Правительство Украины подало сделку с США по недрам для ратификации в Раду
Шмыгаль: правительство подало для ратификации в Раду соглашение с США по недрам
Здание Верховной Рады Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Правительство Украины подало в Верховную раду для ратификации соглашение с США о создании инвестиционного фонда в рамках сделки о недрах, сообщил в пятницу украинский премьер Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.
Минфин США ранее заявил, что власти в Вашингтоне и Киеве в среду подписали сделку о природных ресурсах Украины. Как сообщила первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко, соглашение между Соединенными Штатами и Украиной по недрам предусматривает, что все ресурсы на территории Украины остаются в собственности и под контролем властей в Киеве. Америка сможет делать вклады в инвестиционный фонд, в том числе за счет новой помощи киевскому режиму, например, системами ПВО в рамках подписанного соглашения по минералам, уточнила Свириденко. Документ должен быть ратифицирован Верховной радой.
"Правительство подало в Верховную раду для ратификации соглашение с США о создании инвестиционного фонда восстановления. Фонд создается на десятки лет, и поэтому процесс его создания - это не один день и не одно решение. Правительство рассчитывает на поддержку парламентариев по быстрой ратификации этого соглашения и на дальнейшее сотрудничество для его успешной реализации", - написал Шмыгаль.
В среду украинский премьер заявил, что соглашение предусматривает создание на Украине инвестиционного фонда с распределением управления и взносов между сторонами 50 на 50. Он отметил, что документ предполагает инвестирование в течение 10 лет в развитие Украины, а также получение киевским режимом военной помощи от США, которая будет засчитываться как взнос руководства в Вашингтоне в фонд.
В четверг депутат украинского парламента Ярослав Железняк уточнил, что соглашение Украины с США по ископаемым - бессрочное, и оно будет иметь преимущество перед украинскими законами. По его словам, Украина по соглашению обязуется отчислять в инвестиционный фонд половину поступлений от новых лицензий на природные ресурсы. Кроме того, Соединенные Штаты получают приоритетное право покупать продукцию, добытую на Украине, а власти в Киеве обязуются обеспечить, чтобы третьи страны или компании не получали значительно более выгодных условий, чем фонд.
В пятницу Железняк заявил, что голосование по ратификации соглашения о полезных ископаемых между Украиной и США планируется провести 8 мая.