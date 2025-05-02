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Володин заявил о превращении европейских стран в тоталитарные режимы - РИА Новости, 02.05.2025
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14:17 02.05.2025 (обновлено: 14:51 02.05.2025)
https://ria.ru/20250502/volodin-2014677838.html
Володин заявил о превращении европейских стран в тоталитарные режимы
Володин заявил о превращении европейских стран в тоталитарные режимы - РИА Новости, 02.05.2025
Володин заявил о превращении европейских стран в тоталитарные режимы
В Европе происходит крах демократии, европейские страны превращаются в тоталитарные режимы во главе с непопулярными политиками и партиями, заявил председатель... РИА Новости, 02.05.2025
2025-05-02T14:17:00+03:00
2025-05-02T14:51:00+03:00
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. В Европе происходит крах демократии, европейские страны превращаются в тоталитарные режимы во главе с непопулярными политиками и партиями, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.Ранее ведомство по охране конституции ФРГ приписала "Альтернативе для Германии" (АдГ) статус правоэкстремистской партии на территории всей страны. Это решение позволит расширить арсенал средств слежки за организацией и считается одним из промежуточных шагов к запрету партии, по ряду недавних опросов обогнавшей победившего на досрочных выборах блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС)."Крах демократии в Европе... Европейские государства превращаются в тоталитарные режимы во главе с непопулярными политиками и партиями", - написал Володин в своем Telegram-канале.По его мнению, политическая система, основанная на демократических принципах: конкуренции и волеизъявлении граждан, а также правах и свободах, осталась в Европе в прошлом."Сегодня самых популярных политиков в Германии, Франции, Румынии, Молдавии отдают под суд, а партии - запрещают", - отметил председатель Госдумы.Володин подчеркнул, что экстремистской признали самую популярную партию ФРГ."Как только лидер партии "Национальное объединение" Франции Марин Ле Пен стала самым популярным политиком, обогнав по рейтингам действующего президента Макрона, её поразили в избирательных правах на 5 лет и привлекли к уголовной ответственности", - сообщил он.Председатель Госдумы также отметил, что в ноябре прошлого года в Румынии отменили результаты выборов, где победил представитель оппозиции Кэлин Джорджеску, которого не допустили к новым выборам, а популярную в Молдавии главу Гагаузской автономии Евгению Гуцул, которая не поддержала курс на евроинтеграцию, арестовали в преддверии переизбрания парламента.В 2023 году федеральное ведомство по охране конституции Германии признало правоэкстремистскими отделения АдГ в Саксонии, Тюрингии и Саксонии-Анхальт.На федеральном уровне партия до недавних пор лишь подозревалось в экстремизме, это считается более низкой угрозой. В июне 2023 года Институт прав человека ФРГ опубликовал доклад, согласно которому условия для запрета АдГ выполнены. Сама АдГ обвиняет власти Германии в травле партии и подавлении инакомыслия.
https://ria.ru/20250502/sholts--2014675308.html
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в мире, германия, франция, румыния, вячеслав володин, госдума рф, хдс/хсс, европа
В мире, Германия, Франция, Румыния, Вячеслав Володин, Госдума РФ, ХДС/ХСС, Европа
Володин заявил о превращении европейских стран в тоталитарные режимы

Председатель ГД Володин: европейские страны превращаются в тоталитарные режимы

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкВячеслав Володин
Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. В Европе происходит крах демократии, европейские страны превращаются в тоталитарные режимы во главе с непопулярными политиками и партиями, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Ранее ведомство по охране конституции ФРГ приписала "Альтернативе для Германии" (АдГ) статус правоэкстремистской партии на территории всей страны. Это решение позволит расширить арсенал средств слежки за организацией и считается одним из промежуточных шагов к запрету партии, по ряду недавних опросов обогнавшей победившего на досрочных выборах блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС).
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"Крах демократии в Европе... Европейские государства превращаются в тоталитарные режимы во главе с непопулярными политиками и партиями", - написал Володин в своем Telegram-канале.
По его мнению, политическая система, основанная на демократических принципах: конкуренции и волеизъявлении граждан, а также правах и свободах, осталась в Европе в прошлом.
"Сегодня самых популярных политиков в Германии, Франции, Румынии, Молдавии отдают под суд, а партии - запрещают", - отметил председатель Госдумы.
Володин подчеркнул, что экстремистской признали самую популярную партию ФРГ.
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"Как только лидер партии "Национальное объединение" Франции Марин Ле Пен стала самым популярным политиком, обогнав по рейтингам действующего президента Макрона, её поразили в избирательных правах на 5 лет и привлекли к уголовной ответственности", - сообщил он.
Председатель Госдумы также отметил, что в ноябре прошлого года в Румынии отменили результаты выборов, где победил представитель оппозиции Кэлин Джорджеску, которого не допустили к новым выборам, а популярную в Молдавии главу Гагаузской автономии Евгению Гуцул, которая не поддержала курс на евроинтеграцию, арестовали в преддверии переизбрания парламента.
В 2023 году федеральное ведомство по охране конституции Германии признало правоэкстремистскими отделения АдГ в Саксонии, Тюрингии и Саксонии-Анхальт.
На федеральном уровне партия до недавних пор лишь подозревалось в экстремизме, это считается более низкой угрозой. В июне 2023 года Институт прав человека ФРГ опубликовал доклад, согласно которому условия для запрета АдГ выполнены. Сама АдГ обвиняет власти Германии в травле партии и подавлении инакомыслия.
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