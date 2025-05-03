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В Армении вручили подарки ветерану, дошедшему до Берлина - РИА Новости, 03.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
20:57 03.05.2025
https://ria.ru/20250503/armeniya-2014813000.html
В Армении вручили подарки ветерану, дошедшему до Берлина
В Армении вручили подарки ветерану, дошедшему до Берлина - РИА Новости, 03.05.2025
В Армении вручили подарки ветерану, дошедшему до Берлина
Российские дипломаты и представители фонда развития и поддержки русско-армянских гуманитарных инициатив "Наследие и Прогресс" вручили в Армении подарки ветерану РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T20:57:00+03:00
2025-05-03T20:57:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
в мире
армения
берлин (город)
великая отечественная война (1941-1945)
германия
общество
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ЕРЕВАН, 3 мая - РИА Новости. Российские дипломаты и представители фонда развития и поддержки русско-армянских гуманитарных инициатив "Наследие и Прогресс" вручили в Армении подарки ветерану Великой Отечественной войны Акопу Варданяну, сражавшемуся на Кавказе, освобождавшему Донбасс и завершившему войну в Берлине, сообщили в пресс-службе посольства РФ. "В канун 80-летия Великой Победы сотрудники передовой группы МИД России по открытию генконсульства в Капане, представители фонда "Наследие и Прогресс" и объединения ветеранов Армении имени маршала Ивана Баграмяна посетили Акопа Левоновича Варданяна, проживающего в селе Лор Сюникской области, вручив ему памятные подарки и материальную помощь", - говорится в сообщении пресс-службы. В пресс-службе отметили, что Варданян ушел на фронт добровольцем в ноябре 1942 года, принимал участие в обороне Кавказа, освобождал Донбасс, где был ранен, в составе 1-го Прибалтийского фронта штурмовал Кенигсберг, закончил войну в Берлине. Он награжден орденом Отечественной войны, медалями "За оборону Кавказа", "За победу над Германией", "За взятие Кенигсберга", имеет другие боевые награды. "Ветеран навсегда сохранил память о 72-х своих односельчанах, не вернувшихся с фронта. Вспоминая в теплом кругу родных и друзей далекий май 1945-го года, Акоп Левонович рассказал, как после новости об окончании войны станцевал национальный армянский танец "Кочари" в поверженном Берлине", - добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20250503/pobeda-2014745653.html
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в мире, армения, берлин (город), великая отечественная война (1941-1945), германия, общество, день победы, 80-летие победы в великой отечественной войне, россия, ссср
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Армения, Берлин (город), Великая Отечественная война (1941-1945), Германия, Общество, День Победы, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, СССР
В Армении вручили подарки ветерану, дошедшему до Берлина

Российские дипломаты вручили подарки дошедшему до Берлина ветерану Варданяну

© Фото : Посольство России в Армении/TelegramРоссийские дипломаты и представители фонда "Наследие и Прогресс" вручили в Армении подарки ветерану Великой Отечественной войны Акопу Варданяну
Российские дипломаты и представители фонда Наследие и Прогресс вручили в Армении подарки ветерану Великой Отечественной войны Акопу Варданяну - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
© Фото : Посольство России в Армении/Telegram
Российские дипломаты и представители фонда "Наследие и Прогресс" вручили в Армении подарки ветерану Великой Отечественной войны Акопу Варданяну
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ЕРЕВАН, 3 мая - РИА Новости. Российские дипломаты и представители фонда развития и поддержки русско-армянских гуманитарных инициатив "Наследие и Прогресс" вручили в Армении подарки ветерану Великой Отечественной войны Акопу Варданяну, сражавшемуся на Кавказе, освобождавшему Донбасс и завершившему войну в Берлине, сообщили в пресс-службе посольства РФ.
"В канун 80-летия Великой Победы сотрудники передовой группы МИД России по открытию генконсульства в Капане, представители фонда "Наследие и Прогресс" и объединения ветеранов Армении имени маршала Ивана Баграмяна посетили Акопа Левоновича Варданяна, проживающего в селе Лор Сюникской области, вручив ему памятные подарки и материальную помощь", - говорится в сообщении пресс-службы.
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В пресс-службе отметили, что Варданян ушел на фронт добровольцем в ноябре 1942 года, принимал участие в обороне Кавказа, освобождал Донбасс, где был ранен, в составе 1-го Прибалтийского фронта штурмовал Кенигсберг, закончил войну в Берлине. Он награжден орденом Отечественной войны, медалями "За оборону Кавказа", "За победу над Германией", "За взятие Кенигсберга", имеет другие боевые награды.
"Ветеран навсегда сохранил память о 72-х своих односельчанах, не вернувшихся с фронта. Вспоминая в теплом кругу родных и друзей далекий май 1945-го года, Акоп Левонович рассказал, как после новости об окончании войны станцевал национальный армянский танец "Кочари" в поверженном Берлине", - добавили в пресс-службе.
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