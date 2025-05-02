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В Брянской области сбили два беспилотника ВСУ - РИА Новости, 02.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:43 02.05.2025 (обновлено: 21:49 02.05.2025) дополняется ...
https://ria.ru/20250502/pvo-2014716262.html
В Брянской области сбили два беспилотника ВСУ
В Брянской области сбили два беспилотника ВСУ - РИА Новости, 02.05.2025
В Брянской области сбили два беспилотника ВСУ
Средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Брянской областью, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 02.05.2025
2025-05-02T21:43:00+03:00
2025-05-02T21:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
брянская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
безопасность
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Брянской областью, сообщило Минобороны РФ."Около 20.45 мск дежурными средствами ПВО уничтожено два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Брянской области", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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брянская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия, Безопасность
В Брянской области сбили два беспилотника ВСУ

Минобороны: ПВО сбила два украинских БПЛА над Брянской областью

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Брянской областью, сообщило Минобороны РФ.
"Около 20.45 мск дежурными средствами ПВО уничтожено два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Брянской области", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБрянская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)РоссияБезопасность
 
 
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