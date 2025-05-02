Пожар на судне, атакованном вблизи Мальты, потушили
Пожар на судне Conscience, атакованном у берегов Мальты, потушили
© СоцсетиПожар на судне из состава "Флотилии свободы". Кадр видео
© Соцсети
Пожар на судне из состава "Флотилии свободы". Кадр видео
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СТАМБУЛ, 2 мая - РИА Новости. Пожар на судне Conscience из "Флотилии свободы", начавшийся после атаки, предположительно, БПЛА, потушен, ожидается буксировка, сообщил Фонд гуманитарной помощи "Права и свободы человека" (IHH).
Судно Conscience в составе "Флотилии свободы", занимающейся доставкой гуманитарной помощи в сектор Газа, подало в ночь на пятницу сигнал бедствия у берегов Мальты после предполагаемой атаки БПЛА, сообщила ранее пресс-атташе флотилии Ясемин Аджар. По ее словам, на судне находились 30 правозащитников из разных стран.
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Фонд, участвующий в сборе гумпомощи и организации рейсов флотилии, информировал в пресс-релизе, что дроны с бомбами нанесли два удара по носовой части судна, после чего начался пожар, судно начало тонуть.
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"Пожар удалось с трудом потушить, в результате никто не пострадал. Судно запросило помощь у стран бассейна Средиземного моря, ожидается буксировка судна к берегу", - заявили в IHH.
В фонде отметили, что подобная атака Израилем судна в двух тысячах километров от его берегов демонстрирует "агрессивный характер Тель-Авива и угрозу для всего мира". При этом фонд сообщает, что в момент атаки на судне были шестеро активистов и 12 членов экипажа.
Экипаж судна, подавшего сигнал бедствия у берегов Мальты, находится в безопасности, судно находится под наблюдением компетентных органов, сообщило ранее правительство Мальты.
В четверг минздрав сектора Газа обратился с призывом к медицинским, гуманитарным организациям и активистам во всем мире провести недельную акцию в поддержку палестинских детей в зоне конфликта, в том числе направить в сектор медицинские бригады и добиваться возобновления поставок лекарств и медсредств.
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По последним данным минздрава, с 18 марта, когда Израиль возобновил обстрелы, в Газе погибли более 2,3 тысячи человек, пострадали более 6 тысяч.
В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников.
Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в сектор для грузовиков с гуманитарнойпомощью.