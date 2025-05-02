Слуцкий призвал ввести исторический ликбез в Белом доме после слов Трампа
Слуцкий призвал провести ликбез в Белом доме после слов Трампа о Второй мировой
© AP Photo / Jose Luis MaganaПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Jose Luis Magana
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Исторический ликбез пора вводить в Белом доме после заявлений американского президента Дональда Трампа, что США сделали больше других стран для победы во Второй мировой войне, сообщил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале.
"В Белом доме пора вводить исторический ликбез. Трамп "пребывает в заблуждении" и считает, что якобы США сделали для победы во Второй мировой войне больше, чем любая другая страна. 8 мая он решил объявить в Соединенных Штатах Днем Победы во Второй мировой войне", - написал Слуцкий.
Глава комитета Госдумы по международным делам уточнил, что решающую роль в победе над фашизмом внес Советский Союз, что в полной мере признавали союзники по антигитлеровской коалиции.
"Двадцать семь миллионов погибших - такую цену СССР заплатил за разгром гитлеровской Германии, искоренение "коричневой чумы", свободу неблагодарной теперь Европы, при этом второй фронт был открыт США и Великобританией в июне 1944 года, когда до Великой Победы осталось меньше года, и поражение Гитлера было предрешено. Красная Армия теснила орды нацистов, продвигаясь к западным границам Советского Союза. Враг потерпел сокрушительные поражения в Ленинградской и Сталинградской битвах, в сражении на Курской дуге, в которых полегли лучшие дивизии вермахта", - подчеркнул парламентарий.
По словам главы думского комитета, Россия не позволит никому фальсифицировать историю Второй мировой войны.
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"Это наша Великая Победа! Это Россия - нация победителей!" - добавил Слуцкий.
Российские власти не раз заявляли, что некоторые западные страны пытаются переписать историю. Президент России Владимир Путин отмечал, что РФ обязана обеспечить сохранение правды о Великой Отечественной войне и противостоять попыткам фальсификации ее истории.
В указе президента РФ об основах госполитики говорится, что Запад использует фальсификацию истории в качестве оружия в информационной войне для разрушения целостности России. Упомянуто в нем также о попытках "деформации исторической памяти и искажения исторической правды", об отрицательных оценках событий и периодов отечественной истории, распространении ложных представлений о Российской Федерации. Еще одним подобным вызовом названа недружественная политика других стран, направленная на отрицание или преуменьшение исторического вклада России в развитие мировой цивилизации.
В обнародованной в декабре 2024 года стратегии противодействия экстремизму в России говорится, что политика ряда стран по фальсификации роли СССР во Второй мировой войне и преуменьшению его вклада в Победу представляет реальную угрозу для РФ. Кроме того, согласно стратегии, реальную угрозу для России представляет политика ряда стран по возрождению идей нацизма, активизации идей реваншизма, героизации нацистов.