

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80-летие победы в великой отечественной войне, ташкент, узбекистан