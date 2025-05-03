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Почему "Джентльменов удачи" сняли за рекордные сроки? Советские хитрости

Почему "Джентльменов удачи" сняли за рекордные сроки? Советские хитрости - РИА Новости, 03.05.2025

Почему "Джентльменов удачи" сняли за рекордные сроки? Советские хитрости

Культовая советская комедия "Джентльмены удачи" была создана в невероятно сжатые сроки — всего за три месяца. Такой темп съемок для полнометражного... РИА Новости, 03.05.2025

2025-05-03T08:35:00+03:00

2025-05-03T08:35:00+03:00

2025-05-03T08:35:00+03:00

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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Культовая советская комедия "Джентльмены удачи" была создана в невероятно сжатые сроки — всего за три месяца. Такой темп съемок для полнометражного художественного фильма был по-настоящему рекордным. Как удалось достичь такого результата?Что помогло ускорить процессС февраля по апрель 1971 года была снята комедия "Джентльмены удачи". Основой для ускоренных съемок послужил уже готовый и отшлифованный сценарий, написанный Георгием Данелией совместно с Викторией Токаревой. Главные роли были распределены сразу. Мгновенно утвердили актеров Евгения Леонова, Савелия Крамарова, Георгия Вицина и Раднэра Муратова.Мало кто знает, но сценарий пришлось переписать. Некоторые актеры, которых планировали снимать в фильме, отказались от участия. Миронов был занят в другой картине, Никулин не захотел вновь появляться на экране в комедийном образе, Быков был занят своими делами. В итоге придумали новых героев и пригласили других актеров. Однако такие кардинальные изменения не помешали снять кинокартину в рекордно быстрые сроки.Параллельные съемкиРежиссер Александр Серый применял уникальную для того времени методику. Съемки разных сцен велись одновременно на нескольких площадках. Пока одна группа снимала эпизоды с Леоновым, другая работала со второстепенными персонажами.Вместо сложных спецэффектовМногие комедийные моменты были придуманы прямо на съемочной площадке и не требовали дополнительной подготовки. В фильме активно применялись актерские экспромты. Например, эпизод, в котором герои растирают друг друга снегом, — это актерский экспромт.Заготовка режиссераАктеры приходили на съемочную площадку идеально подготовленными. Евгений Леонов, исполнивший две главные роли, отлично знал текст. Поэтому большинство сцен снимались с первого-второго дубля.К тому же у режиссера были заранее подготовлены готовые решения по съемкам. Так, чтобы верблюд не плевал в Савелия Крамарова, всю сцену построили таким образом, чтобы в нужный момент облить актера пеной для бритья.Привлечение химиковЧтобы ускорить процесс съемок, были привлечены химики. Так, в сцене побега из тюрьмы использовали состав, который на экране смотрелся как цемент.Еще одна хитростьДля фильма использовались уже имеющиеся локации. Знаменитая сцена в детском саду снималась в реальном дошкольном учреждении Москвы, некоторые эпизоды — в павильонах "Мосфильма", переоборудованных из старых декораций. Дача профессора археологии снималась в Серебряном Бору, тюрьма и побег — в Самарканде, заброшенный дом и театр — в Москве.Кроме того, фильм монтировался практически параллельно со съемками. Монтажеры работали в круглосуточном режиме, что позволило сдать картину точно в срок.Несмотря на все хитрости, которые применялись для создания фильма, создатели комедии столкнулись с трудностями. "Джентльмены удачи" не хотели показывать на больших экранах массовому зрителю. Финальный вариант картины не понравился цензорам. Комедия о ворах и жуликах показалась им чересчур легковесной.Картину спасло вмешательство главы МВД Николая Щелокова. Он посмотрел фильм накануне Дня милиции и остался в полном восторге. Позже "Джентльмены удачи" были успешно приняты в прокате."Джентльмены удачи" — исключительное кино в своем жанре. Это не только комедия, которая полюбилась многим, но и произведение искусства, снятое инновационным методом.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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москва, самарканд, евгений леонов, савелий крамаров, георгий данелия, мосфильм