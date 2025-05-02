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Выставку "Музей СВО" на ВДНХ посетили более 53 тысяч человек - РИА Новости, 02.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
13:32 02.05.2025
https://ria.ru/20250502/vystavka-2014674160.html
Выставку "Музей СВО" на ВДНХ посетили более 53 тысяч человек
Выставку "Музей СВО" на ВДНХ посетили более 53 тысяч человек - РИА Новости, 02.05.2025
Выставку "Музей СВО" на ВДНХ посетили более 53 тысяч человек
Выставку "Музей СВО", приуроченную к Году защитника Отечества и 80-летию победы в Великой Отечественной войне, на ВДНХ в Москве посетили более 53 тысяч человек, РИА Новости, 02.05.2025
2025-05-02T13:32:00+03:00
2025-05-02T13:32:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие победы в великой отечественной войне
москва
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Выставку "Музей СВО", приуроченную к Году защитника Отечества и 80-летию победы в Великой Отечественной войне, на ВДНХ в Москве посетили более 53 тысяч человек, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "С 23 февраля в павильоне № 58 ВДНХ работает выставка "Музей СВО", приуроченная к Году защитника Отечества и 80-летию победы в Великой Отечественной войне. Спецпроект знакомит посетителей с победными традициями нашей страны и подвигами российских воинов: десантников, артиллеристов, штурмовиков, летчиков, бойцов сил специальных операций, инженерных и других родов войск. За время работы на выставке побывали более 53 тысяч человек", - говорится в сообщении. Отмечается, что одной из ключевых идей проекта "Музей СВО" стала тема преемственности героических традиций российского воинства. Выставка подчеркивает неразрывную связь между поколениями защитников Отечества и помогает узнать о целях и быте военнослужащих на передовой. "Экспозицию "Музей СВО" помогли создать участники специальной военной операции и бойцы сил специальных операций Вооруженных сил России, которые передали множество экспонатов: образцы вооружения, редкие архивные документы, артефакты, личные вещи", - добавляется в сообщении.
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80-летие победы в великой отечественной войне, москва, россия
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Москва, Россия
Выставку "Музей СВО" на ВДНХ посетили более 53 тысяч человек

Выставку "Музей СВО" на ВДНХ в Москве посетили более 53 тысяч человек

© Фото : ВДНХВыставка "Музей СВО" на ВДНХ
Выставка Музей СВО на ВДНХ - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
© Фото : ВДНХ
Выставка "Музей СВО" на ВДНХ
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Выставку "Музей СВО", приуроченную к Году защитника Отечества и 80-летию победы в Великой Отечественной войне, на ВДНХ в Москве посетили более 53 тысяч человек, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
«
"С 23 февраля в павильоне № 58 ВДНХ работает выставка "Музей СВО", приуроченная к Году защитника Отечества и 80-летию победы в Великой Отечественной войне. Спецпроект знакомит посетителей с победными традициями нашей страны и подвигами российских воинов: десантников, артиллеристов, штурмовиков, летчиков, бойцов сил специальных операций, инженерных и других родов войск. За время работы на выставке побывали более 53 тысяч человек", - говорится в сообщении.
Отмечается, что одной из ключевых идей проекта "Музей СВО" стала тема преемственности героических традиций российского воинства. Выставка подчеркивает неразрывную связь между поколениями защитников Отечества и помогает узнать о целях и быте военнослужащих на передовой.
"Экспозицию "Музей СВО" помогли создать участники специальной военной операции и бойцы сил специальных операций Вооруженных сил России, которые передали множество экспонатов: образцы вооружения, редкие архивные документы, артефакты, личные вещи", - добавляется в сообщении.
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