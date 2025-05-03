https://ria.ru/20250503/avstralija-2014731085.html

В Австралии началось голосование на выборах в парламент

В Австралии началось голосование на выборах в парламент - РИА Новости, 03.05.2025

В Австралии началось голосование на выборах в парламент

Голосование на выборах в федеральный парламент началось в субботу в Австралии, по их итогам будет назван новый премьер-министр страны, сообщила избирательная... РИА Новости, 03.05.2025

2025-05-03T02:44:00+03:00

2025-05-03T02:44:00+03:00

2025-05-03T02:44:00+03:00

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Голосование на выборах в федеральный парламент началось в субботу в Австралии, по их итогам будет назван новый премьер-министр страны, сообщила избирательная комиссия страны в соцсети X. По данным избирательного органа Австралии, избирательные участки открылись в субботу в 8 утра по местному времени (01.00 мск) и будут работать до 18.00 по местному времени (11.00 мск). Отмечается, что более 18 миллионов совершеннолетних австралийцев примут участие в обязательном голосовании на всеобщих федеральных выборах, которые определят 40 из 76 сенаторов и всех 150 депутатов Палаты представителей. Для формирования правительства политической партии необходимо получить большинство мест в нижней палате - не менее 76 мест. Глава победившей таким образом партии автоматически становится премьер-министром. Как уточнили в австралийском избиркоме, голосование проходит на 7 тысячах участках по всей стране. На данный момент более 6,7 миллиона человек уже отдали свой голос в ходе досрочного голосования, 1,64 миллиона проголосовали по почте, еще 155 тысяч человек воспользовались услугами мобильных избирательных бригад, обслуживающих отдаленные и труднодоступные районы. По прогнозам главного аналитика выборов телеканала ABC Энтони Грина, предварительные результаты станут известны ближе к 22.00 по местному времени (15.00 мск). Голосование в Австралии является обязательным для лиц старше 18 лет, за неучастие предусмотрен штраф в размере 20 австралийских долларов (около 12,8 доллара США). Федеральные выборы в Австралии проводятся каждые три года. При этом состав Палаты представителей, состоящей из 150 человек, обновляется полностью, поскольку все депутаты избираются на трехлетний срок в одномандатных округах по преференциальной системе, означающей, что при голосовании избиратели отмечают кандидатов номерами в порядке предпочтения. В то же время состав Сената, включающий 76 человек, каждые три года обновляется только наполовину, так как сенаторы от австралийских штатов избираются на шестилетний срок, а сенаторы от территорий – на три года, что совпадает с выборами в Палату представителей. Последние федеральные выборы в Австралии прошли 21 мая 2022 года, большинство мест в палате представителей получила находившаяся в течение девяти лет в оппозиции Австралийская лейбористская партия (АПЛ) во главе с Энтони Альбанезе. После подведения итогов выборов он был приведен к присяге в качестве 31-го премьера страны и сформировал однопартийное правительство из депутатов своей фракции. Тогда правившая с 2013 года коалиция Либеральной и Национальной партии Австралии ушла в оппозицию во главе с Питером Даттоном, который ранее занимал пост министра обороны. На нынешних парламентских выборах основная борьба разворачивается между действующим премьер-министром Албанезе и лидером оппозиции Питером Даттоном, представляющими две главные политические силы страны.

https://ria.ru/20250503/avstraliya-2014368974.html

https://ria.ru/20240812/avstraliya-1965580597.html

https://ria.ru/20250313/premer-2004680522.html

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Дарья Буймова

в мире, австралия, сша, энтони альбанезе