Рейтинг@Mail.ru
Дом по реновации в районе Богородское готов на 70% - РИА Новости, 02.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:55 02.05.2025
https://ria.ru/20250502/renovatsiya-2014625892.html
Дом по реновации в районе Богородское готов на 70%
Дом по реновации в районе Богородское готов на 70% - РИА Новости, 02.05.2025
Дом по реновации в районе Богородское готов на 70%
Строительство дома по программе реновации в московском районе Богородское завершено на 70%, сообщил министр правительства столицы, глава департамента... РИА Новости, 02.05.2025
2025-05-02T09:55:00+03:00
2025-05-02T09:55:00+03:00
москва
владислав овчинский
департамент градостроительной политики г. москвы
градостроительный комплекс москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988752619_0:0:2560:1440_1920x0_80_0_0_e48adc69cb1363dbc1ae39d2e399d8bc.png
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Строительство дома по программе реновации в московском районе Богородское завершено на 70%, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский. "В районе Богородское ведется строительство дома по программе реновации площадью более 53 тысяч квадратных метров. Новостройка будет состоять из двух корпусов, в которых предусмотрено 486 квартир", – приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики. Жилой дом находится на Игральной улице, строение 1.В данный момент наполовину завершены фасадные работы, в двух корпусах ведутся отделочные работы, устройство наружных и внутренних инженерных сетей. Министр отметил, что семь квартир будут адаптированы для маломобильных граждан. Уточняется, что рядом с комплексом находятся учебные заведения, скверы и парк. Территория будет благоустроена. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о переселении по реновации.
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988752619_98:0:2373:1706_1920x0_80_0_0_289233ec0d2e878438ab4cd4949a679b.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, владислав овчинский, департамент градостроительной политики г. москвы, градостроительный комплекс москвы
Москва, Владислав Овчинский, Департамент градостроительной политики г. Москвы, Градостроительный комплекс Москвы
Дом по реновации в районе Богородское готов на 70%

Дом по программе реновации в районе Богородское завершен на 70%

© Фото : Пресс-служба департамента градостроительной политики МосквыМинистр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский
Министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
© Фото : Пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы
Министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Строительство дома по программе реновации в московском районе Богородское завершено на 70%, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
«
"В районе Богородское ведется строительство дома по программе реновации площадью более 53 тысяч квадратных метров. Новостройка будет состоять из двух корпусов, в которых предусмотрено 486 квартир", – приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.
Жилой дом находится на Игральной улице, строение 1.В данный момент наполовину завершены фасадные работы, в двух корпусах ведутся отделочные работы, устройство наружных и внутренних инженерных сетей.
Министр отметил, что семь квартир будут адаптированы для маломобильных граждан.
Уточняется, что рядом с комплексом находятся учебные заведения, скверы и парк. Территория будет благоустроена.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о переселении по реновации.
 
МоскваВладислав ОвчинскийДепартамент градостроительной политики г. МосквыГрадостроительный комплекс Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала