https://ria.ru/20250503/ekspozitsii--2014793680.html
Новые экспозиции появятся к 9 мая в Парке Победы в Ташкенте
Новые экспозиции появятся к 9 мая в Парке Победы в Ташкенте - РИА Новости, 03.05.2025
Новые экспозиции появятся к 9 мая в Парке Победы в Ташкенте
Новые экспозиции появятся в мемориальном комплексе "Парк Победы" в Ташкенте к 9 мая, сообщает в субботу пресс-служба министерства обороны Узбекистана. РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T17:21:00+03:00
2025-05-03T17:21:00+03:00
2025-05-03T17:21:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие победы в великой отечественной войне
ташкент
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 3 мая - РИА Новости. Новые экспозиции появятся в мемориальном комплексе "Парк Победы" в Ташкенте к 9 мая, сообщает в субботу пресс-служба министерства обороны Узбекистана. В Узбекистане с 1999 года 9 мая отмечают как День памяти и почестей. в 2020 году в Ташкенте к 75-летию Победы был построен мемориальный комплекс "Парк Победы". На территории парка разместился музей "Слава", библиотеки, Wi-Fi-зоны, сценические площадки. Здесь теперь ежегодно проводятся официальные мероприятия и торжества, приуроченные к 9 мая. "В мемориальном комплексе "Парк Победы", расположенном в Алмазарском районе нашей столицы, запланированы работы по подготовке к Дню памяти и почестей. В рамках этих мероприятий в государственном музее "Слава", входящем в состав комплекса, будут размещены новые экспозиции", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале минобороны страны. Для подготовки новых экспозиций 6-8 мая вход для посетителей в мемориальный комплекс будет временно приостановлен, добавили в пресс-службе. В республике в настоящее время проживают 82 участника войны и около 5 тысяч работников трудового фронта. По уточненным данным, в том числе из российских архивов, в Великой Отечественной войне участвовали более 1,9 миллиона жителей Узбекистана, из них более 540 тысяч погибли, почти 160 тысяч пропали без вести.
https://ria.ru/20250503/sazhenets--2014774110.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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80-летие победы в великой отечественной войне, ташкент, узбекистан
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Ташкент, Узбекистан
Новые экспозиции появятся к 9 мая в Парке Победы в Ташкенте
Новые экспозиции появятся в комплексе "Парк Победы" в Ташкенте к 9 мая
ТАШКЕНТ, 3 мая - РИА Новости. Новые экспозиции появятся в мемориальном комплексе "Парк Победы" в Ташкенте к 9 мая, сообщает в субботу пресс-служба министерства обороны Узбекистана.
В Узбекистане
с 1999 года 9 мая отмечают как День памяти и почестей. в 2020 году в Ташкенте
к 75-летию Победы был построен мемориальный комплекс "Парк Победы". На территории парка разместился музей "Слава", библиотеки, Wi-Fi-зоны, сценические площадки. Здесь теперь ежегодно проводятся официальные мероприятия и торжества, приуроченные к 9 мая.
"В мемориальном комплексе "Парк Победы", расположенном в Алмазарском районе нашей столицы, запланированы работы по подготовке к Дню памяти и почестей. В рамках этих мероприятий в государственном музее "Слава", входящем в состав комплекса, будут размещены новые экспозиции", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале минобороны страны.
Для подготовки новых экспозиций 6-8 мая вход для посетителей в мемориальный комплекс будет временно приостановлен, добавили в пресс-службе.
В республике в настоящее время проживают 82 участника войны и около 5 тысяч работников трудового фронта. По уточненным данным, в том числе из российских архивов, в Великой Отечественной войне участвовали более 1,9 миллиона жителей Узбекистана, из них более 540 тысяч погибли, почти 160 тысяч пропали без вести.