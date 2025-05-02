https://ria.ru/20250502/sudno-2014658886.html

Правительство Мальты раскрыло подробности о судне, подавшем сигнал бедствия

Правительство Мальты раскрыло подробности о судне, подавшем сигнал бедствия - РИА Новости, 02.05.2025

Правительство Мальты раскрыло подробности о судне, подавшем сигнал бедствия

Экипаж судна, подавшего сигнал бедствия у берегов Мальты, находится в безопасности, судно находится под наблюдением компетентных органов, говорится в... РИА Новости, 02.05.2025

2025-05-02T10:41:00+03:00

2025-05-02T10:41:00+03:00

2025-05-02T11:25:00+03:00

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Экипаж судна, подавшего сигнал бедствия у берегов Мальты, находится в безопасности, судно находится под наблюдением компетентных органов, говорится в пресс-релизе правительства Мальты.Согласно заявлению, в 01.20 мск в пятницу мальтийская служба движения судов получила сигнал бедствия от пассажирского судна "Conscience", сообщалось о пожаре в носовой части судна, которое находилось за пределами территориальных вод Мальты. Отмечается, что на борту находились 12 членов экипажа и четыре гражданских пассажира. Экипаж сообщил, что пожар не был под контролем и запросил немедленную помощь. Находившееся по близости буксирное судно, оснащенное противопожарным оборудованием, прибыл на место, к 02.28 мск пожар удалось взять под контроль. Для оказания дальнейшей помощи было направлено патрульное судно Вооруженных сил Мальты."К 02.13 (03.13 мск - ред.) было подтверждено, что все члены экипажа были в безопасности, однако они отказались подняться на борт буксира... К 03.45 (04.45 мск - ред.) судно и его экипаж были в безопасности. Судно остается за пределами территориальных вод и находится под наблюдением компетентных органов", - говорится в релизе.Ранее телеканал CNN передавал, что судно в составе "Флотилии свободы", занимающейся доставкой гуманитарной помощи в сектор Газа, подало сигнал бедствия у берегов Мальты и тонет в результате предполагаемой атаки БПЛА.

https://ria.ru/20250128/patrushev-1995963404.html

https://ria.ru/20250430/izrail-2014429717.html

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мальта, в мире, флотилия свободы