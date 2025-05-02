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В Москве откроют четыре волонтерских центра "Доброе место"
В Москве откроют четыре волонтерских центра "Доброе место" - РИА Новости, 02.05.2025
В Москве откроют четыре волонтерских центра "Доброе место"
Четыре волонтерских центра "Доброе место" планируют открыть в Москве, сейчас они работают в восьми округах, сообщает мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 02.05.2025
2025-05-02T13:32:00+03:00
2025-05-02T13:32:00+03:00
2025-05-02T13:32:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
москва
сергей собянин
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общество
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Четыре волонтерских центра "Доброе место" планируют открыть в Москве, сейчас они работают в восьми округах, сообщает мэр Москвы Сергей Собянин. "С 2014 года в столице действует крупнейший в своей сфере центр страны - "Мосволонтёр". Только на сайте mosvolonter.ru зарегистрировано свыше 285 тысяч человек. В городе открыты волонтёрские окружные центры "Доброе место" - пространства для встреч, мастер-классов и обучения. Сейчас они работают в 8 округах, в планах - открыть ещё 4 центра", - написал он в Telegram-канале. Собянин уточнил, что волонтёры участвуют в десятках направлений - от помощи животным до участия в проведении городских событий. Среди основных направлений: патриотическое - больше 70 тысяч участников за 5 лет, социальное - гуманитарная помощь, работа с фондами, помощь пожилым, событийное - 850+ мероприятий в 2024 году. Также спортивное - 280+ мероприятий в прошлом году, поддержка городских забегов и зооволонтёрство - помощь приютам, выезды каждые выходные, сбор корма и медикаментов. "В 2025 году создан Международный волонтёрский корпус 80-летия Победы - заявки подали уже больше 13 тысяч человек. Волонтёры столицы примут участие в памятных акциях в мае и июне, включая "Линию памяти" и "Вахту памяти", - добавил Собянин.
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москва, сергей собянин, мосволонтер, общество, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Москва, Сергей Собянин, Мосволонтер, Общество, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Москве откроют четыре волонтерских центра "Доброе место"
Собянин: четыре волонтерских центра "Доброе место" планируют открыть в Москве