Трамп назначил сына Уиткоффа в совет музея Холокоста
Трамп назначил сына Уиткоффа в совет музея Холокоста вместо мужа Харрис
© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назначил Александра Уиткоффа, сына своего спецпосланника Стива Уиткоффа, в совет Мемориального музея Холокоста, исключив оттуда ранее супруга экс-вице-президента Камалы Харрис.
О своем исключении из совета музея Дуглас Эмхофф рассказал в среду сам, при этом он заявил, что считает это решение политическим.
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"С удовольствием объявляю о назначении Бетти Шварц, Фреда Маркуса, раввина Пинхоса Липшуца, Сида Розенберга, Ариэля Абергеля, Барбары Файнголд, Алекса Уиткоффа и Роберта Гарсона в Мемориальный совет США по Холокосту. На этот совет возложена важная задача сохранения памяти и историй о любимых, чьи жизни были отняты в один из самых мрачных моментов истории", - написал Трамп на своей странице в соцсети Truth Social.
Назначение Александра Уиткоффа в совет музея Холокоста совпало с новостями о возможном расширении круга обязанностей Стива Уиткоффа в администрации Трампа: в четверг газета Politico сообщила, что он, предположительно, является главным кандидатом на пост советника Белого дома по нацбезопасности, с которого уходит Майкл Уолтц. Сам Уиткофф сказал своему окружению, что что не заинтересован в этой должности и не ожидает, что ему поступит соответствующее предложение, сообщил позднее телеканал CNN.