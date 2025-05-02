https://ria.ru/20250502/zelenskiy-2014635876.html

"До конца": в Киеве забили тревогу из-за гнусного плана Зеленского

"До конца": в Киеве забили тревогу из-за гнусного плана Зеленского - РИА Новости, 02.05.2025

"До конца": в Киеве забили тревогу из-за гнусного плана Зеленского

Владимир Зеленский не будет публиковать условия соглашения с США по минералам до голосования в украинском парламенте, заявил депутат Верховной рады Александр... РИА Новости, 02.05.2025

2025-05-02T03:14:00+03:00

2025-05-02T03:14:00+03:00

2025-05-02T03:14:00+03:00

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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский не будет публиковать условия соглашения с США по минералам до голосования в украинском парламенте, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram-канале.Я почти уверен, что этого не будет сделано - Зеленский захочет до конца скрывать разграбления государства и передачу его в ресурсное рабство, в котором он получит свою “долю” в обмен на отход от власти", — написал он.В четверг Минфин США заявил, что Вашингтон и Киев подписали сделку о природных ресурсах Украины. Вице-премьер Украины Юлия Свириденко сообщила, что соглашение между Вашингтоном и Киевом по недрам предусматривает, что все ресурсы на территории Украины остаются в собственности и под контролем Киева. США смогут делать вклады в инвестиционный фонд, в том числе за счет новой помощи Киеву, например системами ПВО, в рамках подписанного соглашения по минералам. Документ должен быть ратифицирован Верховной радой. Соглашение предусматривает создание на Украине инвестиционного фонда с распределением управления и взносов между сторонами 50 на 50.

https://ria.ru/20250501/rada-2014616553.html

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в мире, киев, украина, сша, владимир зеленский, александр дубинский, верховная рада украины