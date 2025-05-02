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В Дагестане задержали бизнесмена по делу о гибели туристки

В Дагестане задержали бизнесмена по делу о гибели туристки - РИА Новости, 02.05.2025

В Дагестане задержали бизнесмена по делу о гибели туристки

В Дагестане предпринимателя задержали по делу о гибели туристки во время водной прогулки на катере в Сулакском каньоне, сообщается в Telegram-канале Западного... РИА Новости, 02.05.2025

2025-05-02T17:14:00+03:00

2025-05-02T17:14:00+03:00

2025-05-02T18:06:00+03:00

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МАХАЧКАЛА, 2 мая — РИА Новости. В Дагестане предпринимателя задержали по делу о гибели туристки во время водной прогулки на катере в Сулакском каньоне, сообщается в Telegram-канале Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России. "В отношении индивидуального предпринимателя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК России ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека"). Он задержан", — заявили в ведомстве. По данным следствия, бизнесмен организовал коммерческие услуги по перевозке водным транспортом. При этом он знал, что у водителя, нанятого для управления катером, нет диплома судоводителя маломерного судна и необходимых навыков. Днем 28 апреля во время речной прогулки водитель катера нарушил скоростной режим, опасно маневрировал и допустил столкновение со скалистым берегом. Все пассажиры оказались в воде, одна из находившихся на борту женщин умерла от полученных травм.Отмечается, что следователи провели обыски в доме подозреваемого и по месту оказания услуг в фермерском хозяйстве "Сулак" в Сулакском каньоне. В понедельник прогулочный катер, на борту которого находились восемь туристов, столкнулся со скалой. Жертвой ЧП стала 32-летняя жительница Ярославской области, еще шестерых пострадавших доставили в больницу. По делу о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта задержали 19-летнего водителя судна, суд назначил ему меру пресечения в виде домашнего ареста.

https://ria.ru/20250428/kater-2013929320.html

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следственный комитет россии (ск рф), россия, ярославская область, происшествия