https://ria.ru/20250502/trevoga-2014643182.html

В Киеве второй раз за ночь объявили воздушную тревогу

В Киеве второй раз за ночь объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 02.05.2025

В Киеве второй раз за ночь объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Киеве, а также в Киевской и Житомирской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой... РИА Новости, 02.05.2025

2025-05-02T06:54:00+03:00

2025-05-02T06:54:00+03:00

2025-05-02T06:54:00+03:00

специальная военная операция на украине

киев

житомирская область

украина

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве, а также в Киевской и Житомирской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса, в Киеве тревога была объявлена в 6.41 мск. В Киевской области тревога звучит с 2.29, в Житомирской - с 5.06.

https://ria.ru/20250502/obstrel-2014630085.html

киев

житомирская область

украина

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киев, житомирская область, украина