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В Дагестане задержали бизнесмена по делу о гибели туристки
В Дагестане задержали бизнесмена по делу о гибели туристки - РИА Новости, 02.05.2025
В Дагестане задержали бизнесмена по делу о гибели туристки
В Дагестане предпринимателя задержали по делу о гибели туристки во время водной прогулки на катере в Сулакском каньоне, сообщается в Telegram-канале Западного... РИА Новости, 02.05.2025
2025-05-02T17:14:00+03:00
2025-05-02T17:14:00+03:00
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МАХАЧКАЛА, 2 мая — РИА Новости. В Дагестане предпринимателя задержали по делу о гибели туристки во время водной прогулки на катере в Сулакском каньоне, сообщается в Telegram-канале Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России. "В отношении индивидуального предпринимателя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК России ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека"). Он задержан", — заявили в ведомстве. По данным следствия, бизнесмен организовал коммерческие услуги по перевозке водным транспортом. При этом он знал, что у водителя, нанятого для управления катером, нет диплома судоводителя маломерного судна и необходимых навыков. Днем 28 апреля во время речной прогулки водитель катера нарушил скоростной режим, опасно маневрировал и допустил столкновение со скалистым берегом. Все пассажиры оказались в воде, одна из находившихся на борту женщин умерла от полученных травм.Отмечается, что следователи провели обыски в доме подозреваемого и по месту оказания услуг в фермерском хозяйстве "Сулак" в Сулакском каньоне. В понедельник прогулочный катер, на борту которого находились восемь туристов, столкнулся со скалой. Жертвой ЧП стала 32-летняя жительница Ярославской области, еще шестерых пострадавших доставили в больницу. По делу о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта задержали 19-летнего водителя судна, суд назначил ему меру пресечения в виде домашнего ареста.
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следственный комитет россии (ск рф), россия, ярославская область, происшествия
Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Ярославская область, Происшествия
В Дагестане задержали бизнесмена по делу о гибели туристки
В Дагестане задержали бизнесмена по делу о гибели туристки при ЧП с катером
МАХАЧКАЛА, 2 мая — РИА Новости.
В Дагестане предпринимателя задержали по делу о гибели туристки во время водной прогулки на катере в Сулакском каньоне, сообщается в Telegram-канале
Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.
"В отношении индивидуального предпринимателя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК России ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека"). Он задержан", — заявили в ведомстве.
По данным следствия, бизнесмен организовал коммерческие услуги по перевозке водным транспортом. При этом он знал, что у водителя, нанятого для управления катером, нет диплома судоводителя маломерного судна и необходимых навыков.
Днем 28 апреля во время речной прогулки водитель катера нарушил скоростной режим, опасно маневрировал и допустил столкновение со скалистым берегом. Все пассажиры оказались в воде, одна из находившихся на борту женщин умерла от полученных травм.
Отмечается, что следователи провели обыски в доме подозреваемого и по месту оказания услуг в фермерском хозяйстве "Сулак" в Сулакском каньоне.
В понедельник прогулочный катер, на борту которого находились восемь туристов, столкнулся со скалой. Жертвой ЧП стала 32-летняя жительница Ярославской области
, еще шестерых пострадавших доставили в больницу. По делу о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта задержали 19-летнего водителя судна, суд назначил ему меру пресечения в виде домашнего ареста.