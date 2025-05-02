https://ria.ru/20250502/renovatsiya-2014625892.html

Дом по реновации в районе Богородское готов на 70%

Дом по реновации в районе Богородское готов на 70% - РИА Новости, 02.05.2025

Дом по реновации в районе Богородское готов на 70%

Строительство дома по программе реновации в московском районе Богородское завершено на 70%, сообщил министр правительства столицы, глава департамента... РИА Новости, 02.05.2025

2025-05-02T09:55:00+03:00

2025-05-02T09:55:00+03:00

2025-05-02T09:55:00+03:00

москва

владислав овчинский

департамент градостроительной политики г. москвы

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Строительство дома по программе реновации в московском районе Богородское завершено на 70%, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский. "В районе Богородское ведется строительство дома по программе реновации площадью более 53 тысяч квадратных метров. Новостройка будет состоять из двух корпусов, в которых предусмотрено 486 квартир", – приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики. Жилой дом находится на Игральной улице, строение 1.В данный момент наполовину завершены фасадные работы, в двух корпусах ведутся отделочные работы, устройство наружных и внутренних инженерных сетей. Министр отметил, что семь квартир будут адаптированы для маломобильных граждан. Уточняется, что рядом с комплексом находятся учебные заведения, скверы и парк. Территория будет благоустроена. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о переселении по реновации.

москва

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2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, владислав овчинский, департамент градостроительной политики г. москвы, градостроительный комплекс москвы