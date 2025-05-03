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Процедура парламентских выборов в Австралии

Процедура парламентских выборов в Австралии - РИА Новости, 03.05.2025

Процедура парламентских выборов в Австралии

Согласно Конституции Австралии (1901), высшим законодательным органом является Федеральный парламент, состоящий из палаты представителей (нижняя палата) и... РИА Новости, 03.05.2025

2025-05-03T00:50:00+03:00

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Согласно Конституции Австралии (1901), высшим законодательным органом является Федеральный парламент, состоящий из палаты представителей (нижняя палата) и сената (верхняя палата). Ведущую роль в осуществлении законодательных функций играет палата представителей, срок полномочий которой составляет три года. Согласно Конституции, пока парламент не примет иного решения, от каждого штата должно быть выбрано шесть сенаторов. Парламент может принимать законы, увеличивающие или уменьшающие число сенаторов от каждого штата таким образом, чтобы сохранялось равное представительство для штатов и чтобы ни от одного штата не было менее шести сенаторов. В настоящее время в сенате заседают 76 сенаторов. Все штаты представлены в верхней палате в равной степени, независимо от их размера или населения. Каждый штат избирает 12 сенаторов, Австралийская столичная территория и Северная территория – по два сенатора. Сенаторы, избранные от штатов, разделяются на два класса, по возможности почти равных по численности; места сенаторов первого класса становятся вакантными по истечении трех лет, а места сенаторов второго класса – по истечении шести лет с начала срока их полномочий. Выборы сенаторов проводятся одновременно с каждыми всеобщими выборами. Согласно Конституции, число членов палаты представителей должно быть, насколько это практически возможно, в два раза больше числа сенаторов. Количество кандидатов, избираемых в штате или территории, должно быть пропорционально численности их населения. В каждом штате должно быть выбрано по меньшей мере пять членов. Парламент может принимать законы об увеличении или уменьшении числа членов палаты представителей. В уходящем парламенте палата представителей состояла из 151 депутата. На федеральных выборах 2025 года будут избираться 150 членов палаты представителей. Каждый штат или территория разделены на избирательные округа, которые содержат одинаковое количество избирателей. От каждого избирательного округа избирается один член палаты представителей. В случае всеобщих выборов в палату представителей для голосования в каждом округе назначается один и тот же день.Избирательным органом, осуществляющими подготовку и проведение выборов, является Австралийская избирательная комиссия. Список избирателей должен быть составлен для каждого штата и каждой территории. Для того чтобы гражданин Австралии попал в список избирателей, он должен зарегистрироваться в качестве избирателя. Заявление на включение в список избирателей должно сопровождаться документом, удостоверяющим личность: паспортом, водительским удостоверением, подтверждением личности, составленным в утвержденной форме и подписанным другим зарегистрированным избирателем. В случае выборов в сенат избиратель допускается к голосованию на выборах только от того штата или территории, где он зарегистрирован. В случае выборов в палату представителей избиратель допускается к голосованию только при избрании члена от того избирательного округа, в котором он зарегистрирован. Баллотироваться в депутаты может гражданин Австралии, который достиг возраста 18 лет и имеет право голоса на выборах членов палаты представителей.Кандидатом в члены палаты представителей не может быть гражданин или подданный иностранной державы; лицо, отбывающее тюремное заключение сроком 12 месяцев и более; невосстановленный в правах банкрот или неплатежеспособный; лицо, занимающее оплачиваемую должность в Короне (например, государственный служащий), или постоянный член сил обороны Австралии. Ни одно лицо, выдвигающее свою кандидатуру на пост члена палаты представителей, не может на момент выдвижения быть членом парламента штата, законодательного собрания Северной территории или законодательного собрания Австралийской столичной территории. В соответствии с Конституцией требования, предъявляемые к кандидатам в сенаторы, являются такими же, что и к кандидатам в члены палаты представителей.Избирательное право имеют граждане Австралии, достигшие 18-летнего возраста, а также неграждане Австралии, которые, если бы соответствующий закон о гражданстве продолжал действовать, являются британскими подданными и чьи имена были указаны в регистрационных списках до 26 января 1984 года.Лицо лишается права быть избирателем, если оно имеет когнитивные нарушения, в силу которых не способно понимать характер и значение голосования; было осуждено за государственную измену и не был помилован. Лицо, отбывающее наказание в виде лишения свободы сроком на три года или более, также лишается права голосовать на выборах. Неучастие в голосовании на выборах является правонарушением, если только у избирателя нет веской и достаточной причины для такого неучастия, и влечет за собой штраф в размере 20 австралийских долларов. Генерал-губернатор издает приказы о проведении выборов. Приказы издаются в течение 10 дней с момента истечения срока полномочий палаты представителей или с момента объявления о ее роспуске. Документ должен содержать дату завершения регистрации избирателей (седьмой день после даты вынесения приказа), период выдвижения кандидатов (не менее 10 дней и не более 27 дней после даты вынесения приказа), дату проведения выборов (не ранее чем через 23 дня и не позднее чем через 31 день после даты выдвижения кандидатов), дату возвращения приказа (не более 100 дней). При проведении выборов издается восемь приказов в один и тот же день для шести штатов и двух материковых территорий – Австралийской столичной территории и Северной территории. Днем голосования назначается суббота. При проведении двух и более выборов, назначенных на один и тот же день, одно и то же лицо не может быть выдвинуто в качестве кандидата на обоих голосованиях. Политическая партия может поддержать только одного кандидата в избирательном округе на выборах в палату представителей. Выдвинутый партией кандидат в сенаторы или депутаты должен в числе подаваемых документов предоставить не менее 100 подписей избирателей, имеющих право голоса на выборах, на которые выдвинут кандидат, а также подпись зарегистрированного должностного лица зарегистрированной политической партии, которая поддержала кандидата на выборах. Независимый кандидат должен быть поддержан по крайней мере еще одним лицом, имеющим право голоса на выборах в палату представителей. Выдвинутое лицо (или кто-либо от его имени) вносит в Избирательную комиссию депозит в размере двух тысяч долларов. Депозит возвращается, если партия либо кандидат получит на выборах не менее 4% голосов. Решение о регистрации кандидата на парламентские выборы выносится в 12.00 на следующий день после окончания времени выдвижения кандидатов для участия в выборах. Голосование проводится с 8.00 до 18.00. В день голосования избиратель имеет право проголосовать на любом избирательном участке округа, в котором он зарегистрирован. Должностное лицо, отвечающее за избирательный участок, вручает каждому лицу, желающему проголосовать, избирательный бюллетень, надлежащим образом завизированный этим должностным лицом. Затем должностное лицо ставит отметку напротив имени избирателя, которому вручены избирательные бюллетени, в списке избирателей (или электронном списке избирателей). Избиратель, получивший бюллетени, идет в кабинку для голосования, отмечает свой выбор и опускает бюллетени в урну для голосования. Если избиратель не может самостоятельно заполнить бюллетени в силу своего физического состояния или неграмотности, то он может воспользоваться помощью другого избирателя или должностного лица. Если избиратель находится за пределами избирательного округа, в котором зарегистрирован, находится на расстоянии более восьми километров от избирательного участка, путешествует, не может покинуть свое рабочее место, чтобы проголосовать, является человеком с ограниченными возможностями здоровья и др., то он может проголосовать досрочно лично или по почте. Для этого избирателю нужно подать соответствующее заявление. Самый ранний день для досрочного голосования не должен быть ранее дня, наступающего за 12 дней до дня голосования на выборах. Для досрочного голосования избиратель должен подписать свидетельство о досрочном голосовании, напечатанном на конверте, в присутствии выдавшего его должностного лица, после чего последний подписывает документ в качестве свидетеля и ставит на нем дату. Далее избиратель заполняет избирательные бюллетени в присутствии должностного лица, выдавшего бюллетени, но так, чтобы тот не видел выбор, и вернуть бюллетени этому должностному лицу. Сотрудник, выдавший бюллетени, должен немедленно поместить их в конверт с сертификатом о досрочном голосовании, закрыть конверт и хранить его в урне для голосования.Голосование по почте позволяет избирателям, имеющим право голоса, получать свои бюллетени по почте. Избиратели, желающие проголосовать по почте и имеющие на это право (лицо с ограниченными возможностями здоровья; лицо, находящееся на лечении в учреждении здравоохранения; лицо, находящееся за пределами своего избирательного округа и др.), если они еще не зарегистрированы в качестве избирателей, голосующих по почте, должны подать заявку на голосование по почте, как только будут объявлены федеральные выборы. Заявки должны быть получены Австралийской избирательной комиссией до 18.00 в среду за три дня до даты голосования. После получения почтового пакета для голосования избиратель заполняет сертификат о голосовании по почте, который заверяет свидетель, зарегистрированный для голосования (сертификат для голосования по почте напечатан для конверте, в котором должны быть отосланы избирательные бюллетени), заполняет избирательные бюллетени. Сертификат должен быть подписан свидетелем до 18.00 в день выборов. Далее избиратель помещает заполненный бюллетени в конверт, на котором напечатан сертификат. Конверт должен быть получен Австралийской избирательной комиссией до 13-го дня, следующего за днем выборов. Также для австралийцев, находящихся за границей, предусмотрены центры голосования за рубежом, которые доступны в период досрочного голосования (две недели до дня голосования), а также могут принять заполненные бюллетени по почте. Голосование за рубежом не является обязательным, если избиратель сообщил в Австралийскую избирательную комиссию, что он находится за пределами страны. Избиратели, страдающие слепотой или слабовидящие, могут проголосовать, используя специальную услугу телефонного голосования Австралийской избирательной комиссии. Услуга работает с 8.30 до 17.30 с понедельника по пятницу в течение 10 рабочих дней, непосредственно предшествующих дню голосования (исключая национальные праздничные дни), и с 8.00 до 18.00 в день голосования. Предусмотрены услуги мобильных групп голосования Австралийской избирательной комиссии для лиц, которые сталкиваются с препятствиями для участия в выборах (для лиц, находящихся в домах престарелых или в больницах, для лиц, находящихся под стражей и др.). Особенностью избирательной системы Австралии является преференциальное голосование. Голосуя за члена палаты представителей, избиратель должен поставить цифру 1 в поле рядом с кандидатом, который имеет наивысший приоритет, а цифры 2, 3 и так далее напротив всех остальных кандидатов в порядке предпочтения избирателя. Голосуя за члена Сената, избиратели могут либо пронумеровать не менее шести квадратов партий или групп, размещенных выше линии в бюллетене, либо не менее 12 квадратов отдельных кандидатов ниже линии. При проведении подсчета голосов в палату представителей сначала считают все первые номера преференциального списка по каждому кандидату. Если кандидат получает более 50% преференциальных голосов, то он считается избранным. Если ни один кандидат не получает такого большинства, то исключается кандидат, набравший наименьшее количество голосов. Его голоса переносятся другим кандидатам, которые оказались под номером 2 в преференциальном списке данных бюллетеней. Если после этого ни один кандидат не получил абсолютного большинства, опять происходит исключение кандидата, набравшего наименьшее количество голосов, а его голоса переносятся. Данный процесс продолжается до тех пор, пока один кандидат не наберет половины голосов из поданных голосующими.В отличие от кандидатов в палату представителей кандидаты в сенат должны набрать минимальную квоту голосов, необходимую для избрания. Квота определяется путем деления общего числа поданных голосов на количество вакантных мест плюс одно место. К итоговому числу прибавляется 1. Кандидаты, набравшие этот минимум голосов, занимают вакансии. Если не все вакансии были заполнены, при втором подсчете голосов голоса, поданные за кандидатов сверх минимальной квоты, автоматически передаются кандидатам, избранным под номером 2 в преференциальном списке, и те таким образом получают необходимую квоту голосов, чтобы занять вакансию. Если выборы признаны полностью (ни один кандидат не был выдвинут или выбран) или частично не состоявшимися (выбрано недостаточное количество депутатов или сенаторов), немедленно издается новый приказ о проведении дополнительных выборов. Каждый сенатор и каждый член палаты представителей перед тем, как занять свое место, должен принести и подписать перед генерал-губернатором или уполномоченным им лицом присягу или заявление о верности. Материал подготовлен на основе информации открытых источников

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