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СМИ: экс-премьер Южной Кореи заявил о выдвижении на выборах президента

СМИ: экс-премьер Южной Кореи заявил о выдвижении на выборах президента - РИА Новости, 02.05.2025

СМИ: экс-премьер Южной Кореи заявил о выдвижении на выборах президента

Бывший премьер-министр Южной Кореи и и.о. президента Хан Док Су после ухода в четверг с поста объявил в пятницу о выдвижении своей кандидатуры на выборах... РИА Новости, 02.05.2025

2025-05-02T06:28:00+03:00

2025-05-02T06:28:00+03:00

2025-05-02T06:28:00+03:00

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СЕУЛ, 2 мая - РИА Новости. Бывший премьер-министр Южной Кореи и и.о. президента Хан Док Су после ухода в четверг с поста объявил в пятницу о выдвижении своей кандидатуры на выборах президента, пообещав внести поправки в Конституцию страны, чтобы сократить президентский срок, и использовать свой экономический опыт для преодоления кризиса в торговой сфере, передает агентство Ренхап. Хан Док Су заявил об этом в парламенте примерно за месяц до досрочных выборов президента, которые пройдут 3 июня. "Я решил найти то, что я могу сделать для будущего Республики Корея, которую я люблю, и для всех нас. Я сделаю все возможное, чтобы мой народ избрал меня на предстоящих президентских выборах", - заявил Хан Док Су. Отмечается, что Хан Док Ск являлся фаворитом среди возможных кандидатов от консерваторов, соперничавших с бывшим лидером оппозиции и основным кандидатом демократов Ли Чжэ Мёном. По последним данным опросов общественного мнения, в трехстороннем противостоянии Ли Чжэ Мён получает 46,1% поддержки, Хан Док Су - 31,4%, а занимавший пост председателя "Партии новых реформ" Ли Чжун Сок - 6%, 16,4% приходятся на других кандидатов и неопределившихся избирателей. До своей отставки в четверг Хан исполнял обязанности президента и премьер-министра в течение нескольких месяцев после того, как парламент внес предложение об импичменте тогда президента Юн Сок Ёля в связи с кратковременным введением военного положения в декабре прошлого года. В прошлом он был премьер-министром как при либеральном, так и при консервативном президентах, а также занимал пост посла Южной Кореи в США. Хан Док Ск заявил, что даст народу три обещания, включая внесение поправок в Конституцию для сокращения президентского срока. В настоящее время Конституция ограничивает президентский срок одним пятилетним сроком, но, согласно предложению Хана, этот срок будет сокращен до трех лет. В течение первого года пребывания у власти он подготовил бы предложение о поправках, которое было бы доработано на второй год, а затем после всеобщих и президентских выборов на третий год в соответствии с исправленной Конституцией Хан Док Су бы немедленно ушел с поста. "Я создам при президенте специальный орган по поддержке процесса конституционной реформы и сосредоточусь на ее успешном проведении... На третий год правления проведу парламентские и президентские выборы по новой конституции и немедленно сложу с себя полномочия", - заявил политик. По его словам, ключевая цель внесения поправок в Конституцию будет заключаться в том, чтобы "президент и парламент разделили власть в рамках системы сдержек и противовесов", устраняя юридизацию политики и политизацию судебной системы, способствуя национальным интересам и общественному благосостоянию. Хан Док Су также пообещал решить текущие торговые проблемы, вызванные, в частности, новой тарифной политикой Вашингтона, опираясь на свой опыт успешного ведения многочисленных торговых переговоров. Кроме того, он пообещал добиваться национального единства и вовлечения социально слабых и маргинализированных слоев населения. Бывший премьер-министр также отметил, что в вопросах государственной политики и управления он "без предвзятости примет любые хорошие предложения", в том числе от демократов и других политических сил. "Каждого из соперников на президентских выборах я приглашу в объединенное правительство... даже если придется уговаривать их трижды", - заявил Хан Док Су.

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южная корея, сша, юн сок ель, в мире