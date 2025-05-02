https://ria.ru/20250502/spetsoperatsiya-2014639473.html

Опубликованы кадры уничтожения техники ВСУ операторами дронов "Центра"

Опубликованы кадры уничтожения техники ВСУ операторами дронов "Центра" - РИА Новости, 02.05.2025

Опубликованы кадры уничтожения техники ВСУ операторами дронов "Центра"

Минобороны РФ продемонстрировало кадры ювелирной работы операторов соединения специального назначения в составе группировки "Центр" по уничижению украинской... РИА Новости, 02.05.2025

2025-05-02T05:06:00+03:00

2025-05-02T05:06:00+03:00

2025-05-02T05:09:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Минобороны РФ продемонстрировало кадры ювелирной работы операторов соединения специального назначения в составе группировки "Центр" по уничижению украинской техники дронами на оптоволокне под Красноармейском в ДНР. На кадрах видно уничтожение различной техники ВСУ с помощью дронов на оптоволоконной связи. "Особое преимущество оптоволоконных дронов - их способность маневрировать в сложных условиях без потери сигнала. Это позволяет операторам атаковать цели, скрытые в лесных массивах или городских развалинах, куда обычные БПЛА на радиосвязи проникнуть не могут. Операторы с ювелирной точностью направляют свои дроны в мельчайшие уязвимости вражеских укреплений - аппараты буквально "прошивают" защитные сети через узкие разрывы в полотне и технические люки бронированной техники", - говорится в сообщении военного ведомства. МО РФ уточняет, что с одинаковой эффективностью поражаются как статичные объекты, такие как САУ 2С1, гаубицы М101, тяжелые САУ "Паладин", станции РЭБ и укрепленные блиндажи ВСУ, так и движущаяся техника - грузовики с боеприпасами и пикапы с личным составом противника. "Уничтоженные огневые точки, подавленные узлы связи и выведенная из строя техника ВСУ создают благоприятные условия для продвижения штурмовых групп", - добавили в оборонном ведомстве. Отмечается, что оптоволоконные дроны стали незаменимым инструментом в современных боевых условиях, сочетая точность, скрытность и возможность поражать цели там, где ставшие уже традиционными средства малоэффективны.

https://ria.ru/20250502/spetsoperatsiya-2014639328.html

https://ria.ru/20250501/ukraina-2014548995.html

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технологии, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины