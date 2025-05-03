В Армении вручили подарки ветерану, дошедшему до Берлина
Российские дипломаты вручили подарки дошедшему до Берлина ветерану Варданяну
© Фото : Посольство России в Армении/TelegramРоссийские дипломаты и представители фонда "Наследие и Прогресс" вручили в Армении подарки ветерану Великой Отечественной войны Акопу Варданяну
Российские дипломаты и представители фонда "Наследие и Прогресс" вручили в Армении подарки ветерану Великой Отечественной войны Акопу Варданяну
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ЕРЕВАН, 3 мая - РИА Новости. Российские дипломаты и представители фонда развития и поддержки русско-армянских гуманитарных инициатив "Наследие и Прогресс" вручили в Армении подарки ветерану Великой Отечественной войны Акопу Варданяну, сражавшемуся на Кавказе, освобождавшему Донбасс и завершившему войну в Берлине, сообщили в пресс-службе посольства РФ.
"В канун 80-летия Великой Победы сотрудники передовой группы МИД России по открытию генконсульства в Капане, представители фонда "Наследие и Прогресс" и объединения ветеранов Армении имени маршала Ивана Баграмяна посетили Акопа Левоновича Варданяна, проживающего в селе Лор Сюникской области, вручив ему памятные подарки и материальную помощь", - говорится в сообщении пресс-службы.
В пресс-службе отметили, что Варданян ушел на фронт добровольцем в ноябре 1942 года, принимал участие в обороне Кавказа, освобождал Донбасс, где был ранен, в составе 1-го Прибалтийского фронта штурмовал Кенигсберг, закончил войну в Берлине. Он награжден орденом Отечественной войны, медалями "За оборону Кавказа", "За победу над Германией", "За взятие Кенигсберга", имеет другие боевые награды.
"Ветеран навсегда сохранил память о 72-х своих односельчанах, не вернувшихся с фронта. Вспоминая в теплом кругу родных и друзей далекий май 1945-го года, Акоп Левонович рассказал, как после новости об окончании войны станцевал национальный армянский танец "Кочари" в поверженном Берлине", - добавили в пресс-службе.