Рейтинг@Mail.ru
Опубликованы кадры уничтожения техники ВСУ операторами дронов "Центра" - РИА Новости, 02.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:06 02.05.2025 (обновлено: 05:09 02.05.2025)
https://ria.ru/20250502/spetsoperatsiya-2014639473.html
Опубликованы кадры уничтожения техники ВСУ операторами дронов "Центра"
Опубликованы кадры уничтожения техники ВСУ операторами дронов "Центра" - РИА Новости, 02.05.2025
Опубликованы кадры уничтожения техники ВСУ операторами дронов "Центра"
Минобороны РФ продемонстрировало кадры ювелирной работы операторов соединения специального назначения в составе группировки "Центр" по уничижению украинской... РИА Новости, 02.05.2025
2025-05-02T05:06:00+03:00
2025-05-02T05:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
технологии
донецкая народная республика
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004099757_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5edf7c9dd91d43b794bd297f73ea47cd.jpg
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Минобороны РФ продемонстрировало кадры ювелирной работы операторов соединения специального назначения в составе группировки "Центр" по уничижению украинской техники дронами на оптоволокне под Красноармейском в ДНР. На кадрах видно уничтожение различной техники ВСУ с помощью дронов на оптоволоконной связи. "Особое преимущество оптоволоконных дронов - их способность маневрировать в сложных условиях без потери сигнала. Это позволяет операторам атаковать цели, скрытые в лесных массивах или городских развалинах, куда обычные БПЛА на радиосвязи проникнуть не могут. Операторы с ювелирной точностью направляют свои дроны в мельчайшие уязвимости вражеских укреплений - аппараты буквально "прошивают" защитные сети через узкие разрывы в полотне и технические люки бронированной техники", - говорится в сообщении военного ведомства. МО РФ уточняет, что с одинаковой эффективностью поражаются как статичные объекты, такие как САУ 2С1, гаубицы М101, тяжелые САУ "Паладин", станции РЭБ и укрепленные блиндажи ВСУ, так и движущаяся техника - грузовики с боеприпасами и пикапы с личным составом противника. "Уничтоженные огневые точки, подавленные узлы связи и выведенная из строя техника ВСУ создают благоприятные условия для продвижения штурмовых групп", - добавили в оборонном ведомстве. Отмечается, что оптоволоконные дроны стали незаменимым инструментом в современных боевых условиях, сочетая точность, скрытность и возможность поражать цели там, где ставшие уже традиционными средства малоэффективны.
https://ria.ru/20250502/spetsoperatsiya-2014639328.html
https://ria.ru/20250501/ukraina-2014548995.html
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004099757_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_7043b35f42c4f1e7647d2e2c5965e6a0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Технологии, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины
Опубликованы кадры уничтожения техники ВСУ операторами дронов "Центра"

Минобороны показало кадры уничтожения техники ВСУ операторами дронов "Центра"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Минобороны РФ продемонстрировало кадры ювелирной работы операторов соединения специального назначения в составе группировки "Центр" по уничижению украинской техники дронами на оптоволокне под Красноармейском в ДНР.
На кадрах видно уничтожение различной техники ВСУ с помощью дронов на оптоволоконной связи.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
Расчеты БПЛА "Запада" уничтожили технику ВСУ в Харьковской области
05:04
"Особое преимущество оптоволоконных дронов - их способность маневрировать в сложных условиях без потери сигнала. Это позволяет операторам атаковать цели, скрытые в лесных массивах или городских развалинах, куда обычные БПЛА на радиосвязи проникнуть не могут. Операторы с ювелирной точностью направляют свои дроны в мельчайшие уязвимости вражеских укреплений - аппараты буквально "прошивают" защитные сети через узкие разрывы в полотне и технические люки бронированной техники", - говорится в сообщении военного ведомства.
МО РФ уточняет, что с одинаковой эффективностью поражаются как статичные объекты, такие как САУ 2С1, гаубицы М101, тяжелые САУ "Паладин", станции РЭБ и укрепленные блиндажи ВСУ, так и движущаяся техника - грузовики с боеприпасами и пикапы с личным составом противника.
"Уничтоженные огневые точки, подавленные узлы связи и выведенная из строя техника ВСУ создают благоприятные условия для продвижения штурмовых групп", - добавили в оборонном ведомстве.
Отмечается, что оптоволоконные дроны стали незаменимым инструментом в современных боевых условиях, сочетая точность, скрытность и возможность поражать цели там, где ставшие уже традиционными средства малоэффективны.
Военнослужащий мотострелковых подразделений ВС России на боевой позиции в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
Группировка "Север" уничтожила отряд диверсантов ВСУ на границе с Украиной
Вчера, 09:50
 
Специальная военная операция на УкраинеТехнологииДонецкая Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала