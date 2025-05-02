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ВС России уничтожили в Черном море быстроходный катер производства США

ВС России уничтожили в Черном море быстроходный катер производства США - РИА Новости, 02.05.2025

ВС России уничтожили в Черном море быстроходный катер производства США

Морская авиация Черноморского флота уничтожила на прошедшей неделе быстроходный катер Willard американского производства в Чёрном море, сообщили в сводке... РИА Новости, 02.05.2025

2025-05-02T12:12:00+03:00

2025-05-02T12:12:00+03:00

2025-05-02T12:42:00+03:00

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Морская авиация Черноморского флота уничтожила на прошедшей неделе быстроходный катер Willard американского производства в Чёрном море, сообщили в сводке Минобороны РФ."Морской авиацией Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожены быстроходный катер Willard производства США и три безэкипажных катера, один катер поврежден", - говорится в сводке российского ведомства за период с 26 апреля по 2 мая.Кроме того, за это время Воздушно-космические силы России сбили самолет Су-27 воздушных сил Украины."За неделю средствами противовоздушной обороны сбиты 36 управляемых авиационных бомб JDAM и пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, две переоборудованные для поражения наземных целей зенитные управляемые ракеты С-200, а также 1306 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - добавили в Минобороны РФ.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, черное море, сша, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, су-27, безопасность