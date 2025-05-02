https://ria.ru/20250502/tyumenskaya-2014689589.html

В четырех населенных пунктах Тюменской области ввели режим регионального ЧС

В четырех населенных пунктах Тюменской области ввели режим регионального ЧС - РИА Новости, 02.05.2025

В четырех населенных пунктах Тюменской области ввели режим регионального ЧС

В Тюменской области с 3 мая введут режим регионального ЧС в четырех населенных пунктах Казанского района, оставшихся без сообщения с райцентром из-за промыва... РИА Новости, 02.05.2025

2025-05-02T16:12:00+03:00

2025-05-02T16:12:00+03:00

2025-05-02T16:14:00+03:00

происшествия

казанский район

ишим (река)

тюменская область

александр моор

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ТЮМЕНЬ, 2 мая - РИА Новости. В Тюменской области с 3 мая введут режим регионального ЧС в четырех населенных пунктах Казанского района, оставшихся без сообщения с райцентром из-за промыва подъездов к мосту через реку Ишим, сообщил губернатор Александр Моор в своем Telegram-канале. "Осмотрел пострадавший мост между селами Ильинка и Афонькино. Всего на этой дороге установлено четыре моста. У двух была угроза разрушения подъездных путей. Мост у речки Прорва удалось отстоять, а у второго моста в пойме реки Ишим подъезды размыло… Из-за этой ситуации с завтрашнего дня включаем в режим регионального ЧС четыре населенных пункта, которые находятся за мостом", - сообщил Моор. Накануне сообщалось, что на дороге Ильинка-Афонькино стремительным напором поднявшейся в реке Ишим воды разрушены подъезды к мосту, опоры и конструкция самого моста не пострадали. Работы по восстановлению дороги ведутся, но из-за большого потока потребуется время для их завершения. Ранее губернатор отмечал, что режим ЧС позволяет региональному правительству и органам местного самоуправления более оперативно принимать решения для борьбы с паводком и ликвидации последствий, используя финансовые средства и материальные ресурсы из резервных фондов. Жители населенных пунктов, в которых будет установлен режим ЧС регионального уровня, смогут обратиться за единовременной материальной помощью. Режим повышенной готовности по паводку в Тюменской области действует с 27 марта. С 28 апреля режим ЧС муниципального уровня был введен в Казанском районе. С 1 мая режим ЧС регионального уровня начал действовать в деревнях Малые Ярки, Боровлянка, Копотилово и селе Пешнево Казанского района, а также в деревне Земляная Абатского района.

https://ria.ru/20250429/ishim-2013987946.html

казанский район

ишим (река)

тюменская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, казанский район, ишим (река), тюменская область, александр моор