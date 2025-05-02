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В Севастополе объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 02.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:41 02.05.2025 (обновлено: 02:43 02.05.2025)
https://ria.ru/20250502/trevoga-2014634882.html
В Севастополе объявили воздушную тревогу
В Севастополе объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 02.05.2025
В Севастополе объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Севастополе, сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости, 02.05.2025
2025-05-02T02:41:00+03:00
2025-05-02T02:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
севастополь
михаил развожаев
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Севастополе, сообщил губернатор Михаил Развожаев."Внимание всем! Воздушная тревога", - написал он в Telegram-канале.Ранее в пятницу губернатор сообщал об уничтожении, по предварительным данным, семи БПЛА в воздухе над морем на большом отдалении от берега.
https://ria.ru/20250502/razvozhaev-2014633627.html
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севастополь, михаил развожаев
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Михаил Развожаев
В Севастополе объявили воздушную тревогу

Развожаев: в Севастополе объявили воздушную тревогу

© РИА Новости / Константин МихальчевскийСевастополь
Севастополь - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Севастополь. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Севастополе, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"Внимание всем! Воздушная тревога", - написал он в Telegram-канале.
Ранее в пятницу губернатор сообщал об уничтожении, по предварительным данным, семи БПЛА в воздухе над морем на большом отдалении от берега.
Зенитно ракетно-пушечный комплекс Панцирь - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
ПВО отражает попытку атаки БПЛА на Севастополь
02:18
 
Специальная военная операция на УкраинеСевастопольМихаил Развожаев
 
 
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