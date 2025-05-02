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В Киеве второй раз за ночь объявили воздушную тревогу
В Киеве второй раз за ночь объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 02.05.2025
В Киеве второй раз за ночь объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Киеве, а также в Киевской и Житомирской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой... РИА Новости, 02.05.2025
2025-05-02T06:54:00+03:00
2025-05-02T06:54:00+03:00
2025-05-02T06:54:00+03:00
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве, а также в Киевской и Житомирской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса, в Киеве тревога была объявлена в 6.41 мск. В Киевской области тревога звучит с 2.29, в Житомирской - с 5.06.
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киев, житомирская область, украина
Специальная военная операция на Украине, Киев, Житомирская область, Украина
В Киеве второй раз за ночь объявили воздушную тревогу
В Киеве и двух областях Украины власти объявили воздушную тревогу