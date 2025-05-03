https://ria.ru/20250503/akademik-2014799975.html

В РАН рассказали, как академик Медведев воплотил мечту Далай-ламы

В РАН рассказали, как академик Медведев воплотил мечту Далай-ламы - РИА Новости, 03.05.2025

В РАН рассказали, как академик Медведев воплотил мечту Далай-ламы

Скончавшийся в пятницу экс-глава Института мозга человека РАН академик Святослав Медведев воплотил мечту Далай-ламы XIV Тензина Гьяцо, создав в буддистских... РИА Новости, 03.05.2025

2025-05-03T18:31:00+03:00

2025-05-03T18:31:00+03:00

2025-05-03T18:52:00+03:00

россия

святослав медведев

татьяна черниговская

наталья бехтерева

российская академия наук

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МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Скончавшийся в пятницу экс-глава Института мозга человека РАН академик Святослав Медведев воплотил мечту Далай-ламы XIV Тензина Гьяцо, создав в буддистских монастырях лаборатории по изучению сознания, сообщил РИА Новости директор Института перспективных исследований мозга МГУ имени Ломоносова, академик РАН, нейрофизиолог Константин Анохин. Медведев возглавлял проект исследования медитации и измененных состояний сознания в тибетских буддийских монастырях. В 2021 году на встрече с Далай-ламой он рассказал, что российские ученые получили первые научные подтверждения феномена "тукдам", или посмертной медитации, находиться в которой, как считают буддисты, могут монахи. О смерти ученого в пятницу сообщила РИА Новости академик Российской академии образования (РАО) Татьяна Черниговская. "На последней встрече (в апреле в Индии) он смог рассказать Далай-ламе, что воплотил его мечту создать в буддийских монастырях лаборатории по исследованиям сознания, сочетающие новые нейронаучные инструменты с тысячелетним опытом медитативных практик. Такую полную жизнь стоило прожить", – сказал академик Анохин РИА Новости. По его словам, академик Медведев умел брать на себя ответственность и принимать сложные решения, он мыслил независимо и сам выбирал проблемы для исследования. Путь академика Медведева, добавил собеседник агентства, проходил не через одну и не через две малоизведанные научные территории. В 1970-х это были исследования активности отдельных нейронов в мозге бодрствующих, находящихся в сознании людей – область нейронауки, которая полноценно развилась в мире лишь десятилетия спустя. В 1990-х – пионерские в нашей стране, как и в целом в мире, исследования человеческого мозга методом позитронно-эмиссионной томографии. Потом целый ряд оригинальных подходов в лечении болезней мозга. "А в последние годы вновь новый, и совершенно необычный для академического ученого поворот – изучение научными методами глубоких буддийских медитаций, включая пионерские исследования самой необычной и загадочной из них – посмертной медитации", – заключил Анохин. Святослав Медведев родился 1 июля 1949 года в Ленинграде. Он был сыном нейрофизиолога, академика Натальи Бехтеревой, которая трудилась над созданием системы по восстановлению памяти. В 1991-2017 годах он возглавлял Институт мозга человека РАН, где создал первую в России лабораторию позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ) и был ее руководителем, согласно информации с сайта РАН.

https://ria.ru/20250503/medvedev-2014763687.html

https://ria.ru/20241121/mir-1985020158.html

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россия, святослав медведев, татьяна черниговская , наталья бехтерева, российская академия наук