https://ria.ru/20250503/armeniya-2014813000.html

В Армении вручили подарки ветерану, дошедшему до Берлина

В Армении вручили подарки ветерану, дошедшему до Берлина - РИА Новости, 03.05.2025

В Армении вручили подарки ветерану, дошедшему до Берлина

Российские дипломаты и представители фонда развития и поддержки русско-армянских гуманитарных инициатив "Наследие и Прогресс" вручили в Армении подарки ветерану РИА Новости, 03.05.2025

2025-05-03T20:57:00+03:00

2025-05-03T20:57:00+03:00

2025-05-03T20:57:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

в мире

армения

берлин (город)

великая отечественная война (1941-1945)

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ЕРЕВАН, 3 мая - РИА Новости. Российские дипломаты и представители фонда развития и поддержки русско-армянских гуманитарных инициатив "Наследие и Прогресс" вручили в Армении подарки ветерану Великой Отечественной войны Акопу Варданяну, сражавшемуся на Кавказе, освобождавшему Донбасс и завершившему войну в Берлине, сообщили в пресс-службе посольства РФ. "В канун 80-летия Великой Победы сотрудники передовой группы МИД России по открытию генконсульства в Капане, представители фонда "Наследие и Прогресс" и объединения ветеранов Армении имени маршала Ивана Баграмяна посетили Акопа Левоновича Варданяна, проживающего в селе Лор Сюникской области, вручив ему памятные подарки и материальную помощь", - говорится в сообщении пресс-службы. В пресс-службе отметили, что Варданян ушел на фронт добровольцем в ноябре 1942 года, принимал участие в обороне Кавказа, освобождал Донбасс, где был ранен, в составе 1-го Прибалтийского фронта штурмовал Кенигсберг, закончил войну в Берлине. Он награжден орденом Отечественной войны, медалями "За оборону Кавказа", "За победу над Германией", "За взятие Кенигсберга", имеет другие боевые награды. "Ветеран навсегда сохранил память о 72-х своих односельчанах, не вернувшихся с фронта. Вспоминая в теплом кругу родных и друзей далекий май 1945-го года, Акоп Левонович рассказал, как после новости об окончании войны станцевал национальный армянский танец "Кочари" в поверженном Берлине", - добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20250503/pobeda-2014745653.html

https://ria.ru/20250501/veteran-2014551583.html

армения

берлин (город)

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