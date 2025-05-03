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Ефимов: предприниматели купили в Москве более 450 коммерческих помещений - РИА Новости, 03.05.2025
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14:06 03.05.2025
https://ria.ru/20250503/efimov-2014523327.html
Ефимов: предприниматели купили в Москве более 450 коммерческих помещений
Ефимов: предприниматели купили в Москве более 450 коммерческих помещений - РИА Новости, 03.05.2025
Ефимов: предприниматели купили в Москве более 450 коммерческих помещений
Инвесторы в первом квартале текущего года приобрели в Москве более 450 тысяч помещений под коммерцию, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике... РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T14:06:00+03:00
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градостроительный комплекс москвы
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
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МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Инвесторы в первом квартале текущего года приобрели в Москве более 450 тысяч помещений под коммерцию, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."С января по март по преимущественному праву выкупа и по итогам торгов инвесторы приобрели у города более 450 помещений и зданий общей площадью более 79,9 тысячи квадратных метров. Почти половина из них была продана по результатам электронных аукционов – свыше 240 объектов суммарной площадью примерно 48 тысяч квадратных метров", – приводит слова пресс-служба столичного градкомплекса.Больше всего помещений было выкуплено в центре, на юге и на востоке Москвы. В частности, в Центральном округе предприниматели приобрели 80 объектов примерно на 17 тысяч квадратных метров, в Южном и Восточном – по 60 объектов на 10 тысяч "квадратов". В полученных помещениях можно будет открыть заведения общепита, офисы и т.д.
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градостроительный комплекс москвы, москва, владимир ефимов (правительство москвы)
Градостроительный комплекс Москвы, Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)
Ефимов: предприниматели купили в Москве более 450 коммерческих помещений

Ефимов: инвесторы купили в Москве коммерческие помещения на 80 тысяч "квадратов"

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвызаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Инвесторы в первом квартале текущего года приобрели в Москве более 450 тысяч помещений под коммерцию, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"С января по март по преимущественному праву выкупа и по итогам торгов инвесторы приобрели у города более 450 помещений и зданий общей площадью более 79,9 тысячи квадратных метров. Почти половина из них была продана по результатам электронных аукционов – свыше 240 объектов суммарной площадью примерно 48 тысяч квадратных метров", – приводит слова пресс-служба столичного градкомплекса.
Больше всего помещений было выкуплено в центре, на юге и на востоке Москвы. В частности, в Центральном округе предприниматели приобрели 80 объектов примерно на 17 тысяч квадратных метров, в Южном и Восточном – по 60 объектов на 10 тысяч "квадратов". В полученных помещениях можно будет открыть заведения общепита, офисы и т.д.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
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