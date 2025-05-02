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Украинские войска обстреляли левый берег Днепра в Херсонской области
Украинские войска обстреляли левый берег Днепра в Херсонской области - РИА Новости, 02.05.2025
Украинские войска обстреляли левый берег Днепра в Херсонской области
Украинская армия за день нанесла 31 артиллерийский удар по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, обстрелам подверглись 10 населенных... РИА Новости, 02.05.2025
2025-05-02T09:37:00+03:00
2025-05-02T09:37:00+03:00
2025-05-02T09:37:00+03:00
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ГЕНИЧЕСК, 2 мая - РИА Новости. Украинская армия за день нанесла 31 артиллерийский удар по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, обстрелам подверглись 10 населенных пунктов области, сообщили журналистам в экстренных службах. "В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега 18 артиллерийских ударов. Еще 13 обстрелов со стороны боевиков киевского режима произошли ночью. Всего за день под огонь попали 10 населенных пунктов области", - сообщил представитель экстренных служб. Обстрелам украинской армии подверглись Алешки, Новая Каховка, Старая Збурьевка, Кардашинка, Каховка, Казачьи Лагеря, Днепряны, Корсунка, Подстепное, Обрывка.
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днепр (город), херсонская область , новая каховка, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Днепр (город), Херсонская область , Новая Каховка, Происшествия
Украинские войска обстреляли левый берег Днепра в Херсонской области
ВСУ за день нанесли 31 удар по левому берегу Днепра в Херсонской области