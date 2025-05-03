https://ria.ru/20250503/afganistan-2014738785.html

Центр афганской журналистики рассказал о снижении уровня свободы СМИ

Центр афганской журналистики рассказал о снижении уровня свободы СМИ - РИА Новости, 03.05.2025

Центр афганской журналистики рассказал о снижении уровня свободы СМИ

Уровень свободы СМИ в Афганистане за год резко снизился, а число правоприменительных нарушений в отношении журналистов со стороны властей наоборот увеличилось,... РИА Новости, 03.05.2025

2025-05-03T06:58:00+03:00

2025-05-03T06:58:00+03:00

2025-05-03T07:19:00+03:00

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Уровень свободы СМИ в Афганистане за год резко снизился, а число правоприменительных нарушений в отношении журналистов со стороны властей наоборот увеличилось, говорится в докладе Центра афганской журналистики (AFJC) по случаю отмечаемого 3 мая Всемирного дня свободы печати. "Ухудшающаяся обстановка, характеризующаяся усилением правительственных ограничений, массовыми арестами журналистов и подавлением деятельности независимых средств массовой информации, продолжает угрожать основным правам журналистов и важной роли свободной прессы в укреплении подотчетности и демократического управления", - говорится в заявлении центра. По данным AFJC, за период с 3 мая 2024 года по 3 мая 2025 года число нарушений превысило зафиксированное в предыдущем году. За последние двенадцать месяцев власти ввели в действие семь новых директив в отношении СМИ - в дополнение к шестнадцати уже существующим мерам - которые ограничивают журналистскую деятельность. "Эти директивы включают запреты на публикацию изображений живых существ, запрет на сотрудничество со СМИ в изгнании, ограничения на прямые политические и экономические дебаты, ограничения на критику политики действующих властей", - отмечается в документе. Центр сообщил, что располагает данными о том, что существуют планы закрыть несколько известных радиостанций, возглавляемых женщинами, что еще больше подорвет гендерное равенство и разнообразие средств массовой информации. "После возвращения талибов в августе 2021 года Главное управление разведки (GDI) и министерство по поощрению добродетели и предотвращению порока усилили свой контроль над сектором средств массовой информации. Собранные данные свидетельствуют о значительном расширении их регулирующих полномочий, включая прямое вмешательство, закрытие СМИ, угрозы и аресты журналистов. Эта тенденция свидетельствует о тревожном сдвиге в сторону усиления цензуры и авторитарного надзора за независимой журналистикой", - подчеркивают составители документа. За период с 3 мая 2024 года было зафиксировано по меньшей мере 215 нарушений прав СМИ, что на 58% больше по сравнению с предыдущим годом. К этим нарушениям относятся: 175 угроз и актов запугивания в отношении журналистов, 40 арестов работников СМИ. Помимо этого, десять журналистов в настоящее время находятся под стражей, а несколько приговорены к тюремному заключению сроком от семи месяцев до трех лет. AFJC отнес к нарушениям также и временное закрытие девяти радио- и телевизионных станций, упомянув при этом, что сейчас многие телеканалы переходят на работу в радиоформате из-за запрета на показ живых существ. "Ограничительная среда, усугубляемая сокращением международной помощи, серьезно повлияла на деятельность СМИ и их финансовую жизнеспособность. Многие из них столкнулись с закрытием, увольнениями и снижением доходов от рекламы. Женщины-журналисты страдают в непропорционально большей степени, многие из них были вынуждены работать удаленно, сталкиваться с увольнениями или прямыми запретами", - говорится в заявлении. AFJC также сообщил, что власти провинции Бадахшан объявили о планах навсегда закрыть женские радиостанции. Центр афганской журналистики предупредил власти, что сохраняющиеся ограничения на работу СМИ угрожают психологическому благополучию, социальной сплоченности и безопасности афганского населения. "Свободная и независимая пресса является краеугольным камнем прав человека, необходимым для прозрачности, подотчетности и общественного прогресса", - отмечается в документе.

https://ria.ru/20250424/afganistan-2013109952.html

https://ria.ru/20250302/afganistan-2002530685.html

https://ria.ru/20250207/afganistan-1997996985.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, афганистан, бадахшан