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В четырех населенных пунктах Тюменской области ввели режим регионального ЧС - РИА Новости, 02.05.2025
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16:12 02.05.2025 (обновлено: 16:14 02.05.2025)
https://ria.ru/20250502/tyumenskaya-2014689589.html
В четырех населенных пунктах Тюменской области ввели режим регионального ЧС
В четырех населенных пунктах Тюменской области ввели режим регионального ЧС - РИА Новости, 02.05.2025
В четырех населенных пунктах Тюменской области ввели режим регионального ЧС
В Тюменской области с 3 мая введут режим регионального ЧС в четырех населенных пунктах Казанского района, оставшихся без сообщения с райцентром из-за промыва... РИА Новости, 02.05.2025
2025-05-02T16:12:00+03:00
2025-05-02T16:14:00+03:00
происшествия
казанский район
ишим (река)
тюменская область
александр моор
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ТЮМЕНЬ, 2 мая - РИА Новости. В Тюменской области с 3 мая введут режим регионального ЧС в четырех населенных пунктах Казанского района, оставшихся без сообщения с райцентром из-за промыва подъездов к мосту через реку Ишим, сообщил губернатор Александр Моор в своем Telegram-канале. "Осмотрел пострадавший мост между селами Ильинка и Афонькино. Всего на этой дороге установлено четыре моста. У двух была угроза разрушения подъездных путей. Мост у речки Прорва удалось отстоять, а у второго моста в пойме реки Ишим подъезды размыло… Из-за этой ситуации с завтрашнего дня включаем в режим регионального ЧС четыре населенных пункта, которые находятся за мостом", - сообщил Моор. Накануне сообщалось, что на дороге Ильинка-Афонькино стремительным напором поднявшейся в реке Ишим воды разрушены подъезды к мосту, опоры и конструкция самого моста не пострадали. Работы по восстановлению дороги ведутся, но из-за большого потока потребуется время для их завершения. Ранее губернатор отмечал, что режим ЧС позволяет региональному правительству и органам местного самоуправления более оперативно принимать решения для борьбы с паводком и ликвидации последствий, используя финансовые средства и материальные ресурсы из резервных фондов. Жители населенных пунктов, в которых будет установлен режим ЧС регионального уровня, смогут обратиться за единовременной материальной помощью. Режим повышенной готовности по паводку в Тюменской области действует с 27 марта. С 28 апреля режим ЧС муниципального уровня был введен в Казанском районе. С 1 мая режим ЧС регионального уровня начал действовать в деревнях Малые Ярки, Боровлянка, Копотилово и селе Пешнево Казанского района, а также в деревне Земляная Абатского района.
https://ria.ru/20250429/ishim-2013987946.html
казанский район
ишим (река)
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происшествия, казанский район, ишим (река), тюменская область, александр моор
Происшествия, Казанский район, Ишим (река), Тюменская область, Александр Моор
В четырех населенных пунктах Тюменской области ввели режим регионального ЧС

Моор: в оставшихся без сообщения 4 тюменских населенных пунктах ввели режим ЧС

© Фото : пресс-служба губернатора Тюменской областиЛиквидация последствий паводка в Тюменской области
Ликвидация последствий паводка в Тюменской области - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
© Фото : пресс-служба губернатора Тюменской области
Ликвидация последствий паводка в Тюменской области
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ТЮМЕНЬ, 2 мая - РИА Новости. В Тюменской области с 3 мая введут режим регионального ЧС в четырех населенных пунктах Казанского района, оставшихся без сообщения с райцентром из-за промыва подъездов к мосту через реку Ишим, сообщил губернатор Александр Моор в своем Telegram-канале.
"Осмотрел пострадавший мост между селами Ильинка и Афонькино. Всего на этой дороге установлено четыре моста. У двух была угроза разрушения подъездных путей. Мост у речки Прорва удалось отстоять, а у второго моста в пойме реки Ишим подъезды размыло… Из-за этой ситуации с завтрашнего дня включаем в режим регионального ЧС четыре населенных пункта, которые находятся за мостом", - сообщил Моор.
© Фото : пресс-служба губернатора Тюменской областиПоследствия паводка в Тюменской области
Последствия паводка в Тюменской области - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
© Фото : пресс-служба губернатора Тюменской области
Последствия паводка в Тюменской области
Накануне сообщалось, что на дороге Ильинка-Афонькино стремительным напором поднявшейся в реке Ишим воды разрушены подъезды к мосту, опоры и конструкция самого моста не пострадали. Работы по восстановлению дороги ведутся, но из-за большого потока потребуется время для их завершения.
Ранее губернатор отмечал, что режим ЧС позволяет региональному правительству и органам местного самоуправления более оперативно принимать решения для борьбы с паводком и ликвидации последствий, используя финансовые средства и материальные ресурсы из резервных фондов. Жители населенных пунктов, в которых будет установлен режим ЧС регионального уровня, смогут обратиться за единовременной материальной помощью.
Режим повышенной готовности по паводку в Тюменской области действует с 27 марта. С 28 апреля режим ЧС муниципального уровня был введен в Казанском районе. С 1 мая режим ЧС регионального уровня начал действовать в деревнях Малые Ярки, Боровлянка, Копотилово и селе Пешнево Казанского района, а также в деревне Земляная Абатского района.
Река Ишим в Тюменской области - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
Уровень реки Ишим в Тюменской области превысил отметку опасного явления
29 апреля, 10:03
 
ПроисшествияКазанский районИшим (река)Тюменская областьАлександр Моор
 
 
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