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Расчеты БПЛА "Запада" уничтожили технику ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 02.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
05:04 02.05.2025 (обновлено: 09:31 02.05.2025)
https://ria.ru/20250502/spetsoperatsiya-2014639328.html
Расчеты БПЛА "Запада" уничтожили технику ВСУ в Харьковской области
Расчеты БПЛА "Запада" уничтожили технику ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 02.05.2025
Расчеты БПЛА "Запада" уничтожили технику ВСУ в Харьковской области
Операторы боевых БПЛА штурмового подразделения группировки войск "Запад" уничтожили бронетехнику и живую силу ВСУ на пути подвоза боеприпасов в Харьковской... РИА Новости, 02.05.2025
2025-05-02T05:04:00+03:00
2025-05-02T09:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
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харьковская область
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ЛУГАНСК, 2 мая — РИА Новости. Операторы боевых БПЛА штурмового подразделения группировки войск "Запад" уничтожили бронетехнику и живую силу ВСУ на пути подвоза боеприпасов в Харьковской области, рассказали в Минобороны."Операторы боевых беспилотных летательных аппаратов штурмового отряда группировки войск "Запад", действующие на линии боевого соприкосновения в Харьковской области, уничтожили бронетехнику и живую силу ВСУ", — сообщили в ведомстве.При этом операторы разведывательных дронов выявили пути подвоза боеприпасов и личного состава ВСУ. "Подготовив беспилотник к вылету, операторы установили взрывное заграждение на пути следования бронетехники. Объективный контроль с беспилотника-разведчика подтвердил уничтожение вражеской бронемашины", — уточнили в министерстве.В командовании отряда пояснили, что применение данных беспилотников позволило существенно сократить перемещение подразделений ВСУ в зоне ответственности отряда, а также помогает штурмовым группам продвигаться вперед, закрепляясь на местности.
https://ria.ru/20250501/vsu-2014564891.html
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россия, харьковская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Харьковская область, Вооруженные силы Украины
Расчеты БПЛА "Запада" уничтожили технику ВСУ в Харьковской области

Минобороны: расчеты БПЛА "Запада" уничтожили технику ВСУ в Харьковской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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ЛУГАНСК, 2 мая — РИА Новости. Операторы боевых БПЛА штурмового подразделения группировки войск "Запад" уничтожили бронетехнику и живую силу ВСУ на пути подвоза боеприпасов в Харьковской области, рассказали в Минобороны.
"Операторы боевых беспилотных летательных аппаратов штурмового отряда группировки войск "Запад", действующие на линии боевого соприкосновения в Харьковской области, уничтожили бронетехнику и живую силу ВСУ", — сообщили в ведомстве.
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ВС России уничтожили роботизированные платформы ВСУ в зоне СВО
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При этом операторы разведывательных дронов выявили пути подвоза боеприпасов и личного состава ВСУ.
«
"Подготовив беспилотник к вылету, операторы установили взрывное заграждение на пути следования бронетехники. Объективный контроль с беспилотника-разведчика подтвердил уничтожение вражеской бронемашины", — уточнили в министерстве.
В командовании отряда пояснили, что применение данных беспилотников позволило существенно сократить перемещение подразделений ВСУ в зоне ответственности отряда, а также помогает штурмовым группам продвигаться вперед, закрепляясь на местности.
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