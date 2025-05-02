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Трамп назначил сына Уиткоффа в совет музея Холокоста - РИА Новости, 02.05.2025
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07:46 02.05.2025
https://ria.ru/20250502/tramp-2014644967.html
Трамп назначил сына Уиткоффа в совет музея Холокоста
Трамп назначил сына Уиткоффа в совет музея Холокоста - РИА Новости, 02.05.2025
Трамп назначил сына Уиткоффа в совет музея Холокоста
Президент США Дональд Трамп назначил Александра Уиткоффа, сына своего спецпосланника Стива Уиткоффа, в совет Мемориального музея Холокоста, исключив оттуда... РИА Новости, 02.05.2025
2025-05-02T07:46:00+03:00
2025-05-02T07:46:00+03:00
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назначил Александра Уиткоффа, сына своего спецпосланника Стива Уиткоффа, в совет Мемориального музея Холокоста, исключив оттуда ранее супруга экс-вице-президента Камалы Харрис. О своем исключении из совета музея Дуглас Эмхофф рассказал в среду сам, при этом он заявил, что считает это решение политическим. "С удовольствием объявляю о назначении Бетти Шварц, Фреда Маркуса, раввина Пинхоса Липшуца, Сида Розенберга, Ариэля Абергеля, Барбары Файнголд, Алекса Уиткоффа и Роберта Гарсона в Мемориальный совет США по Холокосту. На этот совет возложена важная задача сохранения памяти и историй о любимых, чьи жизни были отняты в один из самых мрачных моментов истории", - написал Трамп на своей странице в соцсети Truth Social. Назначение Александра Уиткоффа в совет музея Холокоста совпало с новостями о возможном расширении круга обязанностей Стива Уиткоффа в администрации Трампа: в четверг газета Politico сообщила, что он, предположительно, является главным кандидатом на пост советника Белого дома по нацбезопасности, с которого уходит Майкл Уолтц. Сам Уиткофф сказал своему окружению, что что не заинтересован в этой должности и не ожидает, что ему поступит соответствующее предложение, сообщил позднее телеканал CNN.
https://ria.ru/20250418/snb-2012062901.html
https://ria.ru/20250417/naznachenie-2011902387.html
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в мире, сша, стив уиткофф, дональд трамп, камала харрис, politico
В мире, США, Стив Уиткофф, Дональд Трамп, Камала Харрис, Politico
Трамп назначил сына Уиткоффа в совет музея Холокоста

Трамп назначил сына Уиткоффа в совет музея Холокоста вместо мужа Харрис

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назначил Александра Уиткоффа, сына своего спецпосланника Стива Уиткоффа, в совет Мемориального музея Холокоста, исключив оттуда ранее супруга экс-вице-президента Камалы Харрис.
О своем исключении из совета музея Дуглас Эмхофф рассказал в среду сам, при этом он заявил, что считает это решение политическим.
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18 апреля, 13:52
"С удовольствием объявляю о назначении Бетти Шварц, Фреда Маркуса, раввина Пинхоса Липшуца, Сида Розенберга, Ариэля Абергеля, Барбары Файнголд, Алекса Уиткоффа и Роберта Гарсона в Мемориальный совет США по Холокосту. На этот совет возложена важная задача сохранения памяти и историй о любимых, чьи жизни были отняты в один из самых мрачных моментов истории", - написал Трамп на своей странице в соцсети Truth Social.
Назначение Александра Уиткоффа в совет музея Холокоста совпало с новостями о возможном расширении круга обязанностей Стива Уиткоффа в администрации Трампа: в четверг газета Politico сообщила, что он, предположительно, является главным кандидатом на пост советника Белого дома по нацбезопасности, с которого уходит Майкл Уолтц. Сам Уиткофф сказал своему окружению, что что не заинтересован в этой должности и не ожидает, что ему поступит соответствующее предложение, сообщил позднее телеканал CNN.
Эд Мартин - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
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В миреСШАСтив УиткоффДональд ТрампКамала ХаррисPolitico
 
 
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