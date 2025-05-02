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ВС России уничтожили в Черном море быстроходный катер производства США - РИА Новости, 02.05.2025
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12:12 02.05.2025 (обновлено: 12:42 02.05.2025)
https://ria.ru/20250502/spetsoperatsiya-2014665549.html
ВС России уничтожили в Черном море быстроходный катер производства США
ВС России уничтожили в Черном море быстроходный катер производства США - РИА Новости, 02.05.2025
ВС России уничтожили в Черном море быстроходный катер производства США
Морская авиация Черноморского флота уничтожила на прошедшей неделе быстроходный катер Willard американского производства в Чёрном море, сообщили в сводке... РИА Новости, 02.05.2025
2025-05-02T12:12:00+03:00
2025-05-02T12:42:00+03:00
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Морская авиация Черноморского флота уничтожила на прошедшей неделе быстроходный катер Willard американского производства в Чёрном море, сообщили в сводке Минобороны РФ."Морской авиацией Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожены быстроходный катер Willard производства США и три безэкипажных катера, один катер поврежден", - говорится в сводке российского ведомства за период с 26 апреля по 2 мая.Кроме того, за это время Воздушно-космические силы России сбили самолет Су-27 воздушных сил Украины."За неделю средствами противовоздушной обороны сбиты 36 управляемых авиационных бомб JDAM и пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, две переоборудованные для поражения наземных целей зенитные управляемые ракеты С-200, а также 1306 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - добавили в Минобороны РФ.
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россия, черное море, сша, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, су-27, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Черное море, США, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Су-27, Безопасность
ВС России уничтожили в Черном море быстроходный катер производства США

МО: ВС РФ за неделю уничтожили в Черном море американский катер Willard и 3 БЭК

© Фото : Минобороны РоссииИстребители Черноморского флота уничтожили безэкипажные катера ВСУ в Черном море
Истребители Черноморского флота уничтожили безэкипажные катера ВСУ в Черном море - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
© Фото : Минобороны России
Истребители Черноморского флота уничтожили безэкипажные катера ВСУ в Черном море. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Морская авиация Черноморского флота уничтожила на прошедшей неделе быстроходный катер Willard американского производства в Чёрном море, сообщили в сводке Минобороны РФ.
"Морской авиацией Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожены быстроходный катер Willard производства США и три безэкипажных катера, один катер поврежден", - говорится в сводке российского ведомства за период с 26 апреля по 2 мая.
Кроме того, за это время Воздушно-космические силы России сбили самолет Су-27 воздушных сил Украины.
"За неделю средствами противовоздушной обороны сбиты 36 управляемых авиационных бомб JDAM и пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, две переоборудованные для поражения наземных целей зенитные управляемые ракеты С-200, а также 1306 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - добавили в Минобороны РФ.
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