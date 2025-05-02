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Слуцкий призвал ввести исторический ликбез в Белом доме после слов Трампа - РИА Новости, 02.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
14:39 02.05.2025 (обновлено: 14:40 02.05.2025)
https://ria.ru/20250502/voyna-2014680497.html
Слуцкий призвал ввести исторический ликбез в Белом доме после слов Трампа
Слуцкий призвал ввести исторический ликбез в Белом доме после слов Трампа - РИА Новости, 02.05.2025
Слуцкий призвал ввести исторический ликбез в Белом доме после слов Трампа
Исторический ликбез пора вводить в Белом доме после заявлений американского президента Дональда Трампа, что США сделали больше других стран для победы во Второй РИА Новости, 02.05.2025
2025-05-02T14:39:00+03:00
2025-05-02T14:40:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Исторический ликбез пора вводить в Белом доме после заявлений американского президента Дональда Трампа, что США сделали больше других стран для победы во Второй мировой войне, сообщил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале. В пятницу Трамп объявил 8 мая Днем победы, заявив, что США намного больше других стран сделали для победы во Второй мировой войне. Кроме того, он отметил, что Штаты выиграли и Первую, и Вторую мировые войны. "В Белом доме пора вводить исторический ликбез. Трамп "пребывает в заблуждении" и считает, что якобы США сделали для победы во Второй мировой войне больше, чем любая другая страна. 8 мая он решил объявить в Соединенных Штатах Днем Победы во Второй мировой войне", - написал Слуцкий. Глава комитета Госдумы по международным делам уточнил, что решающую роль в победе над фашизмом внес Советский Союз, что в полной мере признавали союзники по антигитлеровской коалиции. "Двадцать семь миллионов погибших - такую цену СССР заплатил за разгром гитлеровской Германии, искоренение "коричневой чумы", свободу неблагодарной теперь Европы, при этом второй фронт был открыт США и Великобританией в июне 1944 года, когда до Великой Победы осталось меньше года, и поражение Гитлера было предрешено. Красная Армия теснила орды нацистов, продвигаясь к западным границам Советского Союза. Враг потерпел сокрушительные поражения в Ленинградской и Сталинградской битвах, в сражении на Курской дуге, в которых полегли лучшие дивизии вермахта", - подчеркнул парламентарий. По словам главы думского комитета, Россия не позволит никому фальсифицировать историю Второй мировой войны. "Это наша Великая Победа! Это Россия - нация победителей!" - добавил Слуцкий. Российские власти не раз заявляли, что некоторые западные страны пытаются переписать историю. Президент России Владимир Путин отмечал, что РФ обязана обеспечить сохранение правды о Великой Отечественной войне и противостоять попыткам фальсификации ее истории. В указе президента РФ об основах госполитики говорится, что Запад использует фальсификацию истории в качестве оружия в информационной войне для разрушения целостности России. Упомянуто в нем также о попытках "деформации исторической памяти и искажения исторической правды", об отрицательных оценках событий и периодов отечественной истории, распространении ложных представлений о Российской Федерации. Еще одним подобным вызовом названа недружественная политика других стран, направленная на отрицание или преуменьшение исторического вклада России в развитие мировой цивилизации. В обнародованной в декабре 2024 года стратегии противодействия экстремизму в России говорится, что политика ряда стран по фальсификации роли СССР во Второй мировой войне и преуменьшению его вклада в Победу представляет реальную угрозу для РФ. Кроме того, согласно стратегии, реальную угрозу для России представляет политика ряда стран по возрождению идей нацизма, активизации идей реваншизма, героизации нацистов.
https://ria.ru/20250502/moldaviya-2014640966.html
https://ria.ru/20250122/tramp-1995035654.html
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россия
сша
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россия, сша, ссср, дональд трамп, леонид слуцкий (политик), владимир путин, госдума рф, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, США, СССР, Дональд Трамп, Леонид Слуцкий (политик), Владимир Путин, Госдума РФ, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Слуцкий призвал ввести исторический ликбез в Белом доме после слов Трампа

Слуцкий призвал провести ликбез в Белом доме после слов Трампа о Второй мировой

© AP Photo / Jose Luis MaganaПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
© AP Photo / Jose Luis Magana
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Исторический ликбез пора вводить в Белом доме после заявлений американского президента Дональда Трампа, что США сделали больше других стран для победы во Второй мировой войне, сообщил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале.
В пятницу Трамп объявил 8 мая Днем победы, заявив, что США намного больше других стран сделали для победы во Второй мировой войне. Кроме того, он отметил, что Штаты выиграли и Первую, и Вторую мировые войны.
Вид с воздуха на разрушенный Сталинград - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
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"В Белом доме пора вводить исторический ликбез. Трамп "пребывает в заблуждении" и считает, что якобы США сделали для победы во Второй мировой войне больше, чем любая другая страна. 8 мая он решил объявить в Соединенных Штатах Днем Победы во Второй мировой войне", - написал Слуцкий.
Глава комитета Госдумы по международным делам уточнил, что решающую роль в победе над фашизмом внес Советский Союз, что в полной мере признавали союзники по антигитлеровской коалиции.
"Двадцать семь миллионов погибших - такую цену СССР заплатил за разгром гитлеровской Германии, искоренение "коричневой чумы", свободу неблагодарной теперь Европы, при этом второй фронт был открыт США и Великобританией в июне 1944 года, когда до Великой Победы осталось меньше года, и поражение Гитлера было предрешено. Красная Армия теснила орды нацистов, продвигаясь к западным границам Советского Союза. Враг потерпел сокрушительные поражения в Ленинградской и Сталинградской битвах, в сражении на Курской дуге, в которых полегли лучшие дивизии вермахта", - подчеркнул парламентарий.
По словам главы думского комитета, Россия не позволит никому фальсифицировать историю Второй мировой войны.
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Трамп заявил, что Россия "помогла США" выиграть Вторую мировую
22 января, 19:19
"Это наша Великая Победа! Это Россия - нация победителей!" - добавил Слуцкий.
Российские власти не раз заявляли, что некоторые западные страны пытаются переписать историю. Президент России Владимир Путин отмечал, что РФ обязана обеспечить сохранение правды о Великой Отечественной войне и противостоять попыткам фальсификации ее истории.
В указе президента РФ об основах госполитики говорится, что Запад использует фальсификацию истории в качестве оружия в информационной войне для разрушения целостности России. Упомянуто в нем также о попытках "деформации исторической памяти и искажения исторической правды", об отрицательных оценках событий и периодов отечественной истории, распространении ложных представлений о Российской Федерации. Еще одним подобным вызовом названа недружественная политика других стран, направленная на отрицание или преуменьшение исторического вклада России в развитие мировой цивилизации.
В обнародованной в декабре 2024 года стратегии противодействия экстремизму в России говорится, что политика ряда стран по фальсификации роли СССР во Второй мировой войне и преуменьшению его вклада в Победу представляет реальную угрозу для РФ. Кроме того, согласно стратегии, реальную угрозу для России представляет политика ряда стран по возрождению идей нацизма, активизации идей реваншизма, героизации нацистов.
Великая Отечественная война 1941-1945 годов. Берлинская наступательная операция - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
Ветеран рассказал, как Запад переписывает историю Победы
1 мая, 10:14
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеРоссияСШАСССРДональд ТрампЛеонид Слуцкий (политик)Владимир ПутинГосдума РФ80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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