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В Брянской области сбили два беспилотника ВСУ

В Брянской области сбили два беспилотника ВСУ - РИА Новости, 02.05.2025

В Брянской области сбили два беспилотника ВСУ

Средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Брянской областью, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 02.05.2025

2025-05-02T21:43:00+03:00

2025-05-02T21:43:00+03:00

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Брянской областью, сообщило Минобороны РФ."Около 20.45 мск дежурными средствами ПВО уничтожено два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Брянской области", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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брянская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, безопасность