https://ria.ru/20250502/vystavka-2014674160.html

Выставку "Музей СВО" на ВДНХ посетили более 53 тысяч человек

Выставку "Музей СВО" на ВДНХ посетили более 53 тысяч человек - РИА Новости, 02.05.2025

Выставку "Музей СВО" на ВДНХ посетили более 53 тысяч человек

Выставку "Музей СВО", приуроченную к Году защитника Отечества и 80-летию победы в Великой Отечественной войне, на ВДНХ в Москве посетили более 53 тысяч человек, РИА Новости, 02.05.2025

2025-05-02T13:32:00+03:00

2025-05-02T13:32:00+03:00

2025-05-02T13:32:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

80-летие победы в великой отечественной войне

москва

россия

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Выставку "Музей СВО", приуроченную к Году защитника Отечества и 80-летию победы в Великой Отечественной войне, на ВДНХ в Москве посетили более 53 тысяч человек, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "С 23 февраля в павильоне № 58 ВДНХ работает выставка "Музей СВО", приуроченная к Году защитника Отечества и 80-летию победы в Великой Отечественной войне. Спецпроект знакомит посетителей с победными традициями нашей страны и подвигами российских воинов: десантников, артиллеристов, штурмовиков, летчиков, бойцов сил специальных операций, инженерных и других родов войск. За время работы на выставке побывали более 53 тысяч человек", - говорится в сообщении. Отмечается, что одной из ключевых идей проекта "Музей СВО" стала тема преемственности героических традиций российского воинства. Выставка подчеркивает неразрывную связь между поколениями защитников Отечества и помогает узнать о целях и быте военнослужащих на передовой. "Экспозицию "Музей СВО" помогли создать участники специальной военной операции и бойцы сил специальных операций Вооруженных сил России, которые передали множество экспонатов: образцы вооружения, редкие архивные документы, артефакты, личные вещи", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20250502/pobeda-2014671390.html

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80-летие победы в великой отечественной войне, москва, россия