Рейтинг@Mail.ru
Пожар на судне, атакованном вблизи Мальты, потушили - РИА Новости, 02.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:47 02.05.2025
https://ria.ru/20250502/sudno-2014699113.html
Пожар на судне, атакованном вблизи Мальты, потушили
Пожар на судне, атакованном вблизи Мальты, потушили - РИА Новости, 02.05.2025
Пожар на судне, атакованном вблизи Мальты, потушили
Пожар на судне Conscience из "Флотилии свободы", начавшийся после атаки, предположительно, БПЛА, потушен, ожидается буксировка, сообщил Фонд гуманитарной помощи РИА Новости, 02.05.2025
2025-05-02T17:47:00+03:00
2025-05-02T17:47:00+03:00
израиль
мальта
средиземное море
флотилия свободы
биньямин нетаньяху
хамас
в мире
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/02/2014654831_0:171:909:682_1920x0_80_0_0_154cf1bc08df712d207fa1ed9876a1ba.jpg
СТАМБУЛ, 2 мая - РИА Новости. Пожар на судне Conscience из "Флотилии свободы", начавшийся после атаки, предположительно, БПЛА, потушен, ожидается буксировка, сообщил Фонд гуманитарной помощи "Права и свободы человека" (IHH). Судно Conscience в составе "Флотилии свободы", занимающейся доставкой гуманитарной помощи в сектор Газа, подало в ночь на пятницу сигнал бедствия у берегов Мальты после предполагаемой атаки БПЛА, сообщила ранее пресс-атташе флотилии Ясемин Аджар. По ее словам, на судне находились 30 правозащитников из разных стран. Фонд, участвующий в сборе гумпомощи и организации рейсов флотилии, информировал в пресс-релизе, что дроны с бомбами нанесли два удара по носовой части судна, после чего начался пожар, судно начало тонуть. "Пожар удалось с трудом потушить, в результате никто не пострадал. Судно запросило помощь у стран бассейна Средиземного моря, ожидается буксировка судна к берегу", - заявили в IHH. В фонде отметили, что подобная атака Израилем судна в двух тысячах километров от его берегов демонстрирует "агрессивный характер Тель-Авива и угрозу для всего мира". При этом фонд сообщает, что в момент атаки на судне были шестеро активистов и 12 членов экипажа. Экипаж судна, подавшего сигнал бедствия у берегов Мальты, находится в безопасности, судно находится под наблюдением компетентных органов, сообщило ранее правительство Мальты. В четверг минздрав сектора Газа обратился с призывом к медицинским, гуманитарным организациям и активистам во всем мире провести недельную акцию в поддержку палестинских детей в зоне конфликта, в том числе направить в сектор медицинские бригады и добиваться возобновления поставок лекарств и медсредств. По последним данным минздрава, с 18 марта, когда Израиль возобновил обстрелы, в Газе погибли более 2,3 тысячи человек, пострадали более 6 тысяч. В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в сектор для грузовиков с гуманитарнойпомощью.
https://ria.ru/20250420/izrail-2012403920.html
https://ria.ru/20250416/gaza-2011639802.html
https://ria.ru/20250417/zhiteli-2011792864.html
израиль
мальта
средиземное море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/02/2014654831_0:86:909:768_1920x0_80_0_0_851f087706971ee76c05ced9594a3678.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
израиль, мальта, средиземное море, флотилия свободы, биньямин нетаньяху, хамас, в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Израиль, Мальта, Средиземное море, Флотилия Свободы, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Пожар на судне, атакованном вблизи Мальты, потушили

Пожар на судне Conscience, атакованном у берегов Мальты, потушили

© СоцсетиПожар на судне из состава "Флотилии свободы". Кадр видео
Пожар на судне из состава Флотилии свободы. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
© Соцсети
Пожар на судне из состава "Флотилии свободы". Кадр видео
Читать ria.ru в
Дзен
СТАМБУЛ, 2 мая - РИА Новости. Пожар на судне Conscience из "Флотилии свободы", начавшийся после атаки, предположительно, БПЛА, потушен, ожидается буксировка, сообщил Фонд гуманитарной помощи "Права и свободы человека" (IHH).
Судно Conscience в составе "Флотилии свободы", занимающейся доставкой гуманитарной помощи в сектор Газа, подало в ночь на пятницу сигнал бедствия у берегов Мальты после предполагаемой атаки БПЛА, сообщила ранее пресс-атташе флотилии Ясемин Аджар. По ее словам, на судне находились 30 правозащитников из разных стран.
Сотрудник сил безопасности Израиля - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
ЦАХАЛ признал ошибочными ряд действий военных в секторе Газа
20 апреля, 17:39
Фонд, участвующий в сборе гумпомощи и организации рейсов флотилии, информировал в пресс-релизе, что дроны с бомбами нанесли два удара по носовой части судна, после чего начался пожар, судно начало тонуть.
«
"Пожар удалось с трудом потушить, в результате никто не пострадал. Судно запросило помощь у стран бассейна Средиземного моря, ожидается буксировка судна к берегу", - заявили в IHH.
В фонде отметили, что подобная атака Израилем судна в двух тысячах километров от его берегов демонстрирует "агрессивный характер Тель-Авива и угрозу для всего мира". При этом фонд сообщает, что в момент атаки на судне были шестеро активистов и 12 членов экипажа.
Экипаж судна, подавшего сигнал бедствия у берегов Мальты, находится в безопасности, судно находится под наблюдением компетентных органов, сообщило ранее правительство Мальты.
В четверг минздрав сектора Газа обратился с призывом к медицинским, гуманитарным организациям и активистам во всем мире провести недельную акцию в поддержку палестинских детей в зоне конфликта, в том числе направить в сектор медицинские бригады и добиваться возобновления поставок лекарств и медсредств.
Последствия израильских ударов по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
Генсек ООН призвал к защите населения сектора Газа
16 апреля, 17:37
По последним данным минздрава, с 18 марта, когда Израиль возобновил обстрелы, в Газе погибли более 2,3 тысячи человек, пострадали более 6 тысяч.
В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников.
Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в сектор для грузовиков с гуманитарнойпомощью.
Палестинцы смотрят на дым после авиаудара Израиля - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
СМИ: жители сектора Газа столкнулись с критической нехваткой питьевой воды
17 апреля, 13:11
 
ИзраильМальтаСредиземное мореФлотилия СвободыБиньямин НетаньяхуХАМАСВ миреОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала