https://ria.ru/20250502/trevoga-2014634882.html

В Севастополе объявили воздушную тревогу

В Севастополе объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 02.05.2025

В Севастополе объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Севастополе, сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости, 02.05.2025

2025-05-02T02:41:00+03:00

2025-05-02T02:41:00+03:00

2025-05-02T02:43:00+03:00

специальная военная операция на украине

севастополь

михаил развожаев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/19/2013506073_0:109:3072:1837_1920x0_80_0_0_e3d4e55eea702f960d06628f3e344c38.jpg

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Севастополе, сообщил губернатор Михаил Развожаев."Внимание всем! Воздушная тревога", - написал он в Telegram-канале.Ранее в пятницу губернатор сообщал об уничтожении, по предварительным данным, семи БПЛА в воздухе над морем на большом отдалении от берега.

https://ria.ru/20250502/razvozhaev-2014633627.html

севастополь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

севастополь, михаил развожаев