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Почему "Джентльменов удачи" сняли за рекордные сроки? Советские хитрости - РИА Новости, 03.05.2025
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08:35 03.05.2025
https://ria.ru/20250503/dzhentelmeny-2014362732.html
Почему "Джентльменов удачи" сняли за рекордные сроки? Советские хитрости
Почему "Джентльменов удачи" сняли за рекордные сроки? Советские хитрости - РИА Новости, 03.05.2025
Почему "Джентльменов удачи" сняли за рекордные сроки? Советские хитрости
Культовая советская комедия "Джентльмены удачи" была создана в невероятно сжатые сроки — всего за три месяца. Такой темп съемок для полнометражного... РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T08:35:00+03:00
2025-05-03T08:35:00+03:00
москва
самарканд
евгений леонов
савелий крамаров
георгий данелия
мосфильм
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Культовая советская комедия "Джентльмены удачи" была создана в невероятно сжатые сроки — всего за три месяца. Такой темп съемок для полнометражного художественного фильма был по-настоящему рекордным. Как удалось достичь такого результата?Что помогло ускорить процессС февраля по апрель 1971 года была снята комедия "Джентльмены удачи". Основой для ускоренных съемок послужил уже готовый и отшлифованный сценарий, написанный Георгием Данелией совместно с Викторией Токаревой. Главные роли были распределены сразу. Мгновенно утвердили актеров Евгения Леонова, Савелия Крамарова, Георгия Вицина и Раднэра Муратова.Мало кто знает, но сценарий пришлось переписать. Некоторые актеры, которых планировали снимать в фильме, отказались от участия. Миронов был занят в другой картине, Никулин не захотел вновь появляться на экране в комедийном образе, Быков был занят своими делами. В итоге придумали новых героев и пригласили других актеров. Однако такие кардинальные изменения не помешали снять кинокартину в рекордно быстрые сроки.Параллельные съемкиРежиссер Александр Серый применял уникальную для того времени методику. Съемки разных сцен велись одновременно на нескольких площадках. Пока одна группа снимала эпизоды с Леоновым, другая работала со второстепенными персонажами.Вместо сложных спецэффектовМногие комедийные моменты были придуманы прямо на съемочной площадке и не требовали дополнительной подготовки. В фильме активно применялись актерские экспромты. Например, эпизод, в котором герои растирают друг друга снегом, — это актерский экспромт.Заготовка режиссераАктеры приходили на съемочную площадку идеально подготовленными. Евгений Леонов, исполнивший две главные роли, отлично знал текст. Поэтому большинство сцен снимались с первого-второго дубля.К тому же у режиссера были заранее подготовлены готовые решения по съемкам. Так, чтобы верблюд не плевал в Савелия Крамарова, всю сцену построили таким образом, чтобы в нужный момент облить актера пеной для бритья.Привлечение химиковЧтобы ускорить процесс съемок, были привлечены химики. Так, в сцене побега из тюрьмы использовали состав, который на экране смотрелся как цемент.Еще одна хитростьДля фильма использовались уже имеющиеся локации. Знаменитая сцена в детском саду снималась в реальном дошкольном учреждении Москвы, некоторые эпизоды — в павильонах "Мосфильма", переоборудованных из старых декораций. Дача профессора археологии снималась в Серебряном Бору, тюрьма и побег — в Самарканде, заброшенный дом и театр — в Москве.Кроме того, фильм монтировался практически параллельно со съемками. Монтажеры работали в круглосуточном режиме, что позволило сдать картину точно в срок.Несмотря на все хитрости, которые применялись для создания фильма, создатели комедии столкнулись с трудностями. "Джентльмены удачи" не хотели показывать на больших экранах массовому зрителю. Финальный вариант картины не понравился цензорам. Комедия о ворах и жуликах показалась им чересчур легковесной.Картину спасло вмешательство главы МВД Николая Щелокова. Он посмотрел фильм накануне Дня милиции и остался в полном восторге. Позже "Джентльмены удачи" были успешно приняты в прокате."Джентльмены удачи" — исключительное кино в своем жанре. Это не только комедия, которая полюбилась многим, но и произведение искусства, снятое инновационным методом.
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РИА Новости
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москва, самарканд, евгений леонов, савелий крамаров, георгий данелия, мосфильм
Москва, Самарканд, Евгений Леонов, Савелий Крамаров, Георгий Данелия, Мосфильм

Почему "Джентльменов удачи" сняли за рекордные сроки? Советские хитрости

© Киностудия «Мосфильм», 1971Кадр из фильма "Джентльмены удачи"
Кадр из фильма Джентльмены удачи - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
© Киностудия «Мосфильм», 1971
Кадр из фильма "Джентльмены удачи"
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Культовая советская комедия "Джентльмены удачи" была создана в невероятно сжатые сроки — всего за три месяца. Такой темп съемок для полнометражного художественного фильма был по-настоящему рекордным. Как удалось достичь такого результата?

Что помогло ускорить процесс

С февраля по апрель 1971 года была снята комедия "Джентльмены удачи". Основой для ускоренных съемок послужил уже готовый и отшлифованный сценарий, написанный Георгием Данелией совместно с Викторией Токаревой. Главные роли были распределены сразу. Мгновенно утвердили актеров Евгения Леонова, Савелия Крамарова, Георгия Вицина и Раднэра Муратова.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковРежиссер Георгий Данелия
Георгий Данелия - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Режиссер Георгий Данелия
Мало кто знает, но сценарий пришлось переписать. Некоторые актеры, которых планировали снимать в фильме, отказались от участия. Миронов был занят в другой картине, Никулин не захотел вновь появляться на экране в комедийном образе, Быков был занят своими делами. В итоге придумали новых героев и пригласили других актеров. Однако такие кардинальные изменения не помешали снять кинокартину в рекордно быстрые сроки.

Параллельные съемки

Режиссер Александр Серый применял уникальную для того времени методику. Съемки разных сцен велись одновременно на нескольких площадках. Пока одна группа снимала эпизоды с Леоновым, другая работала со второстепенными персонажами.
© Киностудия «Мосфильм»Кадр из фильма "Джентльмены удачи"
Кадр из фильма Джентельмены удачи - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© Киностудия «Мосфильм»
Кадр из фильма "Джентльмены удачи"

Вместо сложных спецэффектов

Многие комедийные моменты были придуманы прямо на съемочной площадке и не требовали дополнительной подготовки. В фильме активно применялись актерские экспромты. Например, эпизод, в котором герои растирают друг друга снегом, — это актерский экспромт.

Заготовка режиссера

Актеры приходили на съемочную площадку идеально подготовленными. Евгений Леонов, исполнивший две главные роли, отлично знал текст. Поэтому большинство сцен снимались с первого-второго дубля.
© Мосфильм (1971)Кадр из фильма "Джентльмены удачи"
Кадр из фильма Джентельмены удачи - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© Мосфильм (1971)
Кадр из фильма "Джентльмены удачи"
К тому же у режиссера были заранее подготовлены готовые решения по съемкам. Так, чтобы верблюд не плевал в Савелия Крамарова, всю сцену построили таким образом, чтобы в нужный момент облить актера пеной для бритья.

Привлечение химиков

Чтобы ускорить процесс съемок, были привлечены химики. Так, в сцене побега из тюрьмы использовали состав, который на экране смотрелся как цемент.

Еще одна хитрость

Для фильма использовались уже имеющиеся локации. Знаменитая сцена в детском саду снималась в реальном дошкольном учреждении Москвы, некоторые эпизоды — в павильонах "Мосфильма", переоборудованных из старых декораций. Дача профессора археологии снималась в Серебряном Бору, тюрьма и побег — в Самарканде, заброшенный дом и театр — в Москве.
© МосфильмГеоргий Михайлович Вицин в фильме "Джентльмены удачи"
Вицин Георгий Михайлович в фильме Джентельмены удачи, 1971 - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© Мосфильм
Георгий Михайлович Вицин в фильме "Джентльмены удачи"
Кроме того, фильм монтировался практически параллельно со съемками. Монтажеры работали в круглосуточном режиме, что позволило сдать картину точно в срок.
Несмотря на все хитрости, которые применялись для создания фильма, создатели комедии столкнулись с трудностями. "Джентльмены удачи" не хотели показывать на больших экранах массовому зрителю. Финальный вариант картины не понравился цензорам. Комедия о ворах и жуликах показалась им чересчур легковесной.
Картину спасло вмешательство главы МВД Николая Щелокова. Он посмотрел фильм накануне Дня милиции и остался в полном восторге. Позже "Джентльмены удачи" были успешно приняты в прокате.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкМуратов, Вицин и Крамаров в фильме в фильме "Джентльмены удачи"
Муратов, Вицин и Крамаров в фильме в фильме Джентельмены удачи - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Муратов, Вицин и Крамаров в фильме в фильме "Джентльмены удачи"
"Джентльмены удачи" — исключительное кино в своем жанре. Это не только комедия, которая полюбилась многим, но и произведение искусства, снятое инновационным методом.
 
МоскваСамаркандЕвгений ЛеоновСавелий КрамаровГеоргий ДанелияМосфильм
 
 
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