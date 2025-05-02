https://ria.ru/20250502/spetsoperatsiya-2014639328.html

Расчеты БПЛА "Запада" уничтожили технику ВСУ в Харьковской области

Расчеты БПЛА "Запада" уничтожили технику ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 02.05.2025

Расчеты БПЛА "Запада" уничтожили технику ВСУ в Харьковской области

Операторы боевых БПЛА штурмового подразделения группировки войск "Запад" уничтожили бронетехнику и живую силу ВСУ на пути подвоза боеприпасов в Харьковской... РИА Новости, 02.05.2025

2025-05-02T05:04:00+03:00

2025-05-02T05:04:00+03:00

2025-05-02T09:31:00+03:00

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ЛУГАНСК, 2 мая — РИА Новости. Операторы боевых БПЛА штурмового подразделения группировки войск "Запад" уничтожили бронетехнику и живую силу ВСУ на пути подвоза боеприпасов в Харьковской области, рассказали в Минобороны."Операторы боевых беспилотных летательных аппаратов штурмового отряда группировки войск "Запад", действующие на линии боевого соприкосновения в Харьковской области, уничтожили бронетехнику и живую силу ВСУ", — сообщили в ведомстве.При этом операторы разведывательных дронов выявили пути подвоза боеприпасов и личного состава ВСУ. "Подготовив беспилотник к вылету, операторы установили взрывное заграждение на пути следования бронетехники. Объективный контроль с беспилотника-разведчика подтвердил уничтожение вражеской бронемашины", — уточнили в министерстве.В командовании отряда пояснили, что применение данных беспилотников позволило существенно сократить перемещение подразделений ВСУ в зоне ответственности отряда, а также помогает штурмовым группам продвигаться вперед, закрепляясь на местности.

https://ria.ru/20250501/vsu-2014564891.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, харьковская область, вооруженные силы украины