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Депутат Рады через суд восстановил доступ к электронному документообороту - РИА Новости, 02.05.2025
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22:11 02.05.2025 (обновлено: 22:12 02.05.2025)
https://ria.ru/20250502/ukraina-2014717612.html
Депутат Рады через суд восстановил доступ к электронному документообороту
Депутат Рады через суд восстановил доступ к электронному документообороту - РИА Новости, 02.05.2025
Депутат Рады через суд восстановил доступ к электронному документообороту
Депутат Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, через суд восстановил право исполнять свои депутатские полномочия, в частности,... РИА Новости, 02.05.2025
2025-05-02T22:11:00+03:00
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Депутат Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, через суд восстановил право исполнять свои депутатские полномочия, в частности, ему предоставлено право вносить на рассмотрение в парламент проекты законов. По его словам, суд обязал Киевский следственный изолятор и парламент создать условия для использования им компьютера, подключённого к системе электронного документооборота с электронным ключом, с помощью которого вносятся законопроекты на рассмотрение в Раду. "Шевченковский райсуд обязал Киевский СИЗО и аппарат Верховной рады обеспечить мой доступ к системе электронного документооборота Рады. Это необходимо для регистрации проектов законов и постановлений. Сейчас занимаемся обеспечением моих прав", - говорится в сообщении в Telegram-канале Дубинского. По его словам, первым проектом будет постановление "о немедленном прекращении огня".
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александр дубинский, верховная рада украины, украина, в мире
Александр Дубинский, Верховная Рада Украины, Украина, В мире
Депутат Рады через суд восстановил доступ к электронному документообороту

Депутат Рады Дубинский через суд вернул доступ к электронному документообороту

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Депутат Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, через суд восстановил право исполнять свои депутатские полномочия, в частности, ему предоставлено право вносить на рассмотрение в парламент проекты законов.
По его словам, суд обязал Киевский следственный изолятор и парламент создать условия для использования им компьютера, подключённого к системе электронного документооборота с электронным ключом, с помощью которого вносятся законопроекты на рассмотрение в Раду.
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"Шевченковский райсуд обязал Киевский СИЗО и аппарат Верховной рады обеспечить мой доступ к системе электронного документооборота Рады. Это необходимо для регистрации проектов законов и постановлений. Сейчас занимаемся обеспечением моих прав", - говорится в сообщении в Telegram-канале Дубинского.
По его словам, первым проектом будет постановление "о немедленном прекращении огня".
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