https://ria.ru/20250502/voyna-2014680497.html

Слуцкий призвал ввести исторический ликбез в Белом доме после слов Трампа

Слуцкий призвал ввести исторический ликбез в Белом доме после слов Трампа - РИА Новости, 02.05.2025

Слуцкий призвал ввести исторический ликбез в Белом доме после слов Трампа

Исторический ликбез пора вводить в Белом доме после заявлений американского президента Дональда Трампа, что США сделали больше других стран для победы во Второй РИА Новости, 02.05.2025

2025-05-02T14:39:00+03:00

2025-05-02T14:39:00+03:00

2025-05-02T14:40:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

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сша

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леонид слуцкий (политик)

владимир путин

госдума рф

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Исторический ликбез пора вводить в Белом доме после заявлений американского президента Дональда Трампа, что США сделали больше других стран для победы во Второй мировой войне, сообщил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале. В пятницу Трамп объявил 8 мая Днем победы, заявив, что США намного больше других стран сделали для победы во Второй мировой войне. Кроме того, он отметил, что Штаты выиграли и Первую, и Вторую мировые войны. "В Белом доме пора вводить исторический ликбез. Трамп "пребывает в заблуждении" и считает, что якобы США сделали для победы во Второй мировой войне больше, чем любая другая страна. 8 мая он решил объявить в Соединенных Штатах Днем Победы во Второй мировой войне", - написал Слуцкий. Глава комитета Госдумы по международным делам уточнил, что решающую роль в победе над фашизмом внес Советский Союз, что в полной мере признавали союзники по антигитлеровской коалиции. "Двадцать семь миллионов погибших - такую цену СССР заплатил за разгром гитлеровской Германии, искоренение "коричневой чумы", свободу неблагодарной теперь Европы, при этом второй фронт был открыт США и Великобританией в июне 1944 года, когда до Великой Победы осталось меньше года, и поражение Гитлера было предрешено. Красная Армия теснила орды нацистов, продвигаясь к западным границам Советского Союза. Враг потерпел сокрушительные поражения в Ленинградской и Сталинградской битвах, в сражении на Курской дуге, в которых полегли лучшие дивизии вермахта", - подчеркнул парламентарий. По словам главы думского комитета, Россия не позволит никому фальсифицировать историю Второй мировой войны. "Это наша Великая Победа! Это Россия - нация победителей!" - добавил Слуцкий. Российские власти не раз заявляли, что некоторые западные страны пытаются переписать историю. Президент России Владимир Путин отмечал, что РФ обязана обеспечить сохранение правды о Великой Отечественной войне и противостоять попыткам фальсификации ее истории. В указе президента РФ об основах госполитики говорится, что Запад использует фальсификацию истории в качестве оружия в информационной войне для разрушения целостности России. Упомянуто в нем также о попытках "деформации исторической памяти и искажения исторической правды", об отрицательных оценках событий и периодов отечественной истории, распространении ложных представлений о Российской Федерации. Еще одним подобным вызовом названа недружественная политика других стран, направленная на отрицание или преуменьшение исторического вклада России в развитие мировой цивилизации. В обнародованной в декабре 2024 года стратегии противодействия экстремизму в России говорится, что политика ряда стран по фальсификации роли СССР во Второй мировой войне и преуменьшению его вклада в Победу представляет реальную угрозу для РФ. Кроме того, согласно стратегии, реальную угрозу для России представляет политика ряда стран по возрождению идей нацизма, активизации идей реваншизма, героизации нацистов.

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https://ria.ru/20250122/tramp-1995035654.html

https://ria.ru/20250501/veteran-2014551583.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, сша, ссср, дональд трамп, леонид слуцкий (политик), владимир путин, госдума рф, 80-летие победы в великой отечественной войне