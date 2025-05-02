https://ria.ru/20250502/vsu--2014665439.html

ВСУ потеряли до 1630 военных в зоне действий "Запада" за неделю

ВСУ потеряли до 1630 военных в зоне действий "Запада" за неделю - РИА Новости, 02.05.2025

ВСУ потеряли до 1630 военных в зоне действий "Запада" за неделю

Российская группировка "Запад" нанесла за неделю поражение формированиям 11 украинских бригад, противник потерял более 1 630 военнослужащих, сообщили в... РИА Новости, 02.05.2025

2025-05-02T12:12:00+03:00

2025-05-02T12:12:00+03:00

2025-05-02T12:26:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

россия

безопасность

каменка

харьковская область

донецкая народная республика

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла за неделю поражение формированиям 11 украинских бригад, противник потерял более 1 630 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Нанесено поражение живой силе и технике танковой, четырех механизированных, егерской, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ и трех бригад теробороны", - говорится в сводке МО за период с 26 апреля по пятницу.В министерстве уточнили, что в результате решительных действий подразделений группировки в течение недели были освобождены населенные пункты Каменка и Дорошовка в Харьковской области и Новое в ДНР."Противник потерял свыше 1 630 военнослужащих, два танка, семь боевых бронированных машин, в том числе бронеавтомобиль Kirpi турецкого производства, бронетранспортер М113 производства США, 53 автомобиля, 28 орудий полевой артиллерии, в том числе 16 производства стран НАТО. Уничтожены шесть станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 27 складов боеприпасов", - добавили в Минобороны России.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

каменка

харьковская область

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вооруженные силы украины, россия, безопасность, каменка, харьковская область, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), нато