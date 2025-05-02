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В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 02.05.2025
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в пятницу в Сумской, Черниговской, Полтавской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства... РИА Новости, 02.05.2025
2025-05-02T21:33:00+03:00
2025-05-02T21:33:00+03:00
2025-05-02T21:33:00+03:00
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в пятницу в Сумской, Черниговской, Полтавской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Согласно данным ресурса, тревога в Сумской и Черниговской областях звучит более часа. В 21.09 тревога расширилась на Полтавскую и Харьковскую области.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
В Сумской, Харьковской и еще двух областях Украины объявили воздушную тревогу