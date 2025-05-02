https://ria.ru/20250502/spetsoperatsiya-2014704559.html

Спецоперация, 2 мая: ВСУ за неделю потеряли почти десять тысяч военных

Спецоперация, 2 мая: ВСУ за неделю потеряли почти десять тысяч военных - РИА Новости, 02.05.2025

Спецоперация, 2 мая: ВСУ за неделю потеряли почти десять тысяч военных

Вооруженные силы Украины за неделю в ходе боев на разных направлениях специальной военной операции потеряли до 9740 военнослужащих, следует из сводки Минобороны РИА Новости, 02.05.2025

2025-05-02T18:57:00+03:00

2025-05-02T18:57:00+03:00

2025-05-02T18:57:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Вооруженные силы Украины за неделю в ходе боев на разных направлениях специальной военной операции потеряли до 9740 военнослужащих, следует из сводки Минобороны РФ. По данным МО РФ, суммарные потери ВСУ за неделю по сводкам всех группировок войск достигли 9740 военнослужащих. За неделю Вооруженные силы России освободили Горналь в Курской области, а также два села в Харьковской области и одно в ДНР, сообщило Минобороны РФ. ВКС России на неделе сбили самолет Су-27 воздушных сил Украины, информирует военное ведомство. ООН высказалась по военнопленным Комитет ООН против пыток выразил обеспокоенность сообщениями на Украине о пытках и жестоком обращении, угрозах и унижениях в отношении военнопленных ВС РФ, говорится в документе с выводами членов комитета после изучения ситуации на Украине. "Комитет... выразил обеспокоенность в связи с сообщениями, содержащими утверждения о пытках и жестоком обращении, угрозах, унижениях и других нарушениях в отношении российских военнопленных, которые, как утверждается, были совершены украинскими вооруженными силами и военной полицией, а также неадекватная регистрация и отчетность об их видимых повреждениях, полученных в результате пыток или жестокого обращения, среди прочих проблем", - сказано в документе. В ООН подчеркнули, что запрещение пыток не допускает отступлений - никакие исключительные обстоятельства не могут служить оправданием пыток. Ранее в октябре УВКПЧ ООН опубликовало периодический доклад о ситуации на Украине, охвативший период с 1 июня по 31 августа 2024 года. В нем говорилось, что более половины из 205 опрошенных ООН российских военнопленных на Украине подвергались пыткам. По данным УВКПЧ, основные методы пыток и жестокого обращения включали жестокие избиения, в том числе целенаправленные удары по коленям и суставам, угрозы смертью или физическим насилием, а также поражение электрическим током. Нидерланды заявили об обучении украинских пилотов Европа снова подтвердила свое нежелание способствовать мирному урегулированию украинского конфликта - в Нидерландах завершилось длившееся три месяца обучение 26 украинских военнослужащих управлению истребителями F-16, сообщили в минобороны королевства. Уточняется, что в течение трех месяцев 26 украинских военнослужащих проходили подготовку в Нидерландах, чтобы стать командирами экипажей F-16. Военно-воздушные силы (Нидерландов - ред.) оказывали содействие этому, в том числе предоставляя учебные классы, спальные места и самолеты. По информации министерства, ни у кого из обучаемых украинцев не было реального опыта управления F-16. В октябре министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс сообщал, что Гаага поставила Киеву первую партию истребителей F-16 из 24 обещанных. Нидерланды также поставили 18 таких истребителей в учебный центр для подготовки пилотов, в том числе украинских, в Румынии. ЕС не хочет участвовать в мирном урегулировании Евросоюз на имеет планов на роль посредника в мирном урегулировании конфликта на Украине в случае отказа США от этой роли, напротив, в Брюсселе хотят и дальше оказывать военную поддержку Киеву, заявил официальный представитель европейской внешнеполитической службы Анвар аль-Ануни. По словам европейского представителя, дипломатические усилия ЕС направлены на то, чтобы "поддерживать право Украины на самооборону".

https://ria.ru/20250502/zelenskiy-2014687068.html

https://ria.ru/20250502/spetsoperatsiya-2014666338.html

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украина, россия, нидерланды, оон, вооруженные силы украины, евросоюз