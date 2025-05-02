https://ria.ru/20250502/sudno-2014699113.html

Пожар на судне, атакованном вблизи Мальты, потушили

Пожар на судне, атакованном вблизи Мальты, потушили - РИА Новости, 02.05.2025

Пожар на судне, атакованном вблизи Мальты, потушили

Пожар на судне Conscience из "Флотилии свободы", начавшийся после атаки, предположительно, БПЛА, потушен, ожидается буксировка, сообщил Фонд гуманитарной помощи РИА Новости, 02.05.2025

2025-05-02T17:47:00+03:00

2025-05-02T17:47:00+03:00

2025-05-02T17:47:00+03:00

израиль

мальта

средиземное море

флотилия свободы

биньямин нетаньяху

хамас

в мире

обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году

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СТАМБУЛ, 2 мая - РИА Новости. Пожар на судне Conscience из "Флотилии свободы", начавшийся после атаки, предположительно, БПЛА, потушен, ожидается буксировка, сообщил Фонд гуманитарной помощи "Права и свободы человека" (IHH). Судно Conscience в составе "Флотилии свободы", занимающейся доставкой гуманитарной помощи в сектор Газа, подало в ночь на пятницу сигнал бедствия у берегов Мальты после предполагаемой атаки БПЛА, сообщила ранее пресс-атташе флотилии Ясемин Аджар. По ее словам, на судне находились 30 правозащитников из разных стран. Фонд, участвующий в сборе гумпомощи и организации рейсов флотилии, информировал в пресс-релизе, что дроны с бомбами нанесли два удара по носовой части судна, после чего начался пожар, судно начало тонуть. "Пожар удалось с трудом потушить, в результате никто не пострадал. Судно запросило помощь у стран бассейна Средиземного моря, ожидается буксировка судна к берегу", - заявили в IHH. В фонде отметили, что подобная атака Израилем судна в двух тысячах километров от его берегов демонстрирует "агрессивный характер Тель-Авива и угрозу для всего мира". При этом фонд сообщает, что в момент атаки на судне были шестеро активистов и 12 членов экипажа. Экипаж судна, подавшего сигнал бедствия у берегов Мальты, находится в безопасности, судно находится под наблюдением компетентных органов, сообщило ранее правительство Мальты. В четверг минздрав сектора Газа обратился с призывом к медицинским, гуманитарным организациям и активистам во всем мире провести недельную акцию в поддержку палестинских детей в зоне конфликта, в том числе направить в сектор медицинские бригады и добиваться возобновления поставок лекарств и медсредств. По последним данным минздрава, с 18 марта, когда Израиль возобновил обстрелы, в Газе погибли более 2,3 тысячи человек, пострадали более 6 тысяч. В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в сектор для грузовиков с гуманитарнойпомощью.

https://ria.ru/20250420/izrail-2012403920.html

https://ria.ru/20250416/gaza-2011639802.html

https://ria.ru/20250417/zhiteli-2011792864.html

израиль

мальта

средиземное море

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израиль, мальта, средиземное море, флотилия свободы, биньямин нетаньяху, хамас, в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году