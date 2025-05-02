https://ria.ru/20250502/spetsoperatsiya-2014639473.html
Опубликованы кадры уничтожения техники ВСУ операторами дронов "Центра"
Опубликованы кадры уничтожения техники ВСУ операторами дронов "Центра" - РИА Новости, 02.05.2025
Опубликованы кадры уничтожения техники ВСУ операторами дронов "Центра"
Минобороны РФ продемонстрировало кадры ювелирной работы операторов соединения специального назначения в составе группировки "Центр" по уничижению украинской... РИА Новости, 02.05.2025
2025-05-02T05:06:00+03:00
2025-05-02T05:06:00+03:00
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Минобороны РФ продемонстрировало кадры ювелирной работы операторов соединения специального назначения в составе группировки "Центр" по уничижению украинской техники дронами на оптоволокне под Красноармейском в ДНР. На кадрах видно уничтожение различной техники ВСУ с помощью дронов на оптоволоконной связи. "Особое преимущество оптоволоконных дронов - их способность маневрировать в сложных условиях без потери сигнала. Это позволяет операторам атаковать цели, скрытые в лесных массивах или городских развалинах, куда обычные БПЛА на радиосвязи проникнуть не могут. Операторы с ювелирной точностью направляют свои дроны в мельчайшие уязвимости вражеских укреплений - аппараты буквально "прошивают" защитные сети через узкие разрывы в полотне и технические люки бронированной техники", - говорится в сообщении военного ведомства. МО РФ уточняет, что с одинаковой эффективностью поражаются как статичные объекты, такие как САУ 2С1, гаубицы М101, тяжелые САУ "Паладин", станции РЭБ и укрепленные блиндажи ВСУ, так и движущаяся техника - грузовики с боеприпасами и пикапы с личным составом противника. "Уничтоженные огневые точки, подавленные узлы связи и выведенная из строя техника ВСУ создают благоприятные условия для продвижения штурмовых групп", - добавили в оборонном ведомстве. Отмечается, что оптоволоконные дроны стали незаменимым инструментом в современных боевых условиях, сочетая точность, скрытность и возможность поражать цели там, где ставшие уже традиционными средства малоэффективны.
https://ria.ru/20250502/spetsoperatsiya-2014639328.html
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технологии, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Технологии, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины
Опубликованы кадры уничтожения техники ВСУ операторами дронов "Центра"
Минобороны показало кадры уничтожения техники ВСУ операторами дронов "Центра"