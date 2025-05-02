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Автор хита из фильма "Бестолковые" погибла при пожаре в США
Автор хита из фильма "Бестолковые" погибла при пожаре в США - РИА Новости, 02.05.2025
Автор хита из фильма "Бестолковые" погибла при пожаре в США
Американская певица и автор песен Джилл Собьюл, написавшая сатирический гимн Supermodel из саундтрека к фильму "Бестолковые", погибла во время пожара в... РИА Новости, 02.05.2025
2025-05-02T06:31:00+03:00
2025-05-02T06:31:00+03:00
2025-05-02T09:13:00+03:00
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Американская певица и автор песен Джилл Собьюл, написавшая сатирический гимн Supermodel из саундтрека к фильму "Бестолковые", погибла во время пожара в пригороде Миннеаполиса в возрасте 66 лет, сообщил менеджер исполнительницы Джон Портер. Полиция пригорода Вудбери была вызвана в рано утром в четверг по сообщению о пожаре. Прибывшие на место сотрудники обнаружили, что дом полностью охвачен пламенем. Внутри находилась погибшая женщина, которая была опознана как Собьюл. "Джилл Собьюл была силой природы и защитницей прав человека, чья музыка вплетена в нашу культуру. Я надеюсь, что ее музыка, память и наследие будут жить и вдохновлять других", - заявил менеджер певицы местному изданию Star Tribune. Собьюл также известна по синглу 1995 года I Kissed a Girl, которая входила в хит-парад Billboard Top 20.
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миннеаполис
Автор хита из фильма "Бестолковые" погибла при пожаре в США
Автор хита из фильма "Бестолковые" Джилл Собьюл погибла при пожаре в США
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Американская певица и автор песен Джилл Собьюл, написавшая сатирический гимн Supermodel из саундтрека к фильму "Бестолковые", погибла во время пожара в пригороде Миннеаполиса в возрасте 66 лет, сообщил менеджер исполнительницы Джон Портер.
Полиция пригорода Вудбери была вызвана в рано утром в четверг по сообщению о пожаре. Прибывшие на место сотрудники обнаружили, что дом полностью охвачен пламенем. Внутри находилась погибшая женщина, которая была опознана как Собьюл.
"Джилл Собьюл была силой природы и защитницей прав человека, чья музыка вплетена в нашу культуру. Я надеюсь, что ее музыка, память и наследие будут жить и вдохновлять других", - заявил менеджер певицы местному изданию Star Tribune.
Собьюл также известна по синглу 1995 года I Kissed a Girl, которая входила в хит-парад Billboard Top 20.