Правительство Мальты раскрыло подробности о судне, подавшем сигнал бедствия
Правительство Мальты: экипаж судна, подавшего сигнал бедствия, в безопасности
© СоцсетиПожар на судне из состава "Флотилии свободы". Кадр видео
© Соцсети
Пожар на судне из состава "Флотилии свободы". Кадр видео
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Экипаж судна, подавшего сигнал бедствия у берегов Мальты, находится в безопасности, судно находится под наблюдением компетентных органов, говорится в пресс-релизе правительства Мальты.
Согласно заявлению, в 01.20 мск в пятницу мальтийская служба движения судов получила сигнал бедствия от пассажирского судна "Conscience", сообщалось о пожаре в носовой части судна, которое находилось за пределами территориальных вод Мальты. Отмечается, что на борту находились 12 членов экипажа и четыре гражданских пассажира. Экипаж сообщил, что пожар не был под контролем и запросил немедленную помощь. Находившееся по близости буксирное судно, оснащенное противопожарным оборудованием, прибыл на место, к 02.28 мск пожар удалось взять под контроль. Для оказания дальнейшей помощи было направлено патрульное судно Вооруженных сил Мальты.
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"К 02.13 (03.13 мск - ред.) было подтверждено, что все члены экипажа были в безопасности, однако они отказались подняться на борт буксира... К 03.45 (04.45 мск - ред.) судно и его экипаж были в безопасности. Судно остается за пределами территориальных вод и находится под наблюдением компетентных органов", - говорится в релизе.
Ранее телеканал CNN передавал, что судно в составе "Флотилии свободы", занимающейся доставкой гуманитарной помощи в сектор Газа, подало сигнал бедствия у берегов Мальты и тонет в результате предполагаемой атаки БПЛА.