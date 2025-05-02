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Автор хита из фильма "Бестолковые" погибла при пожаре в США

Автор хита из фильма "Бестолковые" погибла при пожаре в США - РИА Новости, 02.05.2025

Автор хита из фильма "Бестолковые" погибла при пожаре в США

Американская певица и автор песен Джилл Собьюл, написавшая сатирический гимн Supermodel из саундтрека к фильму "Бестолковые", погибла во время пожара в... РИА Новости, 02.05.2025

2025-05-02T06:31:00+03:00

2025-05-02T06:31:00+03:00

2025-05-02T09:13:00+03:00

культура

миннеаполис

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Американская певица и автор песен Джилл Собьюл, написавшая сатирический гимн Supermodel из саундтрека к фильму "Бестолковые", погибла во время пожара в пригороде Миннеаполиса в возрасте 66 лет, сообщил менеджер исполнительницы Джон Портер. Полиция пригорода Вудбери была вызвана в рано утром в четверг по сообщению о пожаре. Прибывшие на место сотрудники обнаружили, что дом полностью охвачен пламенем. Внутри находилась погибшая женщина, которая была опознана как Собьюл. "Джилл Собьюл была силой природы и защитницей прав человека, чья музыка вплетена в нашу культуру. Я надеюсь, что ее музыка, память и наследие будут жить и вдохновлять других", - заявил менеджер певицы местному изданию Star Tribune. Собьюл также известна по синглу 1995 года I Kissed a Girl, которая входила в хит-парад Billboard Top 20.

миннеаполис

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миннеаполис