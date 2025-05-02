Рейтинг@Mail.ru
Правительство Мальты раскрыло подробности о судне, подавшем сигнал бедствия - РИА Новости, 02.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:41 02.05.2025 (обновлено: 11:25 02.05.2025)
https://ria.ru/20250502/sudno-2014658886.html
Правительство Мальты раскрыло подробности о судне, подавшем сигнал бедствия
Правительство Мальты раскрыло подробности о судне, подавшем сигнал бедствия - РИА Новости, 02.05.2025
Правительство Мальты раскрыло подробности о судне, подавшем сигнал бедствия
Экипаж судна, подавшего сигнал бедствия у берегов Мальты, находится в безопасности, судно находится под наблюдением компетентных органов, говорится в... РИА Новости, 02.05.2025
2025-05-02T10:41:00+03:00
2025-05-02T11:25:00+03:00
мальта
в мире
флотилия свободы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/02/2014654831_0:171:909:682_1920x0_80_0_0_154cf1bc08df712d207fa1ed9876a1ba.jpg
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Экипаж судна, подавшего сигнал бедствия у берегов Мальты, находится в безопасности, судно находится под наблюдением компетентных органов, говорится в пресс-релизе правительства Мальты.Согласно заявлению, в 01.20 мск в пятницу мальтийская служба движения судов получила сигнал бедствия от пассажирского судна "Conscience", сообщалось о пожаре в носовой части судна, которое находилось за пределами территориальных вод Мальты. Отмечается, что на борту находились 12 членов экипажа и четыре гражданских пассажира. Экипаж сообщил, что пожар не был под контролем и запросил немедленную помощь. Находившееся по близости буксирное судно, оснащенное противопожарным оборудованием, прибыл на место, к 02.28 мск пожар удалось взять под контроль. Для оказания дальнейшей помощи было направлено патрульное судно Вооруженных сил Мальты."К 02.13 (03.13 мск - ред.) было подтверждено, что все члены экипажа были в безопасности, однако они отказались подняться на борт буксира... К 03.45 (04.45 мск - ред.) судно и его экипаж были в безопасности. Судно остается за пределами территориальных вод и находится под наблюдением компетентных органов", - говорится в релизе.Ранее телеканал CNN передавал, что судно в составе "Флотилии свободы", занимающейся доставкой гуманитарной помощи в сектор Газа, подало сигнал бедствия у берегов Мальты и тонет в результате предполагаемой атаки БПЛА.
https://ria.ru/20250128/patrushev-1995963404.html
https://ria.ru/20250430/izrail-2014429717.html
мальта
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/02/2014654831_0:86:909:768_1920x0_80_0_0_851f087706971ee76c05ced9594a3678.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
мальта, в мире, флотилия свободы
Мальта, В мире, Флотилия Свободы
Правительство Мальты раскрыло подробности о судне, подавшем сигнал бедствия

Правительство Мальты: экипаж судна, подавшего сигнал бедствия, в безопасности

© СоцсетиПожар на судне из состава "Флотилии свободы". Кадр видео
Пожар на судне из состава Флотилии свободы. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
© Соцсети
Пожар на судне из состава "Флотилии свободы". Кадр видео
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Экипаж судна, подавшего сигнал бедствия у берегов Мальты, находится в безопасности, судно находится под наблюдением компетентных органов, говорится в пресс-релизе правительства Мальты.
Согласно заявлению, в 01.20 мск в пятницу мальтийская служба движения судов получила сигнал бедствия от пассажирского судна "Conscience", сообщалось о пожаре в носовой части судна, которое находилось за пределами территориальных вод Мальты. Отмечается, что на борту находились 12 членов экипажа и четыре гражданских пассажира. Экипаж сообщил, что пожар не был под контролем и запросил немедленную помощь. Находившееся по близости буксирное судно, оснащенное противопожарным оборудованием, прибыл на место, к 02.28 мск пожар удалось взять под контроль. Для оказания дальнейшей помощи было направлено патрульное судно Вооруженных сил Мальты.
Момент крушения российского судна Ursa Major. Кадр видео очевидца - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
Патрушев прокомментировал крушение судна "Урса-Майор"
28 января, 17:22
"К 02.13 (03.13 мск - ред.) было подтверждено, что все члены экипажа были в безопасности, однако они отказались подняться на борт буксира... К 03.45 (04.45 мск - ред.) судно и его экипаж были в безопасности. Судно остается за пределами территориальных вод и находится под наблюдением компетентных органов", - говорится в релизе.
Ранее телеканал CNN передавал, что судно в составе "Флотилии свободы", занимающейся доставкой гуманитарной помощи в сектор Газа, подало сигнал бедствия у берегов Мальты и тонет в результате предполагаемой атаки БПЛА.
Мужчина сидит на обломках в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
СМИ сообщили о планах Израиля возобновить поставки гумпомощи в Газу
30 апреля, 17:18
 
МальтаВ миреФлотилия Свободы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала