https://ria.ru/20250502/trevoga-2014634882.html
В Севастополе объявили воздушную тревогу
В Севастополе объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 02.05.2025
В Севастополе объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Севастополе, сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости, 02.05.2025
2025-05-02T02:41:00+03:00
2025-05-02T02:41:00+03:00
2025-05-02T02:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
севастополь
михаил развожаев
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Севастополе, сообщил губернатор Михаил Развожаев."Внимание всем! Воздушная тревога", - написал он в Telegram-канале.Ранее в пятницу губернатор сообщал об уничтожении, по предварительным данным, семи БПЛА в воздухе над морем на большом отдалении от берега.
https://ria.ru/20250502/razvozhaev-2014633627.html
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севастополь, михаил развожаев
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Михаил Развожаев
В Севастополе объявили воздушную тревогу
Развожаев: в Севастополе объявили воздушную тревогу