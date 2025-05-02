https://ria.ru/20250502/siriya-2014629466.html

Власти Сирии и друзы договорились о разоружении

Власти Сирии и друзы договорились о разоружении - РИА Новости, 02.05.2025

Власти Сирии и друзы договорились о разоружении

Сирийское правительство и друзские старейшины города Джарамана в пригороде Дамаска достигли соглашения о немедленной передаче властям тяжелого вооружения и... РИА Новости, 02.05.2025

2025-05-02T00:10:00+03:00

2025-05-02T00:10:00+03:00

2025-05-02T00:10:00+03:00

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БЕЙРУТ, 2 мая - РИА Новости. Сирийское правительство и друзские старейшины города Джарамана в пригороде Дамаска достигли соглашения о немедленной передаче властям тяжелого вооружения и нормализации ситуации, заявил глава управления безопасности провинции Риф-Дамаск Хусам Ат-Тахан. Во вторник столкновения вспыхнули в соседнем с Сахнаей городе Джарамана, где друзские отряды не дали вооруженным неправительственным отрядам заехать в город. Официальные власти со своей стороны заявили, что силы безопасности не являлись стороной вооруженного конфликта и были направлены на усиление и наведение порядка. Во вторник вечером сирийское правительство и старейшины города Джарамана в пригороде Дамаска достигли соглашения об усилении безопасности в городе и привлечении к ответственности виновных в недавних событиях, которые спровоцировали боестолкновения. Однако бои продолжились в других районах, где проживают друзы. Формальным поводом вооруженного конфликта стала аудиозапись, опубликованная в социальных сетях, где якобы представитель друзской конфессии оскорбляет пророка Мухаммеда, что вызвало волнения в разных сирийских городах с призывами к убийству друзов в Сирии. "Достигнута договоренность, предусматривающая сдачу тяжелого оружия, а также усиление присутствия сотрудников управления общей безопасности в Джарамане с целью стабилизации обстановки и возвращения к нормальной жизни",- цитирует слова Ат-Тахана сирийское агентство SANA. По данным агентства, соглашение также предполагает поэтапную сдачу нелегального личного оружия и закрепление исключительного права на владение оружия за государственными структурами. Ранее старейшины друзской общины опубликовали заявление, в котором подтвердили свою приверженность единству Сирии, отвергли любые формы разделения или автономии и призвали усилить роль МВД и судебных органов в провинции Сувейда, где проживает друзское население. В заявлении подчеркивается, что обеспечение безопасности на трассе Сувейда-Дамаск остается задачей государства, равно как и восстановление порядка на всей территории страны. В четверг один из руководителей духовной общины Джараманы, Самир Каркут, сообщил РИА Новости, что накануне состоялась встреча представителей властей с местными религиозными лидерами. В ходе нее стороны договорились о привлечении к ответственности виновных в недавнем нападении на город и компенсации пострадавшим семьям. Также обсуждалась необходимость официального освещения событий через государственные каналы и скорейшее выполнение условий соглашения. Накануне духовный лидер друзов в Сирии Хикмат аль-Хиджри призывал к незамедлительному введению международных сил в Сирию для помощи друзам в защите своей общины от нападений радикальных боевиков под прикрытием новых властей в Дамаске. Он заявил, что после произошедшего в городах Сахная и Джарамана друзская община утратила доверие к властям в стране. В четверг в сирийском внешнеполитическом ведомстве заявили, что призывы ко вмешательству со стороны других государств исходят от сторон, действующих вне рамок сирийского закона, и представляют собой очевидную попытку интернационализации вопроса, который должен решаться исключительно внутри институтов сирийского государства. МВД Сирии, в свою очередь, заявило о завершении силовой операции в Сахнае и о взятии ситуации под контроль. Друзы являются этноконфессиональной группой арабов, которые проживают в Ливане, Сирии, Израиле и Иордании. После смены власти в Дамаске в конце прошлого года руководство Израиля ни раз заявило о приверженности защитить сирийских друзов от потенциального преследования со стороны радикальных элементов.

https://ria.ru/20250501/al-mayadeen-2014552341.html

https://ria.ru/20250429/damask-2013973513.html

https://ria.ru/20250313/latakiya-2004653721.html

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в мире, сирия, дамаск (город), израиль