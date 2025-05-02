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ВСУ потеряли до 1630 военных в зоне действий "Запада" за неделю - РИА Новости, 02.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:12 02.05.2025 (обновлено: 12:26 02.05.2025)
https://ria.ru/20250502/vsu--2014665439.html
ВСУ потеряли до 1630 военных в зоне действий "Запада" за неделю
ВСУ потеряли до 1630 военных в зоне действий "Запада" за неделю - РИА Новости, 02.05.2025
ВСУ потеряли до 1630 военных в зоне действий "Запада" за неделю
Российская группировка "Запад" нанесла за неделю поражение формированиям 11 украинских бригад, противник потерял более 1 630 военнослужащих, сообщили в... РИА Новости, 02.05.2025
2025-05-02T12:12:00+03:00
2025-05-02T12:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
безопасность
каменка
харьковская область
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла за неделю поражение формированиям 11 украинских бригад, противник потерял более 1 630 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Нанесено поражение живой силе и технике танковой, четырех механизированных, егерской, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ и трех бригад теробороны", - говорится в сводке МО за период с 26 апреля по пятницу.В министерстве уточнили, что в результате решительных действий подразделений группировки в течение недели были освобождены населенные пункты Каменка и Дорошовка в Харьковской области и Новое в ДНР."Противник потерял свыше 1 630 военнослужащих, два танка, семь боевых бронированных машин, в том числе бронеавтомобиль Kirpi турецкого производства, бронетранспортер М113 производства США, 53 автомобиля, 28 орудий полевой артиллерии, в том числе 16 производства стран НАТО. Уничтожены шесть станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 27 складов боеприпасов", - добавили в Минобороны России.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
каменка
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вооруженные силы украины, россия, безопасность, каменка, харьковская область, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), нато
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Безопасность, Каменка, Харьковская область, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), НАТО
ВСУ потеряли до 1630 военных в зоне действий "Запада" за неделю

МО РФ: ВСУ потеряли до 1630 военных в зоне действий "Запада" за неделю

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРабота самоходной артиллерийской установки
Работа самоходной артиллерийской установки - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
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Работа самоходной артиллерийской установки. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла за неделю поражение формированиям 11 украинских бригад, противник потерял более 1 630 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
«
"Нанесено поражение живой силе и технике танковой, четырех механизированных, егерской, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ и трех бригад теробороны", - говорится в сводке МО за период с 26 апреля по пятницу.
В министерстве уточнили, что в результате решительных действий подразделений группировки в течение недели были освобождены населенные пункты Каменка и Дорошовка в Харьковской области и Новое в ДНР.
"Противник потерял свыше 1 630 военнослужащих, два танка, семь боевых бронированных машин, в том числе бронеавтомобиль Kirpi турецкого производства, бронетранспортер М113 производства США, 53 автомобиля, 28 орудий полевой артиллерии, в том числе 16 производства стран НАТО. Уничтожены шесть станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 27 складов боеприпасов", - добавили в Минобороны России.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныРоссияБезопасностьКаменкаХарьковская областьДонецкая Народная РеспубликаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)НАТО
 
 
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