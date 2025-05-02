"Ты готов умереть?" Зэки прикончили убийцу "советского Брюса Ли"

Зимой 1985 года в одном из элитных домов Вильнюса долго и хладнокровно убивали любимца множества советских людей. РИА Новости Спорт рассказывает детективную историю о странном увлечении некоторых творческих персон страны и мучительной гибели восходящей звезды советского кинематографа.
Опоздал на самолет и вылетел навстречу смерти
Несколькими месяцами ранее фотография Талгата Нигматулина появилась на обложке сверхпопулярного журнала "Советский экран". Сыгравший коварного злодея Салеха в знаменитом фильме "Пираты XX века" он всего месяц наслаждался колоссальной земной славой. По злой иронии судьбы Талгат опоздал на самолет, на котором в этот день собирался лететь из Ташкента в столицу Литовской ССР. Но пилот узнал, что на борту должен появиться пользовавшийся бешеной популярностью артист, и намеренно задержал вылет. Так актер отправился навстречу гибели.
Нигматулина влекло нечто необычное, малознакомое и непознанное. Он, красавец, владевший карате, желал открыть новые возможности для совершенствования тела и духа. Дело в том, что его детство было тяжелым. Отец-шахтер умер, когда сыну не было и двух лет. Чтобы облегчить ношу матери, воспитывавшей троих детей, маленький Талгат трудился на сахарном заводе и подмастерьем сапожника. Но вскоре из-за бытовых проблем его отдали в детский дом.
Юноша стремился к совершенству во всем. Он плохо знал русский язык, и, чтобы исправить пробел, дважды от руки переписал роман Льва Толстого "Война и мир". Тянулся и к спорту: занимался сначала легкой атлетикой, а затем популярным и загадочным, но запрещенным в СССР карате. Когда вид спорта признали официально, Нигматулин стал чемпионом Узбекистана. Его даже называли "советским Брюсом Ли".
Тяга к лучшему привела Талгата, по некоторым сведениям, к вере в учение, силу и магию Абая Борубаева. В 70-е годы родившийся в элитной семье во Фрунзе (ныне Бишкек), закончивший престижный вуз и сделавший карьеру по комсомольской линии Борубаев вместе с вышедшим из сельской глубинки знахарем-экстрасенсом Мирзой Кымбытбаевым из Нукуса организовали сообщество, основанное на своеобразном симбиозе дзен-буддизма и эзотерики. Секту они назвали "Четвертый путь", а ее последователями были многие известные люди творческих профессий, включая писателей и художников, а также ученые, сотрудники НИИ и даже один известный космонавт.
Нигматулин со временем стал считать Борубаева духовным наставником и человеком, во многом заменившем ему рано умершего отца. Хорошо обеспеченный актер не раз переводил ему немалые суммы. За так называемое обучение он получил от Талгата в совокупности около шести тысяч рублей. Огромная сумма по меркам СССР, престижные модели "Жигулей" тогда стоили около семи-девяти тысяч. Однажды учитель приказал ему срочно прибыть в Вильнюс. К 80-м тайное движение разрослось до цепочки филиалов в различных городах Советского Союза, а в литовской столице его члены собирались предположительно на квартире у местного художника.
Талгат оставил все дела и взял билет на ближайший рейс. Уже по прибытии он узнал причину внезапного вызова. Оказалось, что из секты вышла некая семейная пара. "Целитель" брал с нее серьезные деньги, обещая вылечить больного сына, но так и не смог этого сделать. Каратист Нигматулин должен был жестоко избить их, вселить ужас перед могуществом организации и вынудить вернуться в ряды "избранных". Но на встрече Талгат, узнав о подоплеке конфликта, отказался от силового влияния и сказал людям спокойно возвращаться домой.
Расправа и смирение жертвы
Непокорность всегда смиренно исполнявшего приказы ученика взбесила Борубаева. Встретившись в квартире, он сразу потребовал объяснений. Но их довольно продолжительная беседа состояла всего из двух фраз. "Ты — предатель", — упрекал учитель. "Я — не предатель", — отвечал ученик. Шли минуты, они молчали, а потом снова обменивались этими словами. В конце концов разозленный твердой позицией Талгата лидер секты вскипел и отдал команду о расправе. В квартире находились отцы-основатели Борубаев, Кымбытбаев, а также их верные последователи Григорий Бушмакин, Игорь Седов и тренер по карате Владимир Пестрецов.
В течение восьми часов они нанесли именитому актеру 119 ударов, 22 из них по голове. Даже у палачей порой иссякали силы, и они делали паузы, чтобы попить чаю. А потом вновь и вновь возвращались к кровавой бойне. Обеспокоенные непонятным ночным шумом соседи дважды вызывали милицию. Когда наряд прибыл впервые, Талгат сам ушел в ванную, чтобы не подставить учителя. Во второй раз обессиленное тело просто спрятали за диван. К полудню 11 февраля все было закончено. Осознав, что они натворили, убийцы спешно покинули квартиру, оставив беспомощного Талгата умирать. Вызванная "Скорая" уже не могла его спасти. Через несколько дней Нигматулина кремировали в Каунасе.
Уверенный в свой правоте Талгат мог нокаутировать любого из мучителей. На съемках "Пиратов XX века" он с закадычным другом Николаем Еременко в сценах драк бились по-настоящему, без дублеров. Картина была снята настолько реалистично, что обошла по просмотрам в СССР даже вышедшую в том же 1979 году оскароносный шедевр Владимира Меньшова "Москва слезам не верит". Но в тот роковой вильнюсский вечер Нигматулин не сопротивлялся.
Видимо, слишком велика была вера в так называемого учителя, и он не мог допустить, что тот ошибается. Возможно, он воспринимал наказание как некую меру искупления своей вины за непослушание. Бытовала и версия, что Нигматулин находился под воздействием наркотиков, которые могли ему подмешать, и вообще не ощущал боли. Незадолго до гибели артист принял православие и Борубаев, взбешенный и решением, и тем, что ученик впервые обошелся без его совета, спросил: "Ты готов умереть за новую веру?" Талгат спокойно ответил: "Да". Может быть, и этот факт спровоцировал главного сектанта.
Преступников задержали быстро. Борубаева приговорили к 15 годам тюремного заключения, однако через три года он скончался. По официальной версии от туберкулеза, но люди, близкие к тюремной системе, говорили, что сидевшие с ним люди сами вынесли ему свой приговор и привели его в исполнение. Пестрецов получил 13 лет, Кымбытбаев — 12, а Седов — 10. Бушмакин не попал за решетку, так как в ходе следствия не смог пережить содеянного и сошел с ума. И поэтому был надолго помещен в психиатрическую больницу.
В память о Нигматулине остались сыгранные им роли и песня "Русские березы", слова которой написал сам Талгат.
Омытые дождём весенним,
Меня укрыли лёгкой тенью
Берёзы, русские березы,
Вы на судьбу мою похожи…
Меня укрыли лёгкой тенью
Берёзы, русские березы,
Вы на судьбу мою похожи…